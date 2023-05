Paul Bosvelt is met Go Ahead Eagles terug in de Kuip

Kampioen worden in de Kuip, het is de overtreffende trap van genieten, zegt Paul Bosvelt. De oud-aanvoerder van Feyenoord deed het in 1999, met een team dat gelijkenissen vertoont met de ploeg die weekeinde tegen Go Ahead Eagles de titel kan pakken. 'We pakten het gewoon weer op, als we een keer de deksel op de neus kregen. Die veerkracht zie je nu terug.'

Wanneer Paul Bosvelt (53) zondag terugkeert in De Kuip, als technisch manager van tegenstander Go Ahead Eagles, doet hij dat met een diepe buiging. "Wat Arne Slot, samen met de technische staf, dit seizoen laat zien, is echt heel knap."

En nee, dat had Bosvelt, tussen 1997 en 2003 goed voor 239 duels voor Feyenoord, niet verwacht. Bij het invullen van de prognoselijstjes, aan het begin van het seizoen, zette hij weliswaar Feyenoord op één. Maar dat doet hij altijd. "Die gekleurde bril, hè."

Zonder die bril zou Bosvelt PSV hebben genoemd. Vanwege de kwaliteit, maar ook omdat de Rotterdammers afgelopen zomer wel heel veel spelers zagen vertrekken. Vang dat maar eens op. "Maar dat heeft Slot dus heel goed en overtuigend gedaan. Kijk hoe Mats Wieffer zich profileert, kijk naar de ontwikkeling van Quilindschy Hartman. Je zou bijna zeggen: ze hebben niks ingeleverd."

Paul Bosvelt noemt Feyenoord de terechte kampioen. 'Ze hebben geen enkel dipje gehad.' Foto: Rob Voss

Feyenoord is dit seizoen dan ook de terechte kampioen, meent Bosvelt. "De manier van spelen, de drive die het team uitstraalt. De power. En ze hebben geen enkel dipje gehad. Dat is de kracht van Feyenoord. Ze zijn heel stabiel. Ja, ze beslissen veel wedstrijden in de eindfase. Maar dat is ook wel iets wat je afdwingt."

Bosvelt begint over Go Ahead Eagles-uit, begin september. "Binnen 15 minuten stonden ze met 2-0 achter, na nog geen uur was het 4-2 voor Feyenoord." Een heel verschil met Ajax, dat begin april in De Adelaarshorst niet verder kwam dan 0-0. "Daar straalde maar heel weinig energie vanaf. Wel irritatie onderling. Spelers die elkaar ontwijken, geen contact met elkaar zoeken. Hoe anders is dat bij Feyenoord. Daar staat gewoon een team."

In hoeverre is dat de verdienste van Slot?

"Slot bewaakt een bepaalde ondergrens. Daarin zie je duidelijk de hand van de trainer. Vooral op het gebied van intensiteit. De wil opleggen aan de tegenstander. Dat is weleens anders geweest bij Feyenoord. Er is een periode geweest dat ze zelfs in De Kuip op eigen helft inzakten. Dat zie je onder Slot niet gebeuren. Hij biedt veel meer spektakel."

Bosvelt weet hoe dat voelt. De oud-aanvoerder stipt 1999 aan, het jaar dat Feyenoord onder trainer Leo Beenhakker voor de veertiende keer kampioen wordt. De vergelijking met Slot gaat mank. "Die zijn totaal verschillend. Niks ten nadele van Beenhakker, maar Slot gaat voor mijn gevoel veel meer de diepte in met tactiek en het topfit krijgen van de spelers."

Paul Bosvelt (links) feest samen met Kees van Wonderen en Leo Beenhakker op de Coolsingel. Burgemeester Ivo Opstelten houdt oogje in het zeil. Foto: ANP

Maar voor de rest: ook de ploeg van 24 jaar geleden, die zowel PSV (19 punten achterstand) als Ajax (23 punten) op een straatlengte zette, moest het hebben van vechtlust. "Ik herinner me nog goed de zeperd tegen Willem II, die 4-1 in Tilburg. Maar daarna wonnen we wel vier keer. Dat was typerend voor dat seizoen. We pakten het gewoon weer op, als we een keer de deksel op de neus kregen. Die veerkracht zie je nu terug."

Opvallend: anders dan dit seizoen, waar de jeugd opstaat, waren het in 1999 de laatbloeiers die floreerden. Jongens als Jean-Paul van Gastel, Kees van Wonderen, Bert Konterman, Jon-Dahl Tomasson, Patrick Paauwe en Peter van Vossen. "Die waren toen allemaal 27-plus." En vergeet El Jardinero niet, zegt Bosvelt, doelend op Julio Cruz, de Argentijnse spits die er 15 maakte. "Wat een geweldenaar. En heel bepalend voor het team."

Is Santiago Giménez de Julio Cruz van 2023?

"Cruz was meer een sluipmoordenaar. En onderscheidend. Hoe belangrijker de wedstrijd, hoe beter hij werd. Tegen Juventus stond hij er. Ik weet wel: het gaat bij een spits om doelpunten. En het rendement van Giménez is hoog, maar ik denk dat Cruz, die drie jaar ouder was, wel iets verder was. Die kon echt een wedstrijd op hoog niveau beslissen."

Nu we toch aan het vergelijken zijn: is Orkun Kökçü de Paul Bosvelt van 2023?

"Nee, hij is meer een spelbepaler. Kökçü speelt ook meer van achteruit. Ik was meer een loper, box to box. En ik nam vrijwel nooit de spelhervattingen, zoals Kökçü dat wel doet. Dat werd bij ons gedaan door JP (Van Gastel, red.)"

Bosvelt vertelt zijn verhaal tegenover De Adelaarshorst, waar hij sinds 2017 verantwoordelijk is voor het technische beleid. Het maakt hem een echte Eagle, maar de affectie voor Feyenoord is nooit verdwenen. En dus was de geboren Doetinchemmer er ook bij toen Feyenoord in 2022 in Tirana de finale speelde van de Conference League tegen AS Roma.

Paul Bosvelt. Foto: Pro Shots / Paul Meima

De liefde is wederzijds. Als speler van Heerenveen wordt Bosvelt toegezongen. Hij krijgt een eigen uitgave van het supportersmagazine Hand in Hand. En wanneer hij twee jaar geleden met Go Ahead Eagles terugkeert, samen met Kees van Wonderen, ziet hij zichzelf terug op een enorm spandoek. "Geweldig natuurlijk. Dan ben je twintig jaar weg en nog krijg je de waardering."

Niet zo gek dus dat zijn hart een cocktail van twee clubkleuren is, wanneer hij zondag op de tribune plaatsneemt. Maar ja, Bosvelt is ook sportman. En die wil altijd winnen. "Ja, want hoe ik het Feyenoord ook gun, we gaan er natuurlijk niet heen om de club een feestje te bezorgen. Reken maar dat we onze huid duur verkopen."

Een tegenstander die in een kampioenswedstrijd van Feyenoord in De Kuip alles uit de kan wil halen; het zal niet de eerste keer zijn. Bosvelt noemt NAC-thuis, 25 april 1999. Een puntje is voldoende voor de titel, maar na een half uur neemt de ploeg uit Breda brutaal de leiding via Dmitri Shukov.

"Dat zie je wel vaker als er veel spanning op zit. Dan is het allemaal niet heel denderend. Al raakten we niet in paniek. Via Tomasson en Cruz kwamen we vrij snel langszij. NAC scoorde later nog wel de 2-2. Maar toen was de wedstrijd al gespeeld en de titel binnen." En ja, dan gaan alle registers open. "Kampioen worden is mooi, maar in De Kuip helemaal. Dat is de overtreffende trap."

Feyenoord viert de titel in 1999, na de 2-2 tegen NAC. Paul Bosvelt (knielend, tweede van links) geniet met aanvoerder Jean-Paul van Gastel. Foto: ANP

Bosvelt stoomt daarna met Feyenoord door naar de Europese top, door onder meer in 2002 de UEFA Cup te winnen. Of zo'n scenario nu ook denkbaar is? "Waarom niet? Ik denk dat deze groep meer potentie heeft. Vooral omdat de kern in 1999 een stuk ouder was. Het is alleen wel zaak om de ploeg zoveel mogelijk intact houden. Daarnaast zou het mooi zijn als Slot blijft."

Mocht Slot onverhoopt vertrekken, zou Van Wonderen dan een prima opvolger zijn? Bosvelt knikt. "Kees kent de club en heeft bij Go Ahead en Heerenveen niet alleen ervaring opgedaan, maar ook goed werk geleverd. Persoonlijk zou ik dat zeker als optie zien."

Voor Bosvelt speelt een terugkeer niet. "Feyenoord is een geweldige club. Maar ik heb het in Deventer prima naar mijn zin, zit samen met mijn gezin op mijn plek. Dat geef je niet zomaar op."

Maar je wil toch ook weleens hogerop?