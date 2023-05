Hoe verloor boer Jaap 23 van zijn 60 koeien in bijna een jaar tijd?

Boer Jaap Bos staat voor een groot raadsel. In het afgelopen jaar stierf bijna de helft van zijn koeien. Een ding is zeker: de oorzaak ligt niet op zijn boerderij in Noordeinde bij Kampen. Waar dan wel?

'Ouderdom', denkt boer Jaap Bos (54) als in juni vorig jaar een koe sterft. Lang houdt die gedachte niet stand. In de maanden erna gaan meer koeien dood. Met als extreem voorbeeld die week halverwege december. Bos laat vier ernstig zieke koeien euthanaseren. Op zijn boerderij net buiten Kampen maakt hij begin mei de balans op: "In bijna een jaar tijd zijn 23 van mijn 60 koeien overleden. Een aantal is op dit moment ernstig ziek."

Euthanasie in plaats van genezen

Hij verzucht: "Kalveren worden doodgeboren of zijn misvormd. Is het jong gezond, dan heeft de moeder last van een uierontsteking of abces in de huid. Geen enkele medische behandeling helpt. Het is vreselijk om te zien."

Even later vertelt Bos: "Bij de veearts heb ik geen abonnement meer om mijn dieren te laten genezen, maar om ze 24 uur per dag te kunnen laten euthanaseren. Dat geeft een zekere rust."

Voortekenen zijn er al langer

Het boerenechtpaar Jaap en Erna Bos heeft het moeilijk met de situatie. "We staan op met doodzieke koeien en gaan ermee naar bed. Lichamelijk, geestelijk en financieel zitten we aan de grond", zegt hij. Terwijl de jaarlijkse melkproductie is gehalveerd, zijn de dierenartskosten fors gestegen. De boerderij draait verlies.

De veestapel van Jaap dunt uit. Hoewel ze melk mogen blijven leveren, koopt het stel geen nieuwe koeien meer. Foto: Freddy Schinkel

Achteraf bekeken is het afgelopen jaar de druppel die de emmer doet overlopen. Want eigenlijk heeft de boerderij al vijf jaar een neerwaartse lijn te pakken. Het aantal zieke dieren is hoger dan normaal en van het land komt minder gras. Alleen hangen Jaap en Erna Bos het niet aan de grote klok, waardoor het onbekend blijft.

Zoeken naar de oorzaak

Hoe kan dit? Dat is de vraag die knaagt. "Mijn familie boert al vijftig jaar op deze plek en dit hebben wij nog niet eerder meegemaakt", vertelt Jaap Bos. "Als er niets verandert, is het einde verhaal voor ons, want er is geen inkomen. Nieuwe koeien kopen heeft geen zin, die overleven hier niet. Nee, ik koop ze ook niet voor de slacht. Hier is iets niet goed, dan wil je dat vlees toch niet bij anderen op het bord brengen?"

Maar wat is er mis? Het is een gekmakende vraag voor Jaap en Erna. Ze schakelen hun dierenarts uit Kampen in. Raadplegen de specialisten van Royal GD in Deventer. Toxicologen onderzoeken of sprake is van vergiftiging door chemische stoffen. Alles op het erf, van dier en boer tot melk en voer, wordt grondig onderzocht: "Ik heb 161 uitslagen van onderzoeken op mijn bureau liggen."

De conclusie is keer op keer hetzelfde. "Op het bedrijf zelf is niets mis, het gaat om externe factoren." Te rade gaan bij collegaboeren in het gebied heeft geen nut, want zij hebben geen melkvee. "Toch is er iets mis. Waarschijnlijk met de weidegrond. Anders gaan mijn koeien niet dood en zijn die andere problemen er ook niet. Maar wat? We weten het niet en kunnen dus niets doen!"

Drie gestorven koeien bij de boerderij van Jaap en Erna Bos in december van vorig jaar. Foto: Jaap Bos

Boer denkt aan verontreinigde grond onder dijk

Toch heeft de boer een vermoeden. Hij wijst naar de dijk van Het Reevediep, een paar 100 meter achter zijn boerderij en pal achter de weide. "Toeval of niet, maar sinds die dijk er ligt, zijn de problemen ontstaan. Mijn vermoeden is dat verontreinigde grond is gebruikt en dat de vervuiling via het grondwater onder mijn weide komt. Daardoor groeit het gras minder en krijgen koeien het mogelijk binnen door het drinken van slootwater."

Zijn noodkreet vindt gehoor bij de gemeente Oldebroek. Die werpt zich op als tussenpersoon. Want Bos ziet in eerste instantie door de bomen het bos niet meer. Zijn boerderij ligt in de gemeente Oldebroek, de dijk in de gemeente Kampen. Hij heeft te maken met de provincies Gelderland en Overijssel. Met Waterschap Vallei en Veluwe en Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Ook Rijkswaterstaat speelt een rol in het gebied.

Waterschap wil meewerken aan onderzoek

Als gevolg van de 'tragische situatie' heeft WDOD als eigenaar van de dijk de vergunningen voor de aanleg onderzocht. "Dit bureauonderzoek geeft het waterschap geen reden te twijfelen aan de kwaliteit die gebruikt is bij de aanleg van de dijk", zegt woordvoerder Herald van Gerner.

Maar boer Bos wil dat de grond in de dijk wordt onderzocht. Hij houdt er rekening mee dat thermisch gereinigde grond is gebruikt, waar mogelijk de giftige stof PFAS in zit. Bos verwijst naar een dijk in Bunschoten-Spakenburg. Die grond bleek minder schoon dan gedacht en de dijk werd afgegraven.

"Wij zijn bereid aan dat onderzoek mee te werken om uitsluitsel te geven", vervolgt Van Gerner. "Of dit onderzoek gaat plaatsvinden en hoe dit eruit gaat zien, is nog niet bekend. Dat is mede afhankelijk van gesprekken met andere betrokken partijen over de opzet van het onderzoek."