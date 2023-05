Aldo van den Broek schildert kwetsbare macho's

Schilder Aldo van den Broek gaat in zijn nieuwe tentoonstelling terug naar de rode draad in zijn oeuvre: mannen zonder masker van masculiniteit. Maar er is ook de belofte van een nieuwe koers.

Vacuum is de ietwat misleidende titel van Aldo van den Broeks nieuwe tentoonstelling bij Galerie Vriend van Bavink. Misleidend omdat je vacuüm al snel associeert met een zuurstofloze omgeving waarin alles tot stilstand komt. Maar dat is bij Van den Broek zeker niet het geval. Zijn vacuüm is eerder te vergelijken met een tupperwarebakje waarin een kipfilet is ondergedompeld in saus om op smaak te komen. Deze tentoonstelling vloeit voort uit een bezinningsperiode van de kunstenaar, die de afgelopen vijftien jaar rusteloos over de wereld heeft gezworven, van mijnwerkersstadjes in Siberië tot een psychiatrische inrichting in New York. Eind vorig jaar nam hij eindelijk eens de tijd om even stil te staan, om zonder invloeden van buitenaf te marineren in zijn eigen ervaringen en inzichten.

Die time-out heeft de schilder goed gedaan want Vacuum is met gemak zijn meest consistente tentoonstelling tot nu toe. Zelfreflectie heeft Van Den Broek dichter bij de kern van zijn kunstenaarschap gebracht. Mannenportretten spelen daarin een belangrijke rol. Sprekende koppen van figuren die je denkt te herkennen maar niet kunt thuisbrengen. Het lijken archetypen - de hooghartige intellectueel, de schuchtere onderknuppel, de hoekige revolutionair - maar Van den Broek blijft ver weg van stereotiepe uitdrukkingen of poses.

Betrapt

Integendeel, er wordt helemaal niet geposeerd. De mannen lijken te zijn betrapt op een moment dat ze zich onbespied achtten. Hun masker van publieke, masculiene presentatie hebben ze nog niet opgezet. Dat geldt zeker ook voor de voetballers in een groephug en de hooligans die halfnaakt met z'n allen feestvieren op de tribune. Hartstikke macho allemaal maar toch ook weer kwetsbaar, hoewel er geen glimlachje van af kan.

Na een tijdje in kleur te hebben gewerkt is Van den Broek ook met zijn palet weer teruggegaan naar de basis: zwart, wit, alles daartussen en een sporadisch accent in rood. Met kwasten van afwisselende dikte zet Van den Broek zijn composities neer in strepen en vlakken, een combinatie van tekenen en schilderen die de ene keer 'affer' uitpakt dan de andere. Trefzeker is het allemaal. De schilder heeft vaak maar een paar streken nodig om een gezicht tot leven te wekken. Een oor kan bij hem rustig twee haken zijn, een oog een vlek onder de boog van een wenkbrauw. Als autodidact heeft hij door schade en schande geleerd tijdig op te houden en de voorstelling niet 'dood te schilderen'.

De ondergrond waar Van de Broek op schildert, helpt hem daarbij. Voor hem geen keurig opgespannen doek. Liever gebruikt hij materiaal dat hij onderweg op straat vindt: een plank, sigarettenpakjes of stukken karton die hij in zijn reistas kan proppen en aan elkaar plakt tot de gewenste afmeting.

Kamikaze

Volgens diezelfde hatseflatsassemblagemethode maakt Van den Broek ook sculpturen. Een van de eyecatchers van deze tentoonstelling is een architectuurfantasie waarin een kamer op een garage op een laboratorium is gestapeld met een trap die leidt naar een zaagtanddak en afvoerpijpen die als een vaatstelsel overal doorheen slingeren. Uit deze constructie spreekt een fascinatie met postsovjetarchitectuur, bloedeloze prefab kolossen die door bewoners zijn aangepast met karton, sloophout, marmer of metaal en door de totale veronachtzaming van bouwvoorschriften de bijnaam 'kamikazeloggia's' hebben gekregen.

Van den Broeks werkwijze lijkt ook kamikaze, maar het resultaat is ondanks het rafelige uiterlijk volledig onder controle. Dat heeft de kunstenaar zich tijdens zijn bezinningsperiode waarschijnlijk ook gerealiseerd, want Vacuum bevat een paar werken waarin hij de deur naar risico heeft opengezet en het begin van iets nieuws te zien is.

Zo versneed hij een oud doek en bracht hij er latjes, gaas en stukken metaal op aan waardoor het een soort wandsculptuur wordt. Dit is een riskante stap want het combineren van platte en ruimtelijke elementen kan snel uitmonden in een kitscherig trucje, maar hier werkt het.

Ook puur schilderkunstig slaat Van den Broek een nieuwe weg in. Links van de ingang hangt een groot werk dat de eindeloze planken van een bibliotheek toont. De figuur in het midden zien we op rug terwijl hij een boek van de bovenste plank grijpt. Maar hij en zijn mannelijkheid zijn niet meer de hoofdrolspelers. Dat is de omgeving die alles in zich opzuigt. Titel van dit werk: Vacuum.

'Vacuum' van Aldo van den Broek. Foto: Aldo van den Broek

Aldo van den Broek: Vacuum. T/m 24 juni in Galerie Vriend van Bavink

