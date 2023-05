Eregast Frank Arnesen slaat zichzelf niet graag op de borst

Frank Arnesen (66) haalde Arne Slot naar de Kuip, stond met hervormingen aan de basis van de succesperiode die Feyenoord nu beleeft en is zondag eregast bij de kampioenswedstrijd tegen Go Ahead Eagles. 'Maar waarom zou ik steeds moeten denken 'daar heb ik aan meegewerkt?' Dat vind ik zo’n onzin.'

Frank Arnesen kijkt bezorgd naar de lucht. Er staat straks in Eindhoven een stevige wandeling op het programma, maar het dreigt te gaan regenen. De gekwetste knie van de Deen, die een jaar geleden door een infectie meer op een meloen dan een gewricht leek, voelt weer als vanouds aan, maar rust roest weet Arnesen. En dus wil hij graag wandelen. "Met mijn gezondheid gaat het prima", zegt Arnesen. "De knie voelt lekker aan. Ik voel me prima."

Na zijn vertrek bij Feyenoord, nu zo'n acht maanden geleden, was het lang stil rond Arnesen. Terwijl hij toch enige credits verdient voor de geweldige periode die Feyenoord momenteel doormaakt. Als technisch directeur werkte Arnesen vanaf januari 2020 voor de club, tot in september 2022 afscheid van hem werd genomen. Krijgt hij genoeg waardering voor het werk dat hij verrichte in De Kuip?

"Ik heb getraind met Johan Cruijff bij Ajax, ik speelde tegen Willem van Hanegem", zegt Arnesen. "Ik heb twee belangrijke dingen van die mensen geleerd. Die twee hebben nog nooit ergens geroepen dat ze zo goed waren. Weet je waarom niet? Omdat iedereen dat wel zag. Ik kon aardig voetballen, maar ik wil mezelf natuurlijk niet vergelijken met deze mensen. Maar als ik het goed heb gedaan bij Feyenoord, dan zullen de mensen dat wel zien, toch? Natuurlijk, de ene krant heeft er een andere visie op dan een andere, maar waarom zou ik zelf iets zeggen over wat ik heb gedaan? Dat is aan anderen."

Wederopstanding Feyenoord

De wederopstanding van Feyenoord is sowieso niet toe te schrijven aan één persoon, weet Arnesen. "Wat er bij Feyenoord is gebeurd, is echt een teamprestatie. Op heel veel aspecten zijn er enorme stappen vooruitgezet. Arne Slot heeft het werkelijk fantastisch gedaan. Maar niemand kan het alleen, ook Arne niet. Als je kijkt naar de fitheid van spelers, dan is dat een wezenlijk onderdeel van het succes. Stijn Vandenbroucke is Head of Medical & Performance in De Kuip.

"Wat enorm heeft geholpen is dat het adviesbureau Sportsology de organisatie binnen de club volledig heeft doorgelicht. Bij Feyenoord vielen er soms afdelingen met dertig mensen onder één leidinggevende. Dat werkt in de praktijk niet, dat is allemaal aangepast. Met de Australiër Leigh Egger had Feyenoord al een heel bekwaam iemand in huis om de spelers fit te krijgen. Daar kwam toen Slot was vastgelegd de Belg Ruben Peeters bij. Die twee gasten moesten geen strijd voeren, maar samenwerken. En de klik was er meteen. Alles rond het eerste elftal moest top zijn geregeld. Maar dan ben je er nog niet."

Vreugde bij de technische staf van Feyenoord na alweer een overwinning. Foto: Pim Ras Fotografie

Arnesen reorganiseerde de volledige scouting en liet Mark Ruijl dat team aansturen. "Met twee zogenoemde data-scouts, maar ook mensen met veel ervaring in het veldwerk", zegt hij. "En Rini Coolen moest na het vertrek de jeugdopleiding gaan aansturen. Dat laatste is ook uitstekend gegaan. Er waren laatst mensen van de KNVB bij mij en die waren echt verbijsterd hoe Feyenoord in de opleiding vooruit is gegaan. De Deense bond stuurde vier mensen naar Rotterdam en die vertelden mij dat ze verrast waren hoe professioneel er bij de jeugd wordt gewerkt."

Slecht presterende jeugdteams

Dat is voor het grote publiek waarschijnlijk ook een verrassing. Want de resultaten van gezichtsbepalende jeugdteams van Feyenoord zijn bepaald niet om over naar huis te schrijven. "Je moet soms een beetje door die resultaten heen kijken", zegt Arnesen. "Kijk, AZ doet het geweldig met hun jeugdopleiding. Met fantastische spelers. Die hebben dus een goed programma voor hun spelers én fantastische spelers. Feyenoord heeft ook een geweldig programma, maar misschien hebben ze niet altijd de juiste spelers gescout. Dat is de vraag die je jezelf moet stellen: hebben we bij de jeugd wel goed gescout? Moeten we daar niet doorpakken? Ik loop er niet meer rond natuurlijk, maar je zou zeggen dat nu Feyenoord zo hot is, dat bijna iedereen daar nu zou willen voetballen."

Maar voor het grote publiek draait het maar om één ding: de prestaties van de hoofdmacht. Arnesen haalde Slot binnen, maar zadelde hem niet op met een onrealistisch verwachtingspatroon. "Natuurlijk praat je daar wel over. Feyenoord moet eens in de zoveel jaar een keer kampioen worden. De club moet de beker kunnen winnen en de groepsfase in Europa overleven.

"Maar wat wij destijds vooral bij Arne hebben neergelegd: ga vol op de aanval spelen, laat het publiek met plezier naar De Kuip komen en ontwikkel spelers die dan meer waard worden. Dat is gelukt, en hij haalde ook meteen de finale van de Conference League en nu staat de ploeg op de drempel van de landstitel. Dat is extreem verrassend als je kijkt naar de situatie van twee jaar terug, toen Slot naar Feyenoord kwam. Ik ben echt geïmponeerd door wat hij heeft bereikt. En het is niet gestolen hè, Feyenoord was ook gewoon de allerbeste ploeg in Nederland. Dat is voor iedereen helder. En ondertussen stond de club op een haar na in de halve finale van de Europa League en bijna in de bekerfinale. Het is allemaal geweldig, maar nu is het zaak om dit vast te houden."

En dat is niet eenvoudig. Al is het alleen al omdat er wordt getrokken aan de mensen die voor het succes hebben gezorgd. "Je kunt verwachten dat er weer spelers weggaan. Orkun Kökçü was wat mij betreft echt de uitblinker. Dan moet je als scoutingsapparaat de zaken op orde hebben. Net als afgelopen zomer, toen er veel spelers waren vertrokken en er vervangers zijn gehaald waarmee de ploeg de landstitel kon pakken.

Frank Arnesen en Orkun Kökçü bij de honderdste wedstrijd in Feyenoord 1 voor de middenvelder. Foto: Pim Ras Fotografie

"Maar wat doet Feyenoord als er een grote club op de stoep staat voor Slot? Kijk, als je trainer bent van Real Madrid, Chelsea of Manchester United, dan ga je niet naar een andere club, je wordt ontslagen. Trainers in Nederland en Portugal willen hogerop, naar de grote competities. Dat is logisch. Als Arne dat écht wil, kun je hem aan zijn contract houden. Maar dat schiet niet op. Trekken aan een dood paard is namelijk onzin. Maar waarom zou Slot niet denken aan presteren in de Champions League? De titel in Nederland prolongeren? Zijn kinderen nog een jaartje op een Nederlandse school houden? Hij kan ook zomaar blijven, hoor."

Sinds vertrek niet meer in De Kuip geweest

Arnesen kwam na zijn vertrek in september niet meer in De Kuip. "Maar zondag tegen Go Ahead Eagles ga ik weer, ik ben uitgenodigd. Of ik straks denk 'hier heb ik ook aan meegewerkt', als ze de schaal omhooghouden? Nee, zo denk ik niet. Ik ben blij voor Feyenoord. Voor de mensen die er werken en met wie ik heb gewerkt. Voor de spelers en de trainers. Maar waarom zou ik steeds moeten denken 'dat heb ik gedaan' of 'daar heb ik aan meegewerkt?' Dat vind ik zo'n onzin. Ik vind het jammer dat ik dit seizoen niet kon afmaken, maar toen de beslissing was genomen om uit elkaar te gaan, heb ik dat meteen geparkeerd hoor."

Feyenoord stelde geen vervanger voor Arnesen aan. Dennis te Kloese doet dat werk er als technisch directeur bij. Samen met Slot en scout Ruijl. "Voor de korte termijn kan dat, op lange termijn natuurlijk niet. Kijk naar Ajax, waar Marc Overmars vertrok en de opvolging niet echt werd geregeld. Een technisch directeur die dagelijks op de club is, die met de trainer bezig is, die met spelers praat, dat is bij een grote club noodzakelijk. Maar ik zeg dat van een afstand nu hè, ik weet niet hoe Feyenoord precies werkt op dit moment. Misschien zijn er nieuwe ideeën. En misschien staan die haaks op hoe ik dacht dat het moest gaan. Dat kan toch? Ik vond ook dat dingen anders moesten dan dat Sjaak Troost, die er voor mij zat als technische man, vond."

Een beter Ajax komend seizoen

Ajax zal volgens Arnesen volgend jaar weer beter zijn dan dit seizoen. "Simpelweg ook omdat er altijd geld is daar", zegt Arnesen. "De salarissen die Ajax betaalt, daar komt Feyenoord niet bij in de buurt. En met Sven Mislintat gaan ze daar een koers bepalen. Die haalt de trainer die hij wil en dan komen de spelers. Bij Feyenoord zullen ze op termijn iemand zoeken die op Slot lijkt. Iemand die zich geweldig kan presenteren in de pers en iemand die vol op de aanval durft te spelen. Dat zal niet meevallen. Dat kan best weleens een buitenlander worden. Maar wat maakt dat nou uit? Josep Guardiola is ook geen Engelsman, toch?

Santiago Giménez en Igor Paixão vieren een doelpunt voor Feyenoord. Foto: Pim Ras Fotografie

"Maar Feyenoord gaat de Champions League in, er staat al een sterk elftal. En met Igor Paixão en Ezequiel Bullaude staan er spelers die na de zomer echt een grote stap zetten. Dan zitten ze een jaar bij de club en kun je echt iets verwachten van spelers uit Zuid-Amerika. Santiago Giménez zal dan ook nog beter zijn. Als Patrik Walemark altijd fit was geweest, hadden we misschien Alireza Jahanbakhsh weinig gezien. Walemark speelde voor zijn komst naar Feyenoord maar heel kort als professional in Zweden. Die heeft tijd nodig, ik denk nog steeds dat hij een geweldig talent is. En van dat soort investeringen moeten Nederlandse clubs het toch hebben. Er vroegen weleens mensen aan mij: haal nou eens een echte, gearriveerde topspeler naar Feyenoord. Maar dat salaris is niet op te hoesten. En bovendien willen die jongens in Engeland, Italië, Spanje of Duitsland spelen."

Het begint te regenen. Daar gaat de wandeling van Arnesen. Maar de glimlach blijft. "Ik blijf gek op voetbal, ik kijk alles", zegt hij. "Zo'n Fredrik Aursnes die voor nog geen miljoen naar Feyenoord kwam en voor 15 miljoen naar Benfica ging. Prachtig, toch? Gernot Trauner die zo goed presteerde. De scouting is zo belangrijk voor een club als Feyenoord. Dat ze zondag de titel pakken, is schitterend. Voor de supporters, voor de spelers, de werknemers, de technische staf. En voor mij? Nogmaals, zo denk ik helemaal niet. Wie denkt dat ik eraan heb bijgedragen, prima. Wie een andere mening heeft, ook geen punt. Ik vind het erger dat het nu regent."

