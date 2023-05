Deze Twentenaren zijn jong, selfmade en miljonair

De rijkste jonge Tukker heeft op eigen kracht een vermogen opgebouwd van 80 miljoen euro. Deze 37-jarige Enschedeër staat in de top twintig van de lijst van jonge selfmade miljonairs. In die lijst nog meer Twentenaren en Achterhoekers die met hun bedrijven vele miljoenen waard zijn.

Ruud Pierik van Elektramat in Enschede. Het is de succesvolste webshop van Twente en telt ruim 300 werknemers. Foto: Reinier van Willigen

Naast de jaarlijkse rijkenlijst met 500 meest vermogende Nederlanders, publiceert Quote tegenwoordig ook een top 100 met jonge selfmade miljonairs. In die lijst staan ook dit jaar weer Twentenaren en Achterhoekers uit verschillende branches. Jongelieden die een goed idee combineerden met werklust, doorzettingsvermogen, gevoel voor timing en een vleugje geluk. Het vermogen van de rijkste jonge tukker in de lijst wordt geschat op 80 miljoen en dat van de 'armste' streekgenoot in de lijst op 15 miljoen euro.

Aan huis webshopje begonnen

17. Ruud Pierik (37)

Bedrijf: Elektramat, Enschede

Vermogen: 80 miljoen

Ruud Pierik is de meest vermogende jonge Twentenaar. De Enschedeër richtte in 2006 elektrotechnisch installatiebedrijf R. Pierik op, maar dat liep niet best. Daarom begon hij thuis aan de Walstraat met de online verkoop van schakelkasten. De bedrijfsnaam werd al snel veranderd in Elektramat en de rest is geschiedenis. Elektramat is de succesvolste webshop van Twente en telt ruim 300 werknemers. Het bedrijf behaalde vorig jaar een winst van 17 miljoen euro. De omzet groeide sinds 2017 jaarlijks met 60 procent. Het geheim van de groei van Elektramat zit volgens de directie onder meer in de goede uitleg die het via video's geeft over de spullen die het verkoopt.

Wouter de Vries, man in bonus sinds de verkoop van Antagonist. Foto: Annina Romita

Van krantenjongen tot miljonair

23. Wouter de Vries (35)

Bedrijf: Antagonist, Enschede

Vermogen: 60 miljoen euro

Wouter de Vries werd op zijn 13de al door de Barneveldse Krant uitgeroepen tot 'Bezorger van het Jaar'. Daarmee won hij een personal computer. Hij ging er websites mee bouwen en van de eerste 1000 euro die hij daarmee verdiende, schafte hij een eigen server aan. Op die server kon de scholier de door hem zelf gebouwde websites hosten. Het door De Vries in 2004 opgerichte bedrijf Antagonist - hij zette het voort tijdens zijn studie aan Universiteit Twente - groeide uit tot een grote speler. Wouter de Vries is pas echt een man in bonus sinds hij Antagonist twee jaar geleden verkocht aan de Zweedse Group.One

Mike van Klaveren in het distributiecentrum van Elektramat. Foto: Reinier van Willigen

Baas techniek is 'fijne sparringpartner'

25. Mike van Klaveren (33)

Bedrijf: Elektramat, Enschede

Vermogen: 50 miljoen euro

Het vermogen van Mike van Klaveren wordt door Quote 30 miljoen lager geschat dan dat van zijn compagnon bij Elektramat, Ruud Pierik, omdat van Klaveren pas in 2018 toetrad als aandeelhouder en een minderheidsbelang van 40 procent heeft. Pierik zei daarover in De Twentsche Courant Tubantia: "Dit kon en wilde ik niet meer alleen. Mike en ik hebben dezelfde achtergrond. Hij is een fijne sparringpartner en vanaf het begin al bij Elektramat betrokken." Mike van Klaveren is technisch directeur en in die hoedanigheid nauw betrokken bij de bouw van het mega magazijn van Elektramat op het XL Park bij Almelo

Bart Oosterholt op station Lievelde van waar hij wekelijks de trein naar Maastricht nam. Foto: Theo Kock

Porsche stond tijdens corona in opslag

48. Bart Oosterholt (33)

Bedrijf: Social Deal

Vermogen: 31 miljoen euro

Van Maastricht tot in Twente; overal in het land maken ondernemers gebruik van de Social Deal-formule, een kortingsformule voor consumenten. Bart Oosterholt uit Lievelde ontmoette zijn compagnon Rens van den Berg op de hotelschool in Maastricht. Ze begonnen in 2011 met de verkoop van kortingsvouchers voor winkels, zwembaden, restaurants e.d. na een mislukt casino-avontuur in Afrika. Nu hebben ze bij hun kortingswebsite 300 man aan het werk. Vorig jaar draaiden de heren een winst van 6 miljoen euro bij een omzet van 150 miljoen en durfden ze pas te gaan rijden in de Porsche en Mercedes waarop ze zich voor het begin van corona al hadden getrakteerd. "Die auto's hadden we in de opslag gezet."

Nick Velten verkocht Stimmt en Fangage. Foto: Annina Romita

'Multi-million dollar deal' met Amerikanen

74. Nick Velten (32)

Bedrijven: Fangage/Stimmt, Enschede

Vermogen: 19 miljoen euro

Voor de uit Enter afkomstige Nick Velten en zijn compagnon Sam Renders rinkelde de kassa bij de verkoop van hun bedrijf Fangage aan het Amerikaanse Triller Het ging om een 'multi-million dollar deal'. Velten deed recent bovendien het door hem opgerichte digitaal marketingbureau Stimmt in Enschede van de hand. Op Fangage kunnen artiesten, dj's, influencers en sporters een eigen website bouwen. Via die website, waarvoor ze abonnementskosten betalen, kunnen ze hun geregistreerde fans bijvoorbeeld muziek, video's, viptickets, fanartikelen en meet-and-greets aanbieden. Velten heeft nu vast genoeg fans om zelf ook een paginaatje te kunnen aanmaken op Fangage, want als je wint heb je vrienden.

Thijmen Bourgondiën begon om de zolderkamer met Raamdecoratie.com. Foto: Reinier van Willigen

Stagiair die dacht: 'dat kan ik ook'

91. Thijmen Bourgondiën (32)

Bedrijf: Raamdecoratie.com, Enter

Vermogen: 15 miljoen euro