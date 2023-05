Te weinig drinkwater, te veel zooi: dit is ons waterprobleem

Het Nederlandse water dreigt een soort stikstofcrisis 2.0 te worden, waarschuwt een adviesraad van de overheid. Wat is er toch allemaal aan de hand? En wie moet dit oplossen? Vijf vragen en antwoorden.

Help me even, wat is er er precies aan de hand?

Een adviesorgaan van de overheid, de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli), trekt in een alarmerend rapport aan de bel. De kwaliteit én kwantiteit van het Nederlandse grond- en oppervlaktewater staan onder druk, concludeert de raad. Er dreigt dus een gebrek aan water, én het water dat we hebben is niet schoon genoeg.

Voor 2027 moet het Nederlandse water er volgens de op Europese regels - waar we in het verleden zelf akkoord mee zijn gegaan - gebaseerde Kaderrichtlijn Water beter aan toe zijn. Gebeurt dat niet, dan dreigt ons land in de penarie te belanden. De adviesraad somt op wat ons boven het hoofd hangt. Bijvoorbeeld een verbod op industriële activiteiten waarbij op het riool of oppervlaktewater geloosd moet worden. Of juist een stop op werkzaamheden waarvoor water nodig is, zoals het besproeien van akkers door boeren. Ook dreigen boetes van de Europese Unie. Een dreigende beperking van economische activiteit en gedoe met Brussel: ook de adviesraad ziet pijnlijke parallellen met de huidige stikstofcrisis.

Minister: 'Ik zet alles op alles'

Minister Mark Harbers (VVD, Infrastructuur en Waterstaat), stelt in een reactie op het kritische rapport van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur dat hij nog steeds als doel heeft om in 2027 aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water te voldoen. Volgens hem benadrukt het advies 'de urgentie om hard aan de slag te gaan'. "Ik zet alles op alles om die Europese eisen wél te halen."

Harbers stelt met extra maatregelen bezig te zijn die de waterkwaliteit ten goede moeten komen. Hij belooft dat de Tweede Kamer zo snel mogelijk een uitgebreide kabinetsreactie op het rapport krijgt."

Maar het kraanwater smaakt bij mij thuis prima! Is het echt zo erg?

Ja, zegt de adviesraad. In driekwart van de meren, rivieren en sloten in ons land zitten te veel schadelijke stoffen, afkomstig uit bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen en medicijnresten. Ook komen er bijna overal te veel voedingsstoffen uit dierlijke mest en kunstmest in het water terecht. In een deel van de 'verdrogingsgevoelige natuur' in Nederland is de grondwaterstand te laag. De waterkwaliteit is op bijna tweederde van de plekken waar drinkwater wordt gewonnen niet goed genoeg. En dan wordt door het RIVM als klap op de vuurpijl ook gewaarschuwd voor een drinkwatertekort in de komende jaren. Dit als gevolg van klimaatverandering en de groei van de bevolking in ons land.



Foto ter illustratie: de oude haven van het Zeeuwse dorpje Colijnsplaat. Foto: Marcelle Davidse

Kleine kanttekening, volgens critici: we meten in Nederland ook wel erg veel. En als de norm bij 'slechts' een van de vele schadelijke stoffen wordt overschreden, is de kwaliteit al niet in orde. Hoe het ook zij: dat het allesbehalve geweldig gaat met het water in ons land, is een veilige conclusie. Dat terwijl schoon water volgens de Rli essentieel is voor de mens, de natuur en de economie. En daarom, vindt de raad, moeten we veel meer doen om dat water te beschermen.

Hebben de rapportschrijvers ook nog oplossingen voor ons in petto?

Zeker. Er moeten als de wiedeweerga forse maatregelen worden genomen, vindt de adviesraad. De overheid moet water veel belangrijker maken in wet- en regelgeving. Als plannen zorgen voor een verslechtering van de staat van ons water, dan zouden ze niet door mogen gaan. Voor het lozen van schadelijke stoffen in het water of juist het gebruiken van grote hoeveelheden water zou veel vaker een vergunning aangevraagd moeten worden.



Ook moet er in de toekomst een groter deel van onze watervoorraad apart worden gehouden voor drinkwater. Nederlandse huishoudens moeten de komende jaren bovendien zuiniger met dat water omgaan, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van regenwater.

De land- en tuinbouw kan ook weer aan de bak: volgens het rapport is het hard nodig dat er de komende jaren minder voedingsstoffen uit mest én minder resten van bestrijdingsmiddelen in ons water terechtkomen.

Dat klinkt als weer een forse opgave voor de boeren.

Ook de industrie moet minder schadelijke stoffen gaan lozen, vindt de adviesraad. Maar inderdaad, minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Visserij krijgt een stevige opdracht mee. Hij moet in zijn mestbeleid veel meer rekening houden met het Nederlandse water. Concreet moet hij proberen de veestapel in ons land kleiner te maken. Ook moet het gebruik van bestrijdingsmiddelen - boeren en tuinders spreken liever van gewasbeschermingsmiddelen - omlaag.

Augustus 2022: een boer besproeit zijn akkers tijdens de zonsondergang op een warme zomerdag. Foto: Rob Engelaar

Wat volgens de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur een voordeel is: veel voorgestelde maatregelen helpen niet alleen om de waterkwaliteit te verbeteren, maar ook om het aandeel van boeren in de hoge stikstofuitstoot in ons land omlaag te brengen. Door deze problemen ook echt in combinatie aan te pakken, kan wellicht worden voorkomen dat boeren helemaal horendol worden van alle strengere regelgeving.

Is er een schuldige aan te wijzen voor al deze problemen?

De Nederlandse overheid krijgt in het advies een behoorlijke draai om de oren. Als het aankomt op ons water, is er in Den Haag en bij provincies en gemeenten te weinig 'urgentiebesef'. Dat geldt overigens ook voor de rest van de samenleving, vinden de rapportschrijvers. Afspraken die de overheid tot op heden maakte op het gebied van water, waren veel te vrijblijvend. Ook worden alle watertaken en -verantwoordelijkheden vaak 'gebrekkig' uitgevoerd.