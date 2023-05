Deze Songfestivalacts staan in de tweede halve finale

Wie plaatsen zich vanavond voor de finale van het Eurovisie Songfestival? Het gaat in de tweede halve finale van Roemeense pornorock, via een glamourdivo uit België naar Australische hairmetal.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

1. Denemarken: Reiley – Breaking My Heart

♥♥♥

TikTokfenomeen van de Faeröer Eilanden. Daar wonen 54.000 mensen, die vermoedelijk allen met betraand gezicht aan de kade stonden toen Rani Petersen het ruime sop koos richting vasteland. Reiley lijkt met zijn engelengezicht, roze blazertje en catchy popliedje een zekere finalist, maar helaas ging hij naar dezelfde zangschool als Mia & Dion en schoot niemand hem vervolgens te hulp met een Duplo-versie van zijn lied. Dat wordt nog spannend.

2. Armenië: Brunette – Future Lover

♥♥

Wijlen Dame Edna zou zeggen: ‘Kind, waar heb je die outfit gevonden? In de emmer van de glazenwasser?’ In Jerevan is deze combinatie van lederen lappen en koorden echter vermoedelijk haute couture. De bookmakers zien het wel zitten met Brunette (Elen Yeremyan) en haar smachtende ode aan een liefde van later, maar de combinatie van een ABBA-ballade met nogal agressieve rap blijft uiteindelijk toch als een graat in je keel steken.

3. Roemenië: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

♥

Zeker, body positivity is er niet alleen voor vrouwen. Maar of dat nou reden genoeg is Theodors tl-lichtbuik zo prominent te laten schitteren onder zijn colbertje? De Roemeense junior-rocker heeft toch al een nogal puberale fascinatie voor het uittrekken van kleding. I’m beggin’ you/ I’m on my knees/Take your clothes off/Step on me, brulzingt hij. Het zijn teksten die niet verder hadden mogen komen dan Theodors zoekvenster op de lokale pornowebsite.

4. Estland: Alika – Bridges

♥♥♥

Ha, daar is producer/songschrijver Wouter Hardy uit Den Bosch weer. Hij eindigde inmiddels al twee keer op het erepodium met Arcade (2019) en Tout L’univers, waarmee Zwitserland in 2021 derde werd. Bridges is alweer zo’n gedistingeerde synthballad, waar de echte verrassing inmiddels natuurlijk wel van af is. Hardy is overigens nog steeds woedend op Ilse DeLange en Duncan Laurence, die hem zouden hebben gedwongen akkoord te gaan met een lager royaltypercentage voor Arcade. Alleen al om die reden gun je Alika een finaleplek.

5. België: Gustaph – Because of You

♥♥♥

In het universum van Gustaph (Stef Caers uit Leuven) is het nog steeds 1993 en dat is helemaal niet erg als je in bent voor een lekker foute housefuif. Glamourdivo Gustaph blijft ergens een groepslid van Right Said Fred, verdwaald in Plopsaland. Maar zijn Because of You is wel een absolute kraker in het roze circuit. Niet verwonderlijk, want deze donkere dagen kunnen best wat meer ongecompliceerd feest gebruiken. Op naar de finale!

6. Cyprus: Andrew Lambrou – Break a Broken Heart

♥♥♥

You can’t break a broken heart. Ja ja, op Cyprus groeien de levenswijsheden als sinaasappelen aan de bomen. Hoewel we Andrew een beetje het type vinden dat in een Nissan met een open dak over de boulevard van Nicosia rijdt met zijn eigen muziek op de speakers, is dit liedje van degelijke Zweedse makelij met gemak goed genoeg voor de finale. Daarbij leunend op een flinke dosis pathos én – kruisje op de Eurovisie-bingokaart – een kletterende waterval op de achtergrond.

7. IJsland: Diljá – Power

♥♥

Hmmmm. Dit is een tegenvaller. IJsland scoorde de afgelopen jaren met quirky pop of stijlvolle Scandifolk, maar deze elektrostamper van zangeres Diljá Pétursdottir is wel erg dertien-in-een-dozijn. Dan helpt ook de eclectische eenvrouwschoreografie, ontworpen alsof onder de podiumvloer een geiser op uitbarsten staat, niet bepaald mee. Diljá, ook al geen toonbeeld van toonvastheid, gaat met haar P-p-p-power naar de k-k-k-kelder.

8. Griekenland: Victor Vernicos – What They Say

♥♥

Verrassende trend dit jaar: de korte broek in het model van de Jonge Woudlopers is helemaal terug. Victor Vernicos, met zijn 16 jaar de benjamin van dit festival, heeft hem vermoedelijk van zijn moeder meegekregen voor als het weer in Liverpool zou meezitten. Had die lieve vrouw ook maar een beter liedje voor hem ingepakt. Deze regen aan clichés lijkt te gaan over Victors eigen mentale gezondheid, maar gaat volkomen voorbij aan die van de luisteraar.

9. Polen: Blanka – Solo

♥♥

Heerlijke rel in de Poolse nationale voorronde. De jury daar werd beschuldigd van matchfixing. Niet vreemd dat er twijfel ontstond bij de resolute aanstelling van Blanka. Die heeft zichtbaar lang zitten broeden op een fleurige en moderne act met beach vibes, maar blijft toch vooral een Euroshopperversie van Ariana Grande. Vocaal is Blanka namelijk een brekebeen die uitgaat van de misvatting dat haar puntentotaal oploopt naarmate er meer kledingstukken verdwijnen.

10. Slovenië: Joker Out – Carpe Diem

♥♥♥

Sinds Måneskin is de rockband weer helemaal terug op het Songfestivalpodium. Joker Out is stukken minder gevaarlijk én ook aanzienlijk minder goed gestyled. Carpe Diem – hoe diepzinnig! – is een niets-aan-de-hand-liedje dat slim leent bij de Arctic Monkeys en de Kaiser Chiefs. Vervolgens schenkt Joker Out een vriendelijk Eurovisiesausje over het geheel uit en is een finaleplek een feit.

11. Georgië: Iru Khechanovi – Echo

♥♥

We dachten al: waar blijven de windmachine, de rookgenerator en de outfit met sleep van tentzeillengte? Dankzij zangeres Iru Khechanovi en haar echoputballade kunnen we ze allemaal tegelijk afstrepen. Iru gaat drie minuten lang op zoek naar haar innerlijke Whitney Houston, neemt ergens de verkeerde afslag en komt uiteindelijk uit bij Imca Marina.

12. San Marino: Piqued Jacks – Like an Animal

♥♥♥

Stille favoriet van de eenkoppige redactie van deze doorwrochte analyse, maar volgens de wedkantoren slechts op kop in de race naar de uitgang. Oké, de tekst – I can smell you like an animal – past misschien beter op een kinderboerderij dan op de Songfestivalbühne, maar het Italiaanse Piqued Jacks is een sympathiek bandje met een prima zanger. Aan de andere kant: een roemloze uitschakeling maakt de weg vrij voor een derde Eurovisiemissie van ons andere gesanmarineerde idool, Serhat.

13. Oostenrijk: Teya & Selena – Who the Hell is Edgar?

♥♥♥

Een satire over de platenwereld. Tom Petty maakte met Into the Great Wide Open ooit al een briljante, maar die van zangeressen Teya & Selena mag er ook best zijn. De twee verpakken hun eigen ervaringen in de muziekindustrie in een nerveuze koortsdroom over de geest van schrijver Edgar Allan Poe die hen ’s nachts bezoekt. Het is misschien wat veel informatie voor één liedje en misschien wilt u inmiddels ook gewoon even een bitterbal. Bedenk dan: ook dat is oké in het Eurovisieparadijs.

14. Albanië: Albina & Familja Kelmendi – Duje

♥♥

Aaah. Albanië. Jaarlijks de betrouwbare misthoorn in de ondoordringbare waas van het Eurovisiebestaan. Maar lieve Albina, wat duje nou? In plaats van de traditionele ‘vrouw-met-weelderige-haardos-verwart-schreeuwen-met-zingen-solo’ heeft Albina om zich heen de vroom kijkende Familja Kelmendi geposteerd. Dat blijkt een Balkanuitvoering van The Kelly Family. En voor u erachter bent hoe die ene lekkere cheesy hit van dat almaar uitdijende gezin ook weer heette, zijn er weer drie minuten van uw leven voorbij die u nooit meer terugkrijgt.

15. Litouwen: Monika Linkytė – Stay

♥♥

Een oude bekende. Net als Loreen (en de deelnemers van Italië en Moldavië) doet Monika Linkytė voor de tweede keer mee. Bij haar debuut – in 2015, het jaar van scheurjurk – plaatste Monika zich met duetpartner Vaidas keurig voor de finale om daarin 18de te worden. Het wordt lastig die klassering te verbeteren. ‘Why-ai-ai-ai-ai?’ zou Trijntje Oosterhuis nu vragen. Nou, vooral omdat Stay behalve een fijn honingzoet refreintje niets echt onderscheidends herbergt.

16. Australië: Voyager – Promise

♥♥♥♥

Prima uitsmijter. Plotseling zijn we terug in het era van de hairmetal, de tijd dat rocksterren drukker waren met het opföhnen van hun kapsels dan met het kapotslaan van gitaren. Het Australische Voyager heeft in de verkleedkist van Twisted Sister nog een glitterjasje met schoudervullingen gevonden en gaat nu volledig retro met een song die ergens tussen de oeuvres van A-ha en Van Halen in zweeft. Hell yeah!

Hoe werkt het donderdagavond?

Van de 16 kandidaten van vanavond gaan er 10 naar de finale. Zij worden gevoegd bij de 10 landen die zich dinsdag kwalificeerden (Zweden, Finland, Noorwegen, Moldavië, Kroatië, Zwitserland, Israël, Tsjechië, Portugal en Servië), plus de winnaar van vorig jaar (Oekraïne) en de zogeheten Big Five: Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië en Groot-Brittannië. Alleen de 16 landen die vanavond deelnemen kunnen stemmen. Net als Spanje, Oekraïne en Groot-Brittannië, die in deze halve finale extra aandacht krijgen. De finalisten worden tegen 23 uur bekend.

Legenda