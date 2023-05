Dure nieuwe stallen met tovervloeren doen niet wat ze beloven

Boeren hebben waarschijnlijk helemaal voor niks jarenlang veel geld gepompt in dure, zogenaamd milieuvriendelijke, stallen. Onderzoek van de Wageningen University & Research bevestigt dat deze 'emissiearme' stallen niet of nauwelijks helpen bij het terugdringen van de stikstofuitstoot.

Het rapport van de Wageningen University & Research, gemaakt in opdracht van het ministerie van landbouw is nog niet gepubliceerd maar een conceptversie is in handen van de Gelderlander. Het onderzoek bevestigt de conclusie van een kleiner onderzoek van het CBS in 2019: tal van innovaties in de stal doen niet wat ze beloven.

De uitkomsten zijn een nieuwe klap voor de landbouwsector. Momenteel wordt er druk onderhandeld over een landbouwakkoord dat moet leiden tot het terugdringen van de stikstofuitstoot door boeren. Veel boeren, onder meer boerenorganisatie LTO, hopen dat technische ontwikkelingen zoals deze moderne stallen gebruikt kunnen worden om zo te voorkomen dat er minder dieren gehouden kunnen worden.

Extra dieren dankzij vloeren die plas en poep scheiden

Over de emissiearme stallen die plas en poep scheiden en zo het ontstaan van veel ammoniakuitstoot voorkomen, bestaan echter al langer twijfels. De stalvloeren lijken geweldig, omdat het voor een boer de mogelijkheid biedt meer dieren te houden in de zelfde stal.

Vanwege de stikstofcrisis kan een boer in principe niet uitbreiden. Als hij echter bepaalde staltechnieken aanschaft, gaat zijn stikstofuitstoot op papier flink naar beneden. En dus kan hij extra dieren houden, met de papieren belofte dat dit geen negatieve impact heeft op de natuur.

Twijfels bij de rechter

Aan die belofte twijfelen rechters - ook bij de Raad van State- echter volop. Meerdere vergunningen zijn vorig jaar vernietigd omdat volgens de rechters de werking van bepaalde stalvloeren niet bewezen kan worden.

Provincies zijn sindsdien enorm terughoudend met de innovaties. Gelderland verleent nog spaarzaam vergunningen, Brabant heeft alle vergunningverlening voor staltechnieken opgeschort omdat niet duidelijk is of de technieken werken. "We hebben nu echt duidelijkheid nodig van het Rijk voor we vergunningen kunnen afgeven", zegt een woordvoerder van de provincie.

Veel zekerheid over innovaties lijkt het Rijk niet te kunnen bieden op basis van het nieuwe rapport. De kans bestaat zelfs ook al verleende vergunningen opnieuw tegen het licht moeten worden gehouden. In het uiterste geval moet een boer dan dieren inleveren.

Pijnlijk voor Brabant

Dat is extra pijnlijk in Brabant waar alle boeren per 1 juli 2024 verplicht zijn een emissiearme stal te hebben en daar dus tonnen in hebben moeten investeren. "Ondernemers hebben veel geld in een innovatie gestoken die bij de rechter onderuitgaat. Het zorgt voor veel onrust en maakt boeren onzeker over de toekomst, terwijl ze gedaan hebben wat de overheid van ze vroeg", zegt een woordvoerder van boerenbelangenorganisatie LTO.

Ze benadrukt dat bepaalde vloeren gemiddeld misschien geen stikstofwinst opleveren, per boerderij zijn er grote verschillen. "Bovendien gaat dit onderzoek niet over nieuwe technieken die nu worden geïntroduceerd. LTO houdt geloof in innovatie in de veehouderij."

Wat staat er precies in het Wageningse onderzoek?

Het onderzoek van de Wageningen University & Research draait vooral om allerlei systemen waarbij de poep en de plas van koeien wordt gescheiden. Door mest te scheiden van urine, moet voorkomen worden dat ammoniak vrij komt. Het CBS onderzocht de stikstof (ammoniak) die in overgebleven poep zat die uit de stalvloeren kwam. In die mest zat echter minder ammoniak dan verwacht.

Conclusie van het CBS is dat aangenomen kan worden dat er dus meer ammoniak de lucht in is gegaan dan wordt beloofd door de staltechnieken. En dus kan dit ook in de natuur terecht komen.

De onderzoekers van de Wageningen University & Research bevestigen nu dat deze rekenmethode klopt. In het onderzoek staat zelfs onomwonden dat er bij geen enkele innovatieve stalvloer in de veehouderij gezegd kan worden dat er minder ammoniak vrijkomt. Bij varkenstallen en kippenstallen is er wel duidelijk verschil, maar ook minder dan op papier is beloofd.