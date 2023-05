Goedkoper en duurzamer: deze weg is gemaakt van oud asfalt

Goedkoper en duurzamer, want voor 95 procent bestaand uit oud asfalt: dat zijn de grote voordelen van BSM, een nieuw product om wegen mee te verharden. Heijningen had woensdag de Brabantse primeur van het nieuwe materiaal.

Zo nieuw, dat kwaliteitscontroleur Erik Slotboom uit Etten-Leur er nog wel 'een gevoel bij moet krijgen'. Hij bedient vanmiddag aan de Oude Heijningseweg een apparaat dat de kwaliteit van het wegdek controleert. "Ik zit al dertig jaar in het asfalt. Ik weet hoe het zich gedraagt tijdens de verwerking. Er zit altijd beweging in."

Maar dit is even wennen voor de techneut van BAM Infra. Vooral omdat BSM koud is en dus niet hoeft af te koelen na het aanbrengen. In tegenstelling tot asfalt dat tijdens het verwerken tussen de 120 en 160 graden is.

Niet echt nieuw

En dat is nóg een voordeel dus van het gebruik van het nieuwe goedje. Alhoewel het eigenlijk helemaal niet zo nieuw is, in andere landen waar minder grondstoffen voor asfalt bij de hand zijn, wordt het al veel langer en veelvuldiger gebruikt. "Maar voor Neder land is het een product dat we niet zo goed kennen", zegt Marco Oosterveld, wegbouwkundig adviseur bij BAM Infra. Dat aannemersbedrijf mag in opdracht van de gemeente Moerdijk een proef doen van ongeveer een kilometer aan de Oude Heijningseweg.

Met name geschikt voor polderwegen

Niet voor niks daar, want het spul is met name geschikt voor polderwegen. Het is dan wel goedkoper en duurzamer, maar het heeft ook iets minder draagkracht dan gewoon asfalt. "We zijn hier niet op een hoofdweg, maar op een zogeheten landbouwontsluitingsweg die minder intensief gebruikt wordt. BSM gaat wel even lang mee als asfalt, na twintig jaar is een nieuwe onderhoudsbeurt nodig."

Oud asfalt, water en bitumenschuim

Wat is BSM? De letters staan voor Bitumen Stabilized Material. Simpel gezegd worden gebroken stukjes asfalt (van oude lagen die eraf worden gefreesd) in een trommel gemengd met schuim van water en een heel klein beetje bitumen. Dat gebeurt bij voorkeur ter plekke op de te vernieuwen weg zelf met daartoe speciaal ontwikkelde machines.

"Daardoor is er geen transport nodig van materialen van en naar een fabriek", zegt Oosterveld. "We gebruiken tijdens deze pilot ook een elektrische wals om de diverse deklagen aan te drukken. En een van de machines rijdt op waterstof. Zo doen we dus aardig wat om de CO2-uitstoot te verminderen. Dat was voor ons ook een drijfveer ons in BSM te verdiepen."

Duurzaamheid meewegen in aanbesteding

Wethouder Bennie Blom (duurzaamheid) is blij met de proef. "Als gemeente moeten we uitvoering geven aan het landelijk klimaatbeleid en op terrein van infrastructuur liggen ook zeker kansen", sprak hij voor een groep van zo'n veertig collega-gemeenten en aannemersbedrijven die voor een demonstratie waren uitgenodigd. "Dat kunnen we alleen samen met aannemers. Bij aanbestedingen kunnen we duurzaamheid laten meewegen."

Moerdijk heeft nogal wat asfalt binnen de gemeentegrenzen: ruim anderhalf miljoen vierkante meter. "Nu we achterstallig onderhoud wegwerken, kunnen we dus samen met BAM Infra onderzoeken wat asfalteren met de nieuwe, duurzame koude recyclingtechniek voor ons betekent. Maar het is ook een signaal aan andere bedrijven waarmee we in de toekomst misschien gaan samenwerken."