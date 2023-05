Art Rooijakkers was bang dat zijn carrière voorbij was

Het is de grootste nachtmerrie voor iemand wiens stem zijn brood én passie is: honderd dagen mocht Art Rooijakkers alleen via een spraakcomputer. Presenteren was al helemaal uit den boze. Veronica Superguide vroeg hem hoe hij deze moeilijke periode te boven is gekomen.

"Aan stemproblemen ga je niet dood, maar ik vroeg me wel af wat ik zou moeten doen als ik nooit meer mocht presenteren." Hoewel hij inmiddels weer hersteld is, hielden stemproblemen Art Rooijakkers maandenlang verplicht stil. Tot zijn grote frustratie was lang niet duidelijk of hij ooit zijn stem weer kon gebruiken als voorheen. "De arts vertelde me dat iemand de ergste patiënt moest zijn. Dus ik was de klos."

Met gestrekt been

Maar aan de lange medische molen kwam een einde. Met BNR Nieuwsradio in de ochtend, een gloednieuw seizoen Rooijakkers Over De Vloer én de presentatie van Expeditie Robinson samen met Nicolette Kluijver, is duidelijk dat de presentator overal met gestrekt been ingaat. Loopt hij niet wat te hard van stapel? "Dat valt wel mee, toch?" grinnikt de presentator. "En als het wél gebeurt, heb ik gelukkig mensen om mij heen die mij weer op mijn plaats zetten als ik dat wel doe. Wanneer ik de kandidaten tijdens een proef van Expeditie Robinson te hard aanmoedig, bijvoorbeeld."

Over De Vloer

Aan enthousiasme voor een nieuw seizoen Rooijakkers Over De Vloer geen gebrek. Art heeft lang genoeg op de wachtbank moeten zitten en dus is er met man en macht gewerkt aan een nóg beter seizoen dan voorheen. Wat er zo nieuw is? "Bij iedere gast hebben we een verrassing in petto. Denk aan een bezoekje aan een leraar van vroeger of een opname van een cameraschuw familielid. "Het doel is de gast te laten vergeten dat hij een camera met zich mee heeft lopen."