Marlene schreef een boek over verleden in jeugddorp De Glind

Haar moeder overleed toen ze negen was, haar vader hield een trauma over aan de oorlog in Nederlands-Indië. Marlene van Steensel kwam in het inmiddels omstreden jeugddorp de Glind terecht. Nu vertelt ze haar eigen verhaal.

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Marlene van Steensel had straf gekregen. Ze moest een week lang op haar kamer in jeugddorp De Glind blijven, mocht zelfs niet naar school. Alleen de gesprekken met een therapeut bleven doorgaan, nadat ze het had gewaagd te klagen over de manier waarop er in De Glind met uit huis geplaatste kinderen werd omgegaan. Dus pakte ze haar dagboek, dat ze had vernoemd naar een liedje van Bob Dylan, en schreef ze op: 'Joey, ooit ga ik hier een boek over schrijven.'

Toen ze vier jaar geleden begon aan het schrijven van De Erfschat wist ze niet dat in 2022 op een pijnlijke manier duidelijk zou worden wat zich allemaal nog meer afspeelde achter de deuren van het jeugddorp voor kinderen die niet bij hun ouders konden blijven wonen. Lang niet iedereen werd liefdevol opgevangen: kinderen werden er mishandeld, seksueel misbruikt ook. En tientallen van hen traden vorig jaar naar buiten met hun verhaal. Binnenkort moet een onderzoek beginnen naar misstanden in De Glind.

Agressieve vader

Van Steensel, nu 61, is een van de trekkers van dat onderzoek, waarvoor de Erasmusuniversiteit samenwerkt met het door haar opgerichte B4YOU2. Die organisatie is er voor volwassen die als kind uit huis zijn geplaatst of met jeugdzorg te maken hebben gehad en die dit een plek in hun leven willen geven.

Van Steensel heeft moeite met hoe vaak tegen zulke oud-jeugdzorgkinderen wordt aangekeken. "Dan zie ik op tv weer hoe een ervaringsdeskundige een dramatisch verhaal mag vertellen, waarna meteen wordt overgegaan naar een deskundige die zelf niet met jeugdzorg te maken heeft gehad. Maar neem mijzelf. Zou ik mijn eigen verhaal niet kunnen duiden?"



Dat kan ze dus wel, ook al is haar jeugd, waarop haar boek mede is gebaseerd, niet gemakkelijk geweest. Van Steensels moeder overleed toen ze 9 was. Het gezin waarvan ze deel uitmaakte, bleef gebutst achter, met een beschadigde vader, die in Nederlands-Indië had gediend in de oorlog waarover in Nederland werd gezwegen. Soms zag ze de charmante man, die hij ook was. De andere keer zag ze de agressieve vader, bij wie Van Steensel niet kon blijven wonen. "Na de dood van mijn moeder werd duidelijk hoe beschadigd mijn vader was."

Ze heeft hem verafschuwd. Maar inmiddels kijkt ze ook genuanceerd naar het verleden. Op de voorkant van haar boek staat een borduurwerk van haar vader. "Na de dood van mijn moeder begon hij met borduren. Het heeft me altijd verbaasd dat een man met zo'n ontvlambaar karakter daaraan begon." Inmiddels weet ze: als haar vader borduurde, hoefde hij nergens anders aan te denken.

In De Glind verbleef ook Marlene van Steensel als kind Foto: Ricardo Smit

De nuance die ze vond, laat ze ook terugkeren in de bio-fictieve roman De Erfschat, die zich afspeelt in een jeugddorp vergelijkbaar met De Glind. Ze verwerkte daarin ook ervaringen van andere (oud-)jeugdzorgkinderen, die ze in de loop der jaren had ontmoet. Van Steensel hoopt dat het boek lezers aan het denken zet, ook over de machtsstructuren in de jeugdzorg - dezelfde machtsverhoudingen die ervoor zorgden dat ze zich als kind voornam een boek te schrijven. "Die zijn er nog altijd. Ik zie nog steeds hoe kinderen in jeugdzorg in feite gedehumaniseerd worden, door diagnoses van opstandig of fantasierijk gedrag dat misschien ook gewoon bij de leeftijd hoort; of doordat niet gekeken wordt naar talenten, maar wel naar problemen en gevaar. Maar ik zie ookk zie dat van de opleiding bevlogen medewerkers komen."

Van Steensel, die zelf social work studeerde en les geeft op het hbo, benadrukt dat machtsmisbruik en geweld in het jeugdzorgsysteem nog altijd mogelijk zijn. "Niemand kan zeggen 'geweld komt niet meer voor, dat is voorbij'. De overheid en jeugdzorgorganisaties moeten kijken naar hun eigen geweldsverleden, om te voorkomen dat het zich herhaalt."

Trots

Soms gebeurt dat. "Bij Pluryn, waar De Glind onder valt, is heel snel een brug naar Be4You2 geslagen, toen naar buiten was gekomen dat er misstanden hebben plaatsgevonden." Zo kon worden meegedacht over de onderzoeksvraag, die inmiddels luidt: 'Hoe hebben kinderen het in de Glind ervaren en is dat nu anders?' "Ik hoop dat meer organisaties zich die vraag zullen gaan stellen. Dan kan van het verleden geleerd worden en is er erkenning voor de mensen die schade hebben opgelopen."