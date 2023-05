Clasie optimistisch ondanks financieel voordeel West Ham

Jordy Clasie (31) zou graag nog eens een prijs winnen in zijn carrière. Met AZ is hij er nu dichtbij. Donderdag speelt hij de halve finale van de Conference League in Londen tegen West Ham United. Pijnvrij nu: 'Soms dacht ik weleens, hoe moet dit nu verder?'

De stelling of hij aan het beste seizoen uit zijn loopbaan bezig is, vindt hij een moeilijke. De Jordy Clasie uit 2014 speelde in de halve finale van een WK en verdiende een transfer naar de Premier League. Die van nu is 31 jaar en dus rijper, slimmer. "Ik denk niet dat veel mensen hadden verwacht dat ik dit niveau nog kon aantikken. In de tussentijd ben ik ook wel een beetje een andere speler geworden. Constanter, minder gretig in duels. Ik kan goed van tevoren inschatten wat er gaat gebeuren. Er is meer rust ook. In die periode in 2014 speelde er veel. Oranje, een WK en een transfer. Nu is er meer kalmte."

Hij zegt het aan de vooravond van wat het hoogtepunt van het seizoen van AZ moet worden. De halve finale van de Conference League tegen West Ham United is de eerste Europese halve finale van de club in achttien jaar. Voor Clasie is het zijn eerste. Ze moeten de club uit de Premier League echter wel verslaan om van een hoogtepunt in zíjn carrière te spreken.

Jordy Clasie. Foto: Pim Ras Fotografie

Hij draagt tegenwoordig ook meer verantwoordelijkheid, want straks in het London Stadium is hij ook nog aanvoerder. Dat laatste had hij ook niet gedacht aan het begin van het seizoen. "Bruno (Martins Indi, red.) is onze captain natuurlijk, maar hij is geblesseerd. Het is niet iets dat ik per se op me wil nemen, het aanvoerderschap. Ik voel wel verantwoordelijkheid als ervaren speler en ik kom wel meer uit mijn comfortzone dan toen ik pak 'm beet 27 was. Maar ik ben niet de hele dag bezig om de wijsneus uit te hangen. Je zal me zeker niet overal horen. Dat zit niet in mijn persoonlijkheid."

Wel is hij kritisch als het moet. Zijn verplichte interviews na de wedstrijd, vol van de adrenaline van de wedstrijden nog, zijn niet saai en niet zelden kritisch. "Dat hoort erbij vind ik. Het is niet altijd maar leuk en aardig. Als we niet presteren moet dat gezegd worden."

Donderdagavond is hij samen met keeper Mathew Ryan, die bij Brighton & Hove Albion voetbalde, de enige AZ'er op het veld die weet wat er tegen een Premier-Leagueclub gevraagd wordt. Clasie speelde twee seizoenen voor Southampton. "Als je alleen al naar de transferwaarde van de selectie van West Ham United kijkt dan is dat een enorm verschil met ons. Ik geloof dat er voor die international Declan Rice straks meer betaald kan gaan worden dan onze hele selectie waard is. En dan staan ze ook nog in de middenmoot. Ze kunnen in principe kopen wie ze willen kopen. Maar daardoor winnen ze niet automatisch. Van Lazio had ook niemand verwacht dat we zouden winnen. We versloegen ze twee keer. Als je goed bent als team maak je altijd een kans."

Clasie als speler van Southampton in duel met Everton-aanvaller Kevin Mirallas in 2016. Foto: AFP

Een kans dus om te winnen én om uiteindelijk de finale van de Conference League te bereiken. En dan is het winnen van een prijs wel heel dichtbij. Hij zal er niet zenuwachtig meer van worden op 31-jarige leeftijd. "Drie keer in mijn carrière voelde ik meer dan gewone spanning. Bij mijn eerste wedstrijd voor Feyenoord, bij mijn debuut bij het Nederlands elftal en toen ik moest invallen in de halve finale van het WK tegen Argentinië." Nu is er alleen gezonde spanning. "Ik heb er veel zin in."

De Haarlemmer won twee prijzen in zijn carrière. De Johan Cruijff Schaal met Feyenoord in 2018 en het Belgisch landskampioenschap met Club Brugge. "Maar dat voelt niet per se als mijn prijs. Ik speelde dat seizoen niet alles. Zeker op het eind niet." Het was tijdens zijn minder goede jaren als speler. Ver weg van geboortestad Haarlem had Clasie het zwaar in Southampton en dus in België bij Club Brugge. "Niet eens zozeer omdat ik ver van huis was, maar meer ook omdat ik niet vaak speelde. Dat gaat aan je knagen en dan presteer ik minder."

Alles is anders nu bij AZ waar hij na een stroeve start niet meer is weg te denken uit de basis van het elftal van Pascal Jansen. Clasie werd naar Alkmaar gelokt door Arne Slot, die grootse plannen met hem had maar eerst nog de voorkeur gaf aan Teun Koopmeiners en Fredrik Midtsjø. Hij is nu al twee seizoenen een vaste kracht op het middenveld. Clasie blonk afgelopen zaterdag nog uit tegen Ajax tussen de andere (potentiële) internationals op het middenveld. Hij is er nu eentje die altijd speelt, ook al was er soms de pijn van een zeurende kniepees. Maandenlang trainde Clasie aangepast.

Jordy Clasie in duel met Feyenoord-spits Santiago Giménez. Foto: Pim Ras Fotografie

"Ik had constant last van de kniepees. De focus lag vooral op het spelen van wedstrijden. Ik doe nu weer alles mee maar in die periode trainde ik aangepast. Als de rest van de selectie naar de gym ging, moest ik aparte oefeningen doen. Groepstrainingen kon ik niet volledig meedoen. Maar dus wel wedstrijden spelen. Vaak gewoon drie per week. Met pijnstillers en goede medische begeleiding. Competitie, beker en Europees, ik speelde eigenlijk alles. Ik moet zeggen dat ik soms wel dacht van: gaat dat wel goed allemaal? Altijd pijn tijdens trainingen. Als je plotseling stopt in een sprint of bij het wegschieten van een bal. Dan denk je dat het over is en dan schiet het er weer in. Gelukkig ben ik 31 en ik ken ik mijn lichaam goed. Maar ik heb me weleens afgevraagd hoe lang het nog zou gaan duren? Ik had het niet nog twee jaar volgehouden of zoiets. Dan is voetbal niet het belangrijkste."

Hij miste er onder meer wel het WK in Qatar door afgelopen winter. "Juist die winterbreak had ik hard nodig." Louis van Gaal, de vorige bondscoach was gecharmeerd van hem, de huidige, Ronald Koeman haalde hem ooit van Feyenoord naar Southampton. "Als Oranje nog een keer komt dan is het goed, zo niet dan is het ook prima. Ik wil vooral mijn carrière straks mooi afsluiten. Ik heb een happy end in gedachte."