Wie koopt er een trein op kolen?

Nieuwe tegenslag voor liefhebbers van het Gofferttreintje: de hoop op een elektrische vervanger van de nostalgische maar vervuilende stoomlocomotief lijkt vervlogen. 'Ik geloof er niet meer in.'

De wereld zag er nog zo anders uit in 2016. Met geld van liefhebbers kochten vrijwilligers in Nijmegen een treintje van een Zweeds pretpark. Een stoomtreintje was het, maar niet zomaar een stoomtreintje: het was de Rollecate, het treintje dat jarenlang door het Goffertpark had gereden, waar generaties Nijmegenaren mee opgroeiden.

Het was in 2012 aan het Zweedse pretpark verkocht. Op een mooie dag in de nabije toekomst zou het weer langs kinderboerderij en Goffertboerderij rijden.

Goed, vergeet het maar.

De kans is groot dat het treintje nooit meer in Nijmegen te zien zal zijn. De authentieke stoomtrein niet, en een nieuwe elektrische vervanger (waar de laatste tijd serieuze plannen voor waren) ook niet. Dat heeft alles met geld te maken. En fossiele brandstoffen.

Toen het Gofferttreintje in 2012 op transport ging naar Zweden. Foto: Bert Beelen

Oude verkopen, nieuwe laten bouwen

Robert Quint uit Nijmegen is een van de vrijwilligers die zich inzetten voor het treintje, en de afgelopen jaren zag hij de weerstand groeien. "De positieve energie van toen is nu wel weg."

Het oude treintje reed tot 2012 op kolen. Lange tijd was het idee de trein bij terugkeer op houtbriketten te laten rijden. Maar moet je dat wel willen, in een tijd van oplopende energiekosten en toenemende klimaatzorgen, in een stad waar toch al veel discussie is over luchtkwaliteit? Quint merkte afnemend enthousiasme bij de gemeente.

Duidelijk, besloot Stoomgroep De Goffert ongeveer een jaar geleden: het oude treintje wordt verkocht, met de opbrengst kan een nieuwe, elektrische worden gekocht. Met precies dezelfde uitstraling als de trein van toen, om recht te doen aan gevoelens van nostalgie, de eisen van de moderne tijd en de donaties. Nieuwe trein, oude vibe.

Of dat gaat lukken? Quint heeft de hoop verloren. "Ik denk het niet meer. Ik weet niet waar we het geld vandaan moeten halen. Ik geloof er niet meer in. Ik denk dat we een slapende stichting worden, en maar moeten kijken wat er nog mogelijk is. We zagen het wel aankomen, maar hielden altijd wel een beetje hoop. Die is wel vervlogen."

Opslag in een museum

Het oude treintje staat in een opslagruimte van het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep, een polderdorp onder de aanvliegroute van Schiphol. Het museum wilde de Stoomgroep uit Nijmegen wel helpen in de zoektocht naar een tijdelijke opslag, in ruil betaalt de Stoomgroep huur.

Die huurperiode duurde langer en langer. Ook door de coronapandemie, die veel zekerheden in het leven onzeker maakte.

Ondertussen stapelt de tegenslag zich op.

'Beetje jammer'

Het Nederlands Transport Museum in Nieuw-Vennep moet plaatsmaken voor huizen, een nieuwe plek is er nog niet. Duidelijkheid had er al lang moeten zijn, maar een nieuwe plek is lastig te vinden, zegt voorzitter Arno van der Holst. "Dat is een beetje jammer op dit moment."

Het museum wil het Goffertreintje best overnemen, zegt Van der Holst. Maar tegen welke prijs? "Het treintje heeft een stoomketel waar een bizar hoge druk op staat. Die moet dus gekeurd worden. Als die afgekeurd wordt, moet er een nieuwe komen, en dat kost tienduizenden euro's."

En dan moeten er nog rails komen.

Robert Quint (links) en Rene Peperzak, initiatiefnemers van de terugkeer van het treintje. Foto: David van Haren

Verlies lijden

De originele rails van het Gofferttreintje liggen in Nijmegen, zegt Quint, aan de Sint Teunismolenweg. Maar ook die opslagplaats is verkocht en moet verhuizen. "Na de zomer moeten we de rails ophalen. Maar dan? Opslagruimte is moeilijk te vinden. Voor die tijd moeten we duidelijkheid hebben."

Het zou enorm helpen als de Rollecate, zeven jaar na de aankoop uit Zweden, toch weer verkocht zou worden. Maar ja: wie koopt er in 2023 een trein die loopt op kolen?

Via een tussenpersoon hoop Quint in contact te komen met 32 organisaties die mogelijk interesse hebben in de Rollecate. "Musea, stichtingen: alles wat met vervoer te maken heeft. De hoofdprijs zullen we niet krijgen, we gaan ervan uit dat we verlies lijden."

Verlies dus, met het geld dat liefhebbers van het nostalgische treintje jaren geleden bij elkaar legden.