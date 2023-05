Doe dit niet als je een verkeersongeval ziet

Hoe bied je hulp bij een verkeersongeval zonder jezelf en anderen in gevaar te brengen? Regelmatig gaat het fout en vallen door goedbedoelde hulp nóg meer slachtoffers. Deskundigen geven advies. 'Maak het niet erger dan het is.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op zondag 26 maart gaat het ernstig mis op een Duitse snelweg, net over de grens bij Arnhem. Twee Nederlanders raken in de stromende regen met hun Porsche van de weg, waarna een derde Nederlander te hulp wil schieten. Vrijwel tegelijkertijd verliest een andere Nederlandse automobilist op dezelfde plek de macht over het stuur en rijdt alle drie de personen op de vluchtstrook aan. Het trieste resultaat: vier doden.

Het feit dat één van de slachtoffers alleen maar op de vluchtstrook stond om de twee anderen te helpen, maakt het extra verdrietig. Toch handelde die persoon in principe juist, zegt politiewoordvoerder Dennis Janus van de Landelijke Eenheid. "In Nederland zijn automobilisten zelfs wettelijk verplicht om te stoppen en te helpen bij het zien van een ongeval of een verongelukte auto waarbij de hulpdiensten nog niet aanwezig zijn."

Maar daar hoort wel een belangrijke kanttekening bij: "Denk altijd om je eigen veiligheid. Als je niet veilig met je auto kunt stoppen of als persoon veilig op de weg kan staan, is het soms toch beter om niet in actie te komen en in plaats daarvan alleen de hulpdiensten te bellen."

Een gemakkelijke beslissing is dat natuurlijk niet. Zeker als je mensen mogelijk bloedend in hun auto ziet zitten. 112 bellen moet volgens Janus sowieso topprioriteit zijn, ook als er wél veilig kan worden gestopt. 'Veilig' is daarbij een relatief begrip, want op een vluchtstrook of - nog erger - een rijstrook is het eigenlijk nooit veilig. Als de situatie dat toelaat, is het volgens de politie altijd het beste om zo snel mogelijk achter de vangrail te gaan staan.

Op de uitkijk

Tot die tijd zijn er wel wat manieren om de situatie zo veilig mogelijk te maken, zegt Janus. "Zet je auto ruim vóór de plek van de verongelukte auto neer, zodat er een flinke buffer bestaat tussen je eigen auto en die van de slachtoffers." Mocht een andere auto vervolgens op jouw stilstaande auto knallen, dan biedt dat in elk geval iets meer bescherming voor de mensen die zich op dat moment op de weg bevinden.

Bovendien geeft het ook de ruimte om weer op te trekken, als het moment gekomen is om weer te vertrekken. Uiteraard moeten tot die tijd de alarmlichten aan. Janus: "Zijn er meerdere personen aanwezig, dan is het slim om één van hen (uiteraard op een veilige plek) 'op de uitkijk' te laten staan voor mogelijk gevaar. Zeker in geval van een slippartij, zoals in Duitsland het geval was, is de kans altijd aanwezig dat een volgende auto op hetzelfde gladde stuk in de problemen komt."

Zijn de hulpverleners nog niet aanwezig, dan is je eerste reactie waarschijnlijk om zelf in actie te komen. Maar dat is niet in alle gevallen het beste. Foto: Damian Ruitenga / News United

'Maak het niet erger dan het is'

Dat je als willekeurige voorbijganger eerder te veel dan te weinig doet, is een gedachte waar Jochem Hoogendoorn zich wel in kan vinden. Hij is traumachirurg bij Haaglanden Medisch Centrum en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie. "Het principe 'do no further harm' ('maak het niet erger dan het is', red.) is in zo'n situatie erg belangrijk. Het slachtoffer moet niet meer letsel oplopen door het handelen van een goedbedoelende omstander, dus als het even kan is het slimmer om de behandeling aan de professionals over te laten."

Dat betekent ook dat het vrijwel altijd slimmer is om het slachtoffer in de auto te laten, tenzij daar acuut gevaar dreigt in de vorm van bijvoorbeeld brand. Hoogendoorn: "Het zo veilig mogelijk uit de auto krijgen van een verkeersslachtoffer is echt een hele puzzel, waar allerlei haken en ogen aan zitten. Daar zijn de meeste mensen natuurlijk niet voor getraind."

De kans op aanwezige botbreuken of zelfs het ontstaan van een dwarslaesie wordt altijd meegenomen in de overwegingen van de hulpverleners, die daarom desnoods de auto openknippen om het risico op gevolgschade zo klein mogelijk te maken. Dat laatste gebeurt vooral in het geval van een beknelling, zegt Hoogendoorn. Het loskomen uit zo'n beknelling is niet zelden het begin van een bloeding, dus ook een bekneld slachtoffer is altijd beter af met professionele hulp en het bijbehorende gereedschap.

Slachtofferhulp

Een logische reactie van omstanders is wellicht om wat te eten of drinken aan te bieden aan de slachtoffers, die immers hoogstwaarschijnlijk erg geschrokken zijn. Maar ook dat is niet wenselijk, zegt Hoogendoorn. "Eten of drinken kan zo kort na een ongeval tot braakreacties leiden. Bovendien kan het zijn dat een slachtoffer moet worden geopereerd, en dan moet de maag zo leeg mogelijk zijn." De lijst met dingen die je vooral niet moet doen is al met al erg lang, dus ga zeker niet overhaast te werk, adviseert Hoogendoorn.

Zijn de hulpdiensten eenmaal gearriveerd, dan wordt aan mensen die eerder ter plekke waren gevraagd wat ze hebben gezien of hoe de situatie werd aangetroffen. Die getuigenverklaringen zijn belangrijk voor het onderzoek naar de oorzaak. Janus: "De politie noteert dan ook je gegevens en biedt aan om je in contact te brengen met slachtofferhulp, omdat het zien van een ongeval vaak geen pretje is. Maar ook mensen die iets hebben gezien maar niet hun naam hebben laten opschrijven, kunnen altijd later nog contact opnemen met slachtofferhulp."

Zo help je het best

Bel onmiddellijk 112. Geef zo veel mogelijk informatie door over de locatie en eventuele gewonden.

Zet je auto stil, maar alleen als dat veilig kan en bij voorkeur ver vóór de verongelukte auto('s).

Schakel de alarmlichten van je auto in.

Laat eventuele zwaargewonde slachtoffers zo min mogelijk bewegen, maar probeer wel met ze in gesprek te blijven.

Laat zwaargewonde slachtoffers in de auto op de hulpdiensten wachten, tenzij er acuut gevaar is, zoals brand.

Breng jezelf, lichtgewonde slachtoffers en andere getuigen zo snel mogelijk in veiligheid: liefst achter de vangrail.

Veilige werkplek

Het zo snel mogelijk bellen van de hulpdiensten is niet alleen in het belang van eventuele slachtoffers, maar ook noodzakelijk om de veiligheid ter plekke te waarborgen. Rijkswaterstaat kan op veel trajecten op afstand een rood kruis op de rijstrook van of naast het verongelukte voertuig plaatsen, zodat het overige verkeer daar als het goed is met een flinke boog omheen rijdt.