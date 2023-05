Nijverdallers stelen show met replica van Benz Victoria

Het lijkt meer op een koets zonder paard dan op een automobiel. Maar een viertakt motortje van een zitmaaier geeft deze replica van een Benz Victoria uit 1894 een maximumsnelheid van 10-12 kilometer per uur. Een 'project' van Jan Hekman en Bert Wolbers uit Nijverdal. Een verhaal over doorzettingsvermogen, creativiteit, vernuft en vriendschap.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Jan Hekman (71) heeft de voormalige directeurskamer van Hebaco aan de Lochtersweg omgetoverd tot verblijf van Heerenclub GBJ. Een mancave waar hij regelmatig samen met zijn vrienden Gerrit Tempert en Bert Wolbers sigaren rookt, een glas port of whisky drinkt en verhalen uit de oude doos worden opgerakeld. Ook de plek waar Wolbers (72) en Hekman regelmatig overlegden over hun 'nostalgisch projectje', waarmee ze drie jaar bezig zijn geweest.

'Dat wil ik ook'

Het idee ontstond bij Hekman toen in een aflevering van het tv-programma Typisch aandacht werd besteed aan een bijzondere verzamelaar annex uitvinder, die in zijn eigen tuin rondreed op een zelfgemaakt treintje en van oude brommeronderdelen een automobiel had gemaakt.

"Ik wist direct, dat wil ik ook. Ik heb Bert gevraagd of hij samen met mij iets dergelijks wilde maken. We rijden beiden Mercedes Benz en al snel kwam het idee een replica van een Benz Victoria uit 1894 te maken. Een soort gemotoriseerde koets zonder paard. Een model van dat vroege automobiel staat nog in enkele musea, maar aan originele onderdelen is nauwelijks nog te komen", vertelt Hekman.

Duitse jachtkoets

"We wisten vooraf dat we de meeste dingen zelf moesten maken en daarbij is het wel handig dat ik ben opgeleid als metaalbewerker en constructeur en Bert de nodige ervaring heeft met sleutelen aan oldtimers. Het belangrijkste was het vinden van een koets als basis voor ons project. Via Marktplaats kwamen we terecht bij een handelaar uit 's-Heerenberg, die een Duitse jachtkoets uit 1921 te koop aanbood. En je gelooft het niet, maar die koets bleek in een bedrijfshal op 't Lochter in Nijverdal te staan. We konden 'm direct meenemen."

Bling bling

Het maken van de replica bleek een tijdrovende hobby. Zo'n drie jaar werkten Jan en Bert in de werkplaats naast de Heerenclub aan hun project. Ze wilden zoveel mogelijk onderdelen van messing. Hekman: "Dat blinkt zo mooi en die blingbling valt op."

Het was volgens beide Nijverdallers veelal een kwestie van 'goed naar de plaatjes aan de muur kijken' en daarna proberen 'zo dicht mogelijk bij het originele model te blijven'. Problemen en uitdagingen te over, waarvoor vaak geen pasklare oplossing was. Door technisch vernuft, doorzettingsvermogen en creativiteit te combineren, wisten ze toch een succes van hun project te maken.

Het eindresultaat van drie jaar hard werken. Foto: Lenneke Lingmont

Uitlaat van gordijnroede

"We hebben een motortje van een oude zitmaaier gebruikt en een speciale aandrijving met tandwielen gemaakt. Van een tankje voor onkruidbestrijding van het merk Saval hebben we de benzinetankje gemaakt, waar 5 à 6 liter speciale benzine in kan. We hebben een actieradius van 30 kilometer en maximumsnelheid van 10-12 kilometer per uur. Misschien gaat we de motor ooit nog wel opvoeren."

En: "De uitlaat is gemaakt van een gordijnroede, voor de handgreep van de koppeling is de massieve onderkant van een kaarsenstandaard gebruikt. Bert is in de tussentijd verhuisd en de oude deurkrukken zijn in ons voertuig verwerkt. We hebben repen rubber op de staalringen rond de houten wielen geplakt met een speciale lijm. Voor de kardinaalrode bekleding hebben we bij een stoffenhal in Wierden een fluweelachtige stof uitgezocht. Alles om deze replica zo echt mogelijk te laten lijken."

Voor Sint Nicolaas?

Enkele dagen geleden waren ze eindelijk klaar, zodat ze zondagmiddag met hun Benz Victoria konden pronken op de Oldtimermeeting in het centrum van Nijverdal. Hekman: "We hebben louter complimenten gekregen en daar lopen toch veel experts rond. Natuurlijk kregen we de opmerking dat auto's in die tijd geen schijfremmen hadden, maar die zijn nodig om een kenteken te kunnen krijgen om hiermee de openbare weg op te mogen. We kregen direct meerdere uitnodigingen en aanvragen voor exposities, trouwerijen en andere meetings en wie weet wordt onze automobiel in november gebruikt bij de sinterklaasintocht."

Nieuw project

Het duo heeft de smaak te pakken en is nu al bezig met een nieuw project. Van een kaasbrik, een koets waarmee een gezin vroeger naar de kerk ging, willen ze een Daimler vrachtwagen maken. "Dat houdt ons voorlopig wel van de straat."