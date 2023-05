Een beledigende 'roast' leverde deze werknemer ontslag op staande voet op

Een gezellig bedrijfsfeestje escaleerde compleet toen een 57-jarige timmerman met smetteloze staat van dienst het publiek een grappig bedoelde 'roast' opdiende. Hij sloeg daarmee niet de spijker op zijn kop, maar op zijn eigen duim, want hij werd op staande voet ontslagen. 'Hij denkt nu wel twee keer na voordat-ie weer gaat speechen, ja.'

Het is vrijdag 27 januari dit jaar. Er klinkt gelach, geklets. Het is feest, er wordt een jubileum gevierd. Onder meer dat van de 57-jarige timmerman. Hij werkt al meer dan 25 jaar bij het Hardinxveldse bedrijf. Er wordt gegeten en gedronken. Het is hartstikke gezellig. Totdat de bewuste timmerman de microfoon pakt.

Hij wil gaan speechen. Hij heeft iets voorbereid. Leuk, denken zijn collega's waarschijnlijk. Wat zij toen nog niet wisten, was dat er geen gebruikelijke voordracht zou komen. Verre van. Het was een 'roast', waarbij een persoon doorgaans op speelse wijze ten overstaan van een publiek wordt beledigd. En hoewel de timmerman bekend stond als vakman en geroemd werd om zijn onberispelijke 'timmermansoog', sloeg hij die dag de plank finaal mis.

Dat begon met de overtuiging dat zo'n 'roast' een goed idee was bij dit feest, ten overstaan van niet alleen collega's maar ook de directie en relaties en partners van het bedrijf. Over humor valt dan tóch te twisten, zo bleek. Al werden de eerste grappen ook best goed ontvangen. Dat hij bij zijn bazin veel heeft meegemaakt, maar "nog nooit goede communicatie", zorgde bijvoorbeeld voor gelach in de zaal.

'Beledigend, bespottend'

Maar dat gelach verstomde al behoorlijk toen er grappen volgden over God of godsdienst, en dan met name over de 'geloofsbeleving'. De timmerman, zelf ook christelijk, dacht dat wel te kunnen maken bij het eveneens gelovige bedrijf. Maar dát was eigenlijk al over het randje. Beledigend en bespottend, vonden ze.

Écht te bont maakte de Sliedrechtse timmerman het toen hij zich tot een directielid richtte en zei: "Ik heb ook een keer op mijn knieën voor jou gezeten en dat was níet om je een huwelijksaanzoek te doen. Ik hou namelijk niet zo van kerels en jij was toen ook zo trouw als een loopse teef."

De bezoekers sloegen steil achterover. Zelfs de positieve afsluitende woorden van zijn 'roast' konden hem niet meer redden. De timmerman werd de maandag erop op staande voet ontslagen. Dit waren geen plaagstootjes meer, nee, dit waren ongepaste en grove beledigingen, vonden de toehoorders.

Soort excuusbrief

De timmerman was het daar zelf helemaal niet mee eens. Stuurde diezelfde dag nog een brief waarin hij weliswaar niet expliciet zijn excuses aanbood voor wat hij heeft gezegd in zijn toespraak, maar wel voor het niet vermelden van de vele positieve zaken.

Vorige week vocht hij zijn ontslag aan voor de rechter in de Dordtse rechtbank. Die ging erin mee dat de timmerman de bedoeling had een grappig verhaal te houden ter gelegenheid van zijn jubileum. Maar dat de uitvoering wel wat te wensen overliet. "Hij heeft duidelijk niet goed ingeschat in hoeverre de toehoorders, en in het bijzonder de directie, zijn toespraak zouden waarderen."

Ook zou hij uit de bocht zijn gevlogen met de vergelijking met een 'loopse teef', maar zijn toespraak "was niet zodanig beledigend dat dit evident ontoelaatbaar was." Oftewel: ontslag op staande voet was onterecht, oordeelde de rechter.

Toch baan kwijt

Maar zijn baan is de timmerman hoe dan ook al kwijt, want er is wél sprake van een verstoorde arbeidsrelatie waardoor het contract alsnog is ontbonden. "Hij heeft mensen tegen zich in het harnas gejaagd."