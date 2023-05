Moeten ouderen in de natuur bewegen of in de sportschool?

Stilzitten is voor niemand goed, dus is het voor iedereen belangrijk te bewegen en fit te blijven. Dat geldt zeker voor ouderen. Hoe pakken zij dat het beste aan?

Olga Commandeur liet onlangs weten te stoppen met het Max-programma . Ouderen die fan zijn van de presentatrice zullen het wat betreft beweging ook buiten de eigen woonkamer kunnen zoeken, zeker met de zomer in aantocht. Maar is het voor senioren nu eigenlijk gezonder om buiten te bewegen of kunnen ze beter kiezen voor de sportschool?

Bewegingswetenschapper Sauvik Das Gupta deed hier voor de Vrije Universiteit Amsterdam onderzoek naar. Hij benadrukt dat het voor ouderen belangrijk is om sowieso te blijven bewegen. "Voor ouderen is het dan wel van belang dat ze dat niet, of niet vaak, op een loopband doen, maar op normale ondergrond zoals buiten op straat of in de natuur", concludeert Das Gupta.

Naar de supermarkt lopen

Hij onderzocht de voorkeursloopsnelheid, de loopsnelheid die mensen kiezen in het dagelijks leven als ze bijvoorbeeld naar de supermarkt lopen. Hiervoor voerde hij looptesten uit op zowel normale ondergrond, als op de loopband. Uit zijn onderzoek blijkt dat de Metabolic Cost of Walking (MCoW) - eenvoudigweg de hoeveelheid energie die nodig is om één meter afstand per kilogram lichaamsgewicht te lopen - voor ouderen op een loopband hoger is dan bij lopen op een normale ondergrond.

"Een verhoogde MCoW kan ertoe leiden dat ouderen meer energie nodig hebben om te lopen, waardoor zij gemakkelijker vermoeid raken", zegt Das Gupta. Als ouderen zich sneller moe voelen, dan is er minder motivatie om te bewegen, kan hun mobiliteit achteruit gaan, zitten ze langer en worden ze minder actief. Dat heeft volgens Das Gupta uiteindelijk weer sociale gevolgen, aangezien de ouderen zo minder sociale interacties hebben en meer alleen zijn.

Zwemmen en langlaufen

Toch schrijft Das Gupta de sportschool voor ouderen niet helemaal af. "Ze kunnen nog wel wat andere oefeningen in de sportschool doen als dat mogelijk is." Bijvoorbeeld op het gebied van spierkracht trainen. Maar verder: naar buiten dus. Wat raadt Das Gupta ouderen daar aan om te doen? "Wandelen, fietsen, hardlopen, zwemmen, langlaufen. Het is belangrijk om veel van deze activiteiten te combineren. Probeer ook om de hele week actief te zijn. Dat wil zeggen: niet op één of twee dagen buitensporig veel te doen en de andere dagen te blijven zitten."