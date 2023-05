Onderzoekers zetten vraagtekens bij zoekresultaten Google

De strijd om de waarheid is harder dan ooit. Felle meningen over het klimaat, asielzoekers of stikstof vergroten de kloof tussen groepen burgers. Twentse onderzoekers kijken daarom kritisch naar de rol van zoekmachines en sociale media. Brengen zij neutrale feiten of olie op het vuur? 'Mensen vertrouwen Google meer dan zichzelf.'

Het is voor het eerst dat er groot en langdurig onderzoek gedaan wordt naar het online zoekgedrag van mensen. Wetenschappers van de Universiteit Twente onderzoeken zoekmachines als Google, Bing of Yahoo en sociale media zoals YouTube. Wat is hun rol in een polariserende samenleving? "Het maatschappelijk belang is groot", zegt onderzoeker Shenja van der Graaf.

Blind vertrouwen

In discussies over grote maatschappelijke thema's staan groepen steeds vaker tegenover elkaar, zeggen de onderzoekers. De discussies over stikstof, het klimaat en de coronacrisis zijn daar volgens hen goede voorbeelden van. Wetenschappers en traditionele nieuwsmedia worden niet meer blindelings geloofd. Mensen gebruiken zoekmachines en sociale media om zelf informatie te vinden.

Daarom is het goed om te zien wat de zoekresultaten zijn en hoe die tot stand komen, legt Van der Graaf uit. "We vertrouwen blindelings op de eerste regeltjes in de zoekresultaten. Maar wat we niet weten is hoe dat algoritme erachter werkt. Krijgt iemand in Ootmarsum die zoekt op abortus hetzelfde te zien als iemand in Rotterdam?"

In eigen bubbel

Het zou kunnen dat bijvoorbeeld Google zorgt voor een vertekend beeld, vertelt de onderzoeker. Een zoekmachine maakt op basis van persoonlijke informatie een gebruikersprofiel. Hierdoor verschillen getoonde zoekresultaten per persoon.

"We weten niet of dat neutraal is. Ook niet of er grote verschillen zijn tussen de zoekmachines. In het publieke debat geven we vaak kritiek op de informatie die we krijgen. Er wordt vaak gezegd dat we online in echokamers of filter bubbels leven, maar dat is nooit echt bewezen."

Meekijken in computer

Het onderzoek wil inzicht krijgen in hoe online en offline met elkaar verbonden zijn. Eerdere studies waren volgens haar te beperkt. "Hoewel Google elke dag zo'n 8,5 miljard zoekopdrachten uitvoert, is er weinig bekend over de impact die zoekmachines hebben op de informatie die we tegenkomen."

Om te weten hoe mensen zoeken en wat zij voorgeschoteld krijgen, willen de onderzoekers met zoveel mogelijk Nederlanders meekijken in hun computer. Iedereen ouder dan achttien jaar kan zich melden via de website digitalepolarisatie.nl. Deelname is volledig anoniem, zegt de onderzoeker.

Belang Google

Ze verwacht dat het lastig wordt om alle lagen van de bevolking te bereiken. Naast een mediacampagne volgt een rondgang langs bibliotheken en buurthuizen. "Het wordt geen makkelijke klus."