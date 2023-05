'Advocaten jarenlang illegaal bespioneerd door inlichtingendienst'

Jarenlang heeft de Binnenlandse Veiligheidsdienst (BVD) op onwettige wijze advocaten bespioneerd. Dat blijkt uit onderzoek van website Jacobin op basis van archiefonderzoek.

De inlichtingendienst had onder meer een agent geronseld die post van advocaten doorspeelde en gesprekken afluisterde. Juristen veroordelen de praktijken van de dienst scherp. 'De BVD heeft hier, willens en wetens, de rechtsstaat verkracht.'

Het onderzoek is gebaseerd op het persoonsdossier van advocaat Pieter Herman Bakker Schut (1941-2007). Deze uitgesproken progressieve advocaat was een van de pleitbezorgers van de zogeheten 'politieke advocatuur' en verdedigde in zijn carrière uiteenlopende personen, variërend van krakers tot leden van de Rote Armee Fraktion (RAF) en het RaRa-lid René Roemersma.

Bakker Schut was in de jaren tachtig een van de oprichters van advocatenkantoor Nieuwezijds in Amsterdam, dat later deels is opgegaan in Prakken d'Oliveira Human Rights Lawyers.

Het BVD-dossier van Bakker Schut beslaat een periode van twintig jaar (1969-1989) en bevat meer dan duizend pagina's.

Informanten in collegezaal

Uit het dossier blijkt dat Bakker Schut jarenlang werd gevolgd tijdens afspraken met cliënten, net als andere advocaten. De BVD deed verslag van Bakker Schuts vertrouwelijke gesprekken met cliënten en collega's, en stelde vanwege zijn werkzaamheden als advocaat een onderzoek in naar zijn familie.

Daarnaast had de BVD informanten in zijn collegezaal - Bakker Schut was ook werkzaam als docent en onderzoeker aan het Willem Pompe Instituut van de Universiteit Utrecht. Ook verrichtte de inlichtingendienst onderzoek naar de collega's van Bakker Schut binnen de strafrechtafdeling van de UU.

'Album of terrorists'

De inlichtingendienst had binnen de universiteit een agent die door de post van de advocaat ging en deze kopieerde voor de dienst. De BVD deelde informatie over Bakker Schut ook met buitenlandse inlichtingendiensten, onder meer die uit West-Duitsland, Italië, België, de Verenigde Staten en Ierland.

Binnen een internationaal samenwerkingsverband van inlichtingendiensten was Bakker Schut in een 'album of terrorists' geplaatst. Tot slot had de BVD ook interesse in het privéleven van Bakker Schut en collega's: zo werden er memo's geschreven over zijn gezondheid en werd genoteerd van personen of ze homoseksueel waren.

'Ondermijning van de rechtsstaat'

Voormalige collega's van Bakker Schut en andere juristen zijn uitermate kritisch over de surveillancepraktijken van de BVD. Zij wijzen erop dat het vertrouwelijke contact tussen advocaat en cliënt, en van advocaten onderling, een van de pijlers van de rechtsstaat is - als hieraan wordt gemorreld komt het recht op een eerlijk proces onder druk te staan.

"De medewerkers van de dienst gingen volkomen hun eigen gang en iedere controle ontbrak. De BVD heeft hier willens en wetens de rechtsstaat verkracht," aldus Adèle van der Plas, advocaat en tevens de weduwe van Bakker Schut. "Ze hebben zich volstrekt niet aan de regels gehouden. En we weten nu van dit dossier, hè? Hoeveel liggen er nog in het Nationaal Archief? Of bij de AIVD," vraagt emeritus hoogleraar strafrecht Ties Prakken zich af.

Zij was jarenlang kantoorgenoot van Bakker Schut en ziet in het gedrag van de dienst een gevaar voor de rechtsstaat. "Als er één rechtsstaat-ondermijnende instelling is geweest, dan is dat de inlichtingendienst." Voormalig bijzonder hoogleraar advocatuur aan de Universiteit van Amsterdam Diana de Wolff noemt de acties 'afschuwelijk', maar is er niet verbaasd over. "Dat advocaten op deze wijze werden gevolgd is eigenlijk ondenkbaar, maar het gebeurde wel."

Reactie AIVD

Uit documenten blijkt dat ook de BVD vond dat bepaalde operaties illegaal waren. 'Er is in het onderhavige geval sprake van diefstal c.q. verduistering van bescheiden en de betrokken ambtenaar die deze aanneemt maakt zich schuldig aan heling,' schrijft de dienst in een interne memo naar aanleiding van het kopiëren van de post van Bakker Schut door een BVD-agent.

De BVD werd in 2002 omgevormd tot de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). Die laat in een reactie op vragen weten dat de dienst hier niet op in kan gaan vanwege 'het precieze kennisniveau en de werkwijze van de dienst'. Hiermee blijven ook vragen - over wie er toestemming gaf voor acties waarvan de BVD zelf vond dat ze in strijd waren met de wet - onbeantwoord.