De financiële wereld geïnterpreteerd vanuit onderdrukking

In de gelaagde tentoonstelling Someone is Getting Rich in het Tropenmuseum laten zestien kunstenaars de onlosmakelijke band zien tussen de financiële geschiedenis en kolonialisme.

Gastconservator van het Tropenmuseum Carrie Pilto spreidt haar armen en draait met haar bovenlichaam. "Ik wist het niet, maar dit was de geboorteplek van het financieel kapitalisme. Niet deze plek, die was er toen nog niet, maar wel Amsterdam. Het begon met de VOC en de uitgave van het allereerste aandeel op de allereerste aandelenmarkt, in 1602."

In de tentoonstelling Someone is Getting Rich tonen zestien kunstenaars hun visie op 'de relatie tussen kolonialisme en het mondiale financiële systeem'. Een zeer diverse en gelaagde tentoonstelling met foto's, sculpturen, film, video, tekeningen, een performance en een wandkleed.

In de eerste ruimte, A New Game, wordt middels zaalteksten duidelijk gemaakt wat voor die tijd innovatieve financiële vondsten waren, zoals verhandelbare aandelen, centraal bankieren, door een hypotheek gedekte waardepapieren (negotiaties) en beleggingsfondsen, en hoe die instrumenten gebruikt werden tijdens de kolonisatie. Met slavernij, uitbuiting en plunderen van grondstoffen tot gevolg.

Pilto: "En met die instrumenten werken we vandaag de dag nog steeds, met alle ongelijkheden van dien. Dat laten we ook zien."

The Wolf of Wall Street

We staan stil bij het videowerk Where the Money is Made van de Noorse Eline Benjaminsen.

"Waar denk je aan als je het woord aandelenbeurs hoort?" vraagt Pilto.

"The Wolf of Wall Street", luidt het antwoord.

"Ja, dat snap ik. Maar alleen dat beeld voldoet niet meer", zegt Pilto, "Kijk maar." We kijken naar het scherm, waar een camera over groene landschappen zweeft. "Benjaminsen geeft ons op deze manier het beeld van high frequency trading. Met een drone filmt ze de weg die het geld aflegt, van een beursgebouw naar een zendmast. Dit kunstwerk gaat over hoe de beurs er tegenwoordig uitziet. De mensen zijn verdwenen, het gaat allemaal over computers. Dit is het nu. Dit is er in ruim vierhonderd jaar gebeurd."

De rest van de tentoonstelling, vertelt ze, is een terugblik op hoe de financiële wereld is gebouwd op onderdrukking en slavernij. Ze blijft staan voor een aantal kunstwerken van de in Edinburgh geboren, maar in Guyana opgegroeide Hew Locke.

Hew Locke tekende aspecten uit de cultuur van de onderdrukten op oude aandelen van plantages en mijn- en oliebedrijven. Foto: Hew Locke

"Hij heeft oude uitgiften van aandelen van mijn-, olie- en plantagebedrijven gebruikt", zegt Pilto. "Hij tekent op die aandelen symbolen en figuren uit de cultuur van de mensen die op die plantages werden onderdrukt." Met die tekeningen, wil Pilto zeggen, pakt de kunstenaar die plekken alsnog af van de kolonisator. "Hij gebruikte originele aandelen, want zo is de relatie met het verleden bijna voelbaar."

Cacao, palmolie en suiker

Een lichte geur van cacao voert naar het volgende kunstwerk, een sculptuur, The White Cube , van het collectief Cercle d'Art des Travailleurs de Plantation Congolaise (CATPC). "Dit is een mooi voorbeeld van hoe geld weer terugvloeit", zegt Pilto. "Hoe dit collectief met zijn werk het koloniale verleden dekoloniseert vanaf een voormalige Unileverplantage in Lusanga, Congo. Daar maken ze sculpturen van klei, waar 3D-foto's van worden gemaakt. In Nederland worden die sculpturen 'geprint' met cacao en palmolie en suiker uit Congo. Met de opbrengsten van de tentoongestelde of verkochte beelden kunnen de kunstenaars stukken plantage terugkopen."

In een volgende zaal, The Power of Banks, blijft Pilto staan voor een verticaal, 'levend' kunstwerk van de Spaanse Cristina Lucas: Elemental Order. Lucas nam de scheikundige elementen uit het periodiek systeem en laat die fluctueren in een ranglijst die is gebaseerd op hun marktwaarde op de London Metal Exchange. In een minuut zien we lithium van plek 39 naar 41 en weer naar 40 en 41 springen. Osmium, een blauwgrijs overgangsmetaal, staat bovenaan. "Dit kunstwerk, dat een commentaar is op de winning van grondstoffen, haakt weer aan bij die oude aandelen van Locke."

Van Lucas zijn ook foto's te zien die ze nam van de goudvoorraad van De Nederlandsche Bank. "De reden dat ik deze foto's wil laten zien", zegt Pilto, "is dat De Nederlandsche Bank recent excuses heeft gemaakt voor zijn betrokkenheid bij slavernij."

Een schuldig huis

Twee films waarvan de makers onderzoek hebben gedaan naar de relatie tussen financiële geschiedenis en slavernij staan in deze zaal centraal. Ten eerste Wages on Sand van de in Amsterdam woonachtige Amerikaan Zachary Formwalt, waarin de camera je meeneemt in het huis van een van de oprichters van de VOC en vertelt hoe dit statige grachtenpand is gebouwd met geld dat is verdiend met onderdrukking en uitbuiting. Het huis wordt zo een schuldig huis.

De andere film, Attachment 2 is van Femke Herregraven. "Zij deed research naar Johanna Borski, een Nederlandse bankier. Ze wilde haar op een feministische manier portretteren, maar vond in de archieven een lijst met namen van slaven die eigendom waren van een bank die zij in de 19de eeuw mede had gefinancierd. Waarmee de geschiedenis van een Nederlandse bankier wordt verbonden met de geschiedenis van slavernij in het zuiden van de Verenigde Staten."

De derde en laatste zaal, met de titel Game Over, gaat over de wereldwijde kredietcrisis van 2008. We zien pagina's uit de veilingcatalogus van de omgevallen bank Lehman Brothers met daarop oude schilderijen van schepen - 'schepen als deze waren een essentieel onderdeel van het wereldwijde systeem van kolonialisme en slavernij' - in zwaar weer. Een beetje suggestief is de uitleg dat die schilderijen de ondergang van de bank aankondigden.

We lopen nog even terug naar de film van Zachary Formwalt. Pilto wacht tot de vertelstem iets heel essentieels meedeelt, namelijk 'dat de beurs en de slavenhandel deel uitmaakten van één systeem'. Waaruit geconcludeerd kan worden dat bepaalde lieden daar heel rijk mee zijn geworden.