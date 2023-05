Dit appartementencomplex is het Beste Gebouw van het Jaar

Het avontuurlijke appartementencomplex Jonas is verkozen tot Beste Gebouw van het Jaar. De jury ziet het woongebouw in Amsterdam IJburg, ontworpen rond een reeks publieke binnenstraten en -pleinen, als 'prototype voort de toekomst'.

Woningbouw is meer dan huizen neerzetten, begrijpen ze bij Orange Architects; huizen vormen immers onze straten en wijken - de stad en het stedelijk leven. Vanuit die gedachte ontwierp het architectenbureau in de Amsterdamse wijk IJburg een appartementencomplex rond een reeks openbare binnenstraten en -pleinen, geïnspireerd door het bijbelverhaal over Jonas en de walvis. Daarin wordt Jonas opgeslokt door een enorme vis waarin hij drie dagen - aangenaam - verblijft.

Het gebouw Jonas, van 29.000 vierkante meter, biedt een soortgelijke avontuurlijke ervaring. Het heeft een geschubde zinken gevel en een publiek toegankelijke 'buik', bestaand uit een entreehal annex buurtwoonkamer, een passage afgewerkt met houten 'baleinen' en werkplekken rond een begroeide patio.

Donderdag is Jonas uitgeroepen tot BNA Beste Gebouw van het Jaar, de prijs die de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus sinds 2006 uitlooft voor het gebouw 'met de meeste meerwaarde voor mens en maatschappij'. De jury, onder voorzitterschap van Ed Nijpels, spreekt van 'een beleving' en noemt het semi-publieke woongebouw 'een prototype voor de toekomst'. Jonas is 'een gebouw dat zich genereus opstelt naar zijn omgeving, met spannende ruimten waar allerlei activiteiten voor verschillende doelgroepen denkbaar zijn, en gemeenschappen kunnen verbinden.'

Dat een woongebouw wint, is opvallend. De afgelopen jaren wonnen steevast 'utiliteitsgebouwen': stations, cultuurcomplexen, een hotel. Slechts twee keer eerder won een woongebouw; in 2007 was dat de Vesteda Toren in Eindhoven (architect Jo Coenen), in 2012 een door Dick van Gameren verbouwde villa in Laren. Vorig jaar won het door Bedaux de Brouwer gerenoveerde museum Singer Laren. Dit jaar waren veel woongebouwen genomineerd, waaronder de Bunkertoren in Eindhoven, de Amsterdamse woontoren Haut en het Sluishuis, dat net als Jonas op IJburg staat.

De keuze van de jury is te lezen als een pleidooi om (meer) creativiteit in te zetten bij het oplossen van ruimtelijke vraagstukken, zoals de woningnood. Daarmee lijkt ze afstand te nemen van het beleid van minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, die zich vooral richt op het snel bijbouwen van flexwoningen. 'Er wordt veel gesproken over aantallen woningen, en beperkt over wat voor buurten die woningen met elkaar gaan vormen', aldus de jury. Daarbij 'groeit de zorg dat we er onvoldoende in slagen om werk te maken van goede ruimtelijke ordening met een visie voor de langere termijn.'

Jonas toont hoe het ook kan: goede woningen bouwen en tegelijk waarde toevoegen aan de wijk. Zo is de enorme entreehal, vormgegeven als een houten diamant, met verdiepingshoge schuifpuien te openen naar het aangrenzende plein. Daarop is een enorme tribunetrap voor evenementen gebouwd. Bewoners kunnen gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen als een filmkamer en een logeerappartement.

De plattegrond van het gebouw vindt de jury 'briljant'. De architecten hebben zeer diepe woningen gemaakt waarbij ze de smalle gangen extra hoogte gaven, en daarmee een spectaculaire ruimtelijkheid. Een houten hellingbaan leidt naar de gemeenschappelijke daktuin. Het pierenbadje dat de architecten daar hebben gemaakt, is feitelijk een enorm (dak)raam waarin regenwater wordt opgevangen, dat op hete dagen verkoeling brengt en tegelijk een bijzondere lichtval in het interieur creëert.

De 273 appartementen (83 koop, 190 huur vanaf 1.068 euro per maand) zijn gevarieerd; er zijn studio's, oeverwoningen met aanlegsteiger en maisonnettes met terras aan de collectieve daktuin. De woningen hebben grote verticale schuiframen, waarvan het bovenste deel helemaal open kan, zodat een Frans balkon ontstaat. Door allerhande duurzaamheidsmaatregelen heeft het een zogeheten Breeam Outstanding-certificering, de hoogste score volgens deze internationale meetmethode voor duurzaamheid.

De publieksprijs ging naar de renovatie van 94 woningen in de Van der Pekbuurt, een tuindorp in Amsterdam Noord.