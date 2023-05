Herman geniet van ontsnapte koeien in de voortuin

Delen via E-mail

De 32 koeien die zijn ontsnapt bij een boer in Westendorp, hebben in Varsseveld voor veel vreugde gezorgd. Zo had Herman (90), bewoner van woonzorgcentrum en verpleeghuis De Bettekamp, de ochtend van zijn leven. 'Ze hadden nog wel even mogen blijven staan.'

Varsseveld, De Bettekamp, vrijdagmorgen 6.30 uur. De dag staat op het punt van beginnen. Als één van de medewerkster de gordijnen lostrekt, schrikt ze zich een hoedje: er staan twee koeien voor het raam.



Ze roept er een tweede collega bij en die zegt meteen: "We moeten Herman uit bed halen!"



Herman is namelijk gek van dieren. "Toen hij hoorde dat er koeien voor het raam stonden, zat hij direct rechtop in bed", zegt Anouk Ebbers (30), medewerkster van De Bettekamp. De dementerende man loopt mee en zet zich op een stoeltje voor het raam.

Op nog geen meter afstand kijkt hij de koeien aan. De lach is op zijn gezicht gebeiteld. Herman is zielsgelukkig. "Dit is de ochtend van mijn leven", zegt hij een paar keer.

De koeien, ontsnapt bij een boer uit het naburige Westendorp, worden op een gegeven moment opgehaald. En dat vonden ze best jammer bij De Bettekamp. In de voortuin zijn de afdrukken van de koeienhoeven nog te zien. "Van ons mochten ze nog wel even blijven staan", zegt medewerkster Ebbers. "Dit is hartstikke leuk voor de bewoners."

Drie koeien op grasveld in Varsseveld

Even verderop aan de Reigershof werd Arjan Assink vrijdagmorgen gewekt door het geblaf van zijn twee honden. "Wat is er toch aan de hand, dacht ik. Anders doen ze dat nooit", zegt hij.



Als Assink naar buiten kijkt, ziet hij allemaal politie. Hij stapt naar buiten en ziet op het grasveldje in de buurt de reden van alle consternatie. "Drie koeien liggen daar op het gras", zegt Assink. De beesten hebben het kennelijk naar het zin en hebben het zich erg comfortabel gemaakt.

Veel zin om terug te gaan hebben ze dan ook niet: de eerste koe zit al vrij snel in de veewagen, maar de twee andere koeien lopen eerst nog een paar rondjes, voor de boer en anderen de dieren de wagen in krijgen.

Assink heeft genoten. "Het is weer eens een ander begin van de ochtend", zegt hij.

28 van de 32 koeien terecht

Vlak voor 12.00 uur meldt de politie dat 28 van de 32 ontsnapte zijn opgespoord en gevangen. Die koeien werden op tien verschillende locaties in en rond Varsseveld gevangen.

Twee van de dieren zijn rond het middaguur nog spoorloos. Die koeien zijn een flink eind aan de wandel gegaan en lopen vermoedelijk in het buitengebied tussen Varsseveld en Aalten.