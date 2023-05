Zij doen eindexamen in een nieuw land en in een nieuwe taal

Leerlingen die als nieuwkomer eindexamen doen, moeten dubbel zo veel werk verrichten om een diploma te halen. Raneem Hanabi uit Syrië en Zheng Rong Chen uit China werkten zich in Nederland op van vmbo-kader naar vwo.

Een paar jaar geleden sprak Raneem Hanabi geen woord Nederlands. Tijdens haar jeugd in het door oorlog verscheurde Syrië is ze nooit fatsoenlijk naar school geweest. "We waren altijd op de vlucht naar een veilige plek. Soms was ons schoolgebouw gebombardeerd, dan werd er weer gezocht naar een andere plek om les te krijgen. Ik kan me niet herinneren dat ik daar ooit wat geleerd heb."

Nu is Hanabi 21 jaar oud, zit ze in 6 vwo van de Johan de Witt Scholengroep in de Schilderswijk in Den Haag en doet ze eindexamen. Donderdag trapt ze af met wiskunde.

Zenuwen heeft ze niet. Hanabi heeft goede cijfers en vertelt in de bibliotheek van de school dat ze later hartchirurg wil worden. "Als kind wilde ik de mensen van Syrië helpen, ik heb patiënten gewond op straat voor de deur van het ziekenhuis zien liggen. Nu wil ik Nederlandse harten helen door chirurg te worden. Ik heb daar genoeg ellende meegemaakt en wil nooit meer terug."

Geen vrijstellingen om de slagingskans te vergroten

Voor vluchtelingen die dit jaar eindexamen doen, is de weg richting een diploma extra uitdagend geweest. Ze moesten in korte tijd een nieuwe taal leren, wennen aan een ander land en een ander schoolsysteem en in veel gevallen ook nog lesstof die ze in eigen land niet kregen inhalen.

Kinderen van nieuwkomers worden bij aankomst in Nederland eerst in een internationale schakelklas geplaatst, waar de nadruk op taalbeheersing ligt. Na ongeveer twee jaar moet hun Nederlands zo goed zijn dat ze moeiteloos kunnen instromen op een middelbare school. Daar is de weg gelijk aan die van andere leerlingen. Ze krijgen geen vrijstellingen om de slagingskans voor hun eindexamen te vergroten.

Veel huiswerk in China

Bij binnenkomst volgt eerst een toets om hun niveau te testen. Zheng Rong Chen (18) werd, net als zijn klasgenoot Hanabi, in een vmbo-kaderklas gezet. "Ik snapte in het begin de docent en het lesboek niet. Als het in het Engels werd uitgelegd, begreep ik nog niks", vertelt Chen.

Chen komt uit Fuzhou, een miljoenenstad in het zuidoosten van China. Zijn ouders vertrokken naar Nederland om te werken toen hun zoon een peuter was. Hij bleef achter bij opa en oma. Op zijn twaalfde werd hij door zijn ouders naar Nederland gehaald. "Dat was erg moeilijk. Ik liet al mijn vrienden achter."

Chen had, in tegenstelling tot zijn Syrische schoolgenoot, wel veel kennis opgedaan in zijn tijd op de Chinese basisschool. "Chinese leerlingen krijgen veel huiswerk. Daardoor ben ik van nature doelgericht. In Nederland had ik meer vrijheid op school, dat gaf me de kans om ook dingen te leren die ik zelf interessant vind."

Hoop op een summa cum laude

De docenten op het Johan de Witt maakten zich op een gegeven moment zorgen om hem. Chen nam wel erg veel hooi op zijn vork, vertelt directeur onderwijs Ekram Dannouni. "We vroegen ons af of hij geen hobby's nodig had. Toen we dat aan zijn ouders vroegen, keken ze ons aan of we gek waren. Ze komen uit een andere cultuur. Hun reactie leerde ons met een meer open blik te kijken. Hij vindt leren gewoon heel leuk."