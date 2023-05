Spanning tussen buurt- en lijnbuschauffeurs

Chauffeurs van de buurtbus tussen Wijchen en Grave hebben het helemaal gehad met de 'onverkwikkelijke situatie' op het busstation in Grave. Ze zeggen geïntimideerd te worden door chauffeurs van de buslijnen van Breng, omdat hun buurtbus in de ogen van die chauffeurs in de weg zou staan.

Buurtbuslijn 568, want daar gaat het om, rijdt sinds maart 2021 tussen Wijchen en Grave. Vooral voor passagiers uit Grave prettig, omdat die nu rechtstreeks naar het treinstation in Wijchen kunnen reizen. Voorheen kon dat niet. De lijn voorziet in een behoefte. Tussen april en december 2021 werden 4632 mensen vervoerd, in 2022 was dat aantal al opgelopen tot 10.003.

Bus moet zich 'ertussen wurmen'

Maar al vrijwel vanaf het begin waren er op het busstation in Grave problemen, zegt Han Scholten, voorzitter van het bestuur van Buurtbusvereniging Rijk van Nijmegen. Op de strook waar de bussen kunnen staan en passagiers moeten in- en uitstappen staat de buurtbus, met plaats voor acht passagiers, volgens de indeling helemaal vooraan.

Buslijn 99 heeft een plek achteraan. Het probleem ontstaat als bus 9 zich ertussen moet wurmen. "Er is te weinig manoeuvreerruimte", zegt Scholten. Dan komen volgens hem irritaties los bij de chauffeurs van de grote lijnbussen die vervolgens hun ongenoegen uiten bij de vrijwillige chauffeurs van de buurtbus.

Volgens Scholten loopt het probleem sinds begin dit jaar 'de spuigaten uit'. Hij zegt dat zijn chauffeurs op 'onbetamelijke wijze worden behandeld', waarmee hij bedoelt dat ze te maken krijgen met scheldpartijen en verwensingen. "Rot op. Jullie horen hier niet thuis." Niet door alle chauffeurs, maar het probleem komt volgens hem te vaak voor om te negeren.

Toch is dat juist wat de gemeente Land van Cuijk en busdienst Breng volgens hem doen. Ondanks het meermalen aankaarten van de problemen en het aandragen van suggesties, gebeurt er niets. "Je krijgt te horen: 'We gaan ermee aan de slag'. En dan gebeurt er niets. We willen in gesprek met gemeente en Breng, maar krijgen niets voor elkaar."

De maat is vol

Een andere inrichting van het busstation, waarbij niemand elkaar in de weg staat, zou dé oplossing zijn. "Maar dat kost geld. De gemeente zou een plan hebben, er zou morgen (deze woensdag red.) een overleg zijn waar we bij de gratie Gods bij mochten zijn, maar die is op het laatste moment niet doorgegaan omdat de betrokkenen van de gemeente verhinderd zijn. Wat ons betreft is de maat nu vol. We kunnen niet anders dan de onwil publiekelijk aan de kaak stellen."