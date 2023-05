Kayra (14) wil niet onder dwang bij haar vader zijn

De veertienjarige Kayra Büber protesteert deze week voor het Amsterdamse gerechtsgebouw. Ze voelt zich niet serieus genomen door de rechter in een zaak tussen haar gescheiden ouders. 'Ze hebben me gehoord, maar ze hebben niet naar me geluisterd.'

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De veertienjarige Kayra Büber staat met haar zus Tilek (17) op het plein voor de rechtbank van Amsterdam aan de Parnassusweg. Het is maandagmiddag 13.00 uur, schooltijd dus, maar Kayra staakt. Ze heeft een groot protestbord vast: 'Ik wil niet onder dwang bij mijn vader zijn!'

Op voorbijgangers, die vragen waar de meisjes tegen protesteren, reageert Kayra met een kort betoog. "Er was een rechtszaak tussen onze vader en moeder," zegt ze. "Ik wil met mijn moeder naar Frankrijk verhuizen, maar mijn vader houdt dat tegen. De rechter heeft een verhuisverbod opgelegd. Ik heb een brief geschreven, maar die is niet serieus genomen."

Een langslopende vrouw is onder de indruk. "Ik heb dit als kind ook meegemaakt," zegt ze. Kayra kijkt haar na terwijl ze het gerechtsgebouw inwandelt. "Het gaat niet alleen om mij. Alle kinderen moeten beter worden gehoord in de rechtbank."

Dilemma

Het verhaal van Kayra staat niet op zichzelf, beaamt Charlotte Mol, die op de Universiteit Utrecht onderzoek doet naar het participeren van kinderen in familiezaken. "Het komt best vaak voor dat een beslissing niet helemaal, of helemaal niet, overeenkomt met wat het kind zelf heeft aangegeven."

Toen de ouders van Kayra drie jaar geleden uit elkaar gingen, kwamen vader en moeder boven elkaar te wonen. De kinderen pendelden tussen de woningen. "Mijn moeder verhuisde in februari, vijf minuten fietsen verderop," zegt Kayra. "Ik was sowieso al vaker bij haar en gaf aan dat ik liever bij mijn moeder wilde wonen."

Kort geding

Het contact tussen vader en dochter verslechterde. Ondertussen vatte moeder het plan op om met Kayra naar Frankrijk te verhuizen. Zus Tilek zou in Nederland blijven om te studeren. Kayra: "In de meivakantie wilden we vertrekken naar familie in Grury, een klein dorp tussen Lyon en Dijon." Kayra werd door haar moeder uitgeschreven op school en bij de gemeente Amsterdam.

De vader van Kayra was het daar niet mee eens. Hij spande een kort geding aan: een spoedprocedure, vanwege de vergevorderde voorbereidingen van de verhuizing.

Omdat er geen tijd was voor het zogeheten kindgesprek (in Amsterdam mogen kinderen vanaf acht jaar aan de rechter vertellen over hun mening), schreef Kayra een brief. 'Ik wil graag in Frankrijk wonen,' staat daar onder meer in. 'Het is daar een heerlijke plek.' En: 'Mijn vader schreeuwt tegen me en probeert me te dwingen om bij hem te zijn'. De rechter legde desondanks een verhuisverbod op, evenals een tijdelijk uitreisverbod.

Belang van het kind

Het belang van het kind staat in dit soort zaken voorop, zegt Ian Sumner, hoogleraar familierecht en internationaal privaatrecht aan Tilburg University. Dat betekent volgens hem niet dat de mening van een kind altijd wordt gevolgd. "Soms kan een kind de gevolgen van een ingrijpende beslissing niet goed overzien."

Kinderen moeten hun mening kunnen geven, zegt Mol. "Dat is een van de kernpunten van het kinderrechtenverdrag. Maar het leidt tot grote dilemma's: in hoeverre is de mening van het kind bepalend en hoeveel gewicht wordt eraan gegeven? Daar is geen formule voor."

Bovendien is een zaak waarin toestemming wordt gevraagd om te verhuizen erg afhankelijk van de feiten van de zaak zelf, aldus Sumner. "Verschillende criteria spelen een rol, zoals de noodzaak voor de verhuizing, de mate van voorbereiding en de impact op de relatie tussen het kind en de andere ouder. Er dienen goede afspraken te worden gemaakt over de omgangsregeling."

Niet geluisterd

Het verkrijgen van toestemming voor een verhuizing is doorgaans een normale familierechtprocedure. Een kort geding is urgent, bedoeld voor spoedeisende beslissingen. Het verhuisverbod voor Kayra geldt dus in ieder geval tot er grondig onderzoek is gedaan. Tot die tijd staan Tilek en Kayra onder voorlopige ondertoezichtstelling van jeugdbescherming.

Kayra is boos over de uitspraak. Samen met haar zus startte ze een petitie. "Ze hebben me officieel gehoord, maar ze hebben niet naar me geluisterd," zegt ze. "De rechter denkt beter te weten wat goed voor mij is dan ikzelf. Ik wil dat kinderen meer inspraak krijgen in zaken die gevolgen hebben voor hun levens."

Mogelijk contactverlies

Uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Justitie en Veiligheid, blijkt dat harde maatregelen (zoals het onder toezicht stellen door jeugdbescherming) tegen ouders die zich niet aan de afgesproken omgangsregeling houden, niet altijd in het belang zijn van het kind. De onderliggende oorzaak van het contactverlies moet grondig onderzocht worden.

"Kinderen willen na jarenlange strijd tussen ouders soms rust en een einde aan de constante dreiging," legt onderzoeker Marike Lenglet uit. "Zelfs als dat leidt tot mogelijk contactverlies." Als kinderen zich tegen hun zin gedwongen voelen naar de andere ouder te gaan, kan dat schadelijk zijn.

Het onderzoek concludeert dat kinderen zich vaker niet serieus genomen en gehoord voelen. Maar, nuanceert Lenglet, de wens van het kind kan niet altijd doorslaggevend zijn. "Een kind kan natuurlijk ook beïnvloed worden door de ouder waar het bij woont."

Terugkoppeling

Wat de zaak van Kayra daarom vooral laat zien, vindt UU-onderzoeker Mol, is het belang van terugkoppeling tussen rechters en kinderen. "Het is belangrijk dat er in kindvriendelijke taal wordt uitgelegd waarom het besluit is genomen en hoe de mening van het kind daarin is meegenomen."