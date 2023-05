CSI-drone 'leert' in Bentelo stoffelijke overschotten zoeken

Het is 2018 als in een weiland bij Bentelo negen dode biggen worden begraven. Twee jaar later komen er nog eens vier bij. Weer een jaar later worden ze opgegraven en herbegraven. En recent opnieuw. Waarom? Omdat hier drones met sensoren worden 'getraind' voor recherchewerk, namelijk het opsporen van stoffelijke overschotten. 'De drone kan het sneller en effectiever dan mensen met een prikstok', zeggen Jaap Knotter en Abeje Mersha.

Lectoren Jaap Knotter (Advanced Forensic Technology), Abeje Mersha (Unmanned Robotic Systems) en een team wetenschappelijk onderzoekers van hogeschool Saxion gaven dinsdagmorgen in Bentelo opening van zaken in hun wat macabere onderzoek met de zogenoemde CSI-drone. Dat gebeurde op een perceel van dronespecialist en onderzoekspartner Robor Electronics.

Geen mensen meer op linie

Knotter en Mersha roepen het beeld in herinnering van de zoektocht naar de in 2017 vermoorde Anne Faber. Tientallen mensen op rij kammen een gebied uit. "Als dit nu eens vanuit de lucht zou kunnen", was de gedachte. "Met een drone die op verschillende manieren in de grond kan kijken. Zou dat effectiever, sneller en minder verstorend in het gebied zijn?"

Dat was het uitgangspunt voor jarenlang onderzoek van de Saxionwerkgroepen in het weiland dat zich achter Robor Electronics uitstrekte. Onderzoekers en studenten haalden in 2018 negen dode biggen uit een slachthuis in Haaksbergen op. Knotter: "We gebruiken varkens omdat die het meest op mensen lijken."

Lijk ligt gemiddeld 40 centimeter diep

Ze stopten de kadavers op verschillende dieptes onder de zoden, van vlak onder het oppervlakte tot 1,20 meter diep. Knotter: "De gemiddelde diepte waarop een slachtoffer van een misdrijf wordt begraven is 40 centimeter. De meeste criminelen zijn wat lui. Maar bij moord en doodslag in de relationele sfeer neemt de dader meestal meer tijd om een lijk goed diep weg te stoppen."

De kadavers waren voorzien van sensoren die een continue stroom aan informatie gaven over de ontbinding en de omstandigheden in de zandgrond. Bijvoorbeeld de temperatuur van het kadaver, de luchtvochtigheid eromheen en de grondwaterstand werden bijgehouden.

Al dat soort gegevens werd verzameld en gecombineerd met waarnemingen van de CSI-drone en vervolgens geanalyseerd opdat het algoritme achter de drone ervan kon leren. De drone heeft de afgelopen jaren met drie verschillende sensoren naar verdachte plekken in de grond gezocht.

Onderzoeker en dronepiloot Kees van Teeffelen laat de CSI-drone met radarsensor opstijgen. Lector Abeje Mersha (Unmanned Robotic Systems) (links) kijkt toe. Onderzoekster Louise Lijklama à Nijeholt ziet op haar tablet wat de radar waarneemt. Lector Jaap Knotter (Advanced Forensic Technology) wijst. Foto: Wouter Borre

Het gat van een konijn

Deze dinsdag demonstreert onderzoekster Louise Lijcklama à Nijeholt de gpr-sensor, een radarsysteem dat in de grond verstoringen zoals holtes kan waarnemen. De drone vliegt zelfstandig over een met gps afgebakend stukje grasland. Als er een verstoring in de grond is ziet zij op haar tablet dat de vlakke lijn gaat golven. Ze constateert graafwerk van konijnen. Kadavers krijgen we bij deze demonstratie niet te zien.

Ook met warmtesensoren is de afgelopen jaren de grond verkend en tenslotte is ook een zeer geavanceerde camera gebruikt die kan vertellen wat voor materiaal er in de grond zit. Mersha wil uiteindelijk een drone hebben die al die sensoren bij zich draagt en kan gebruiken. Maar dat is nog toekomstmuziek.

Saxionstudenten graven in 2018 kuilen voor biggenkadavers uit een slachthuis in Haaksbergen. Saxion heeft voor het onderzoek toestemming van de NVWA. Foto: Saxionstudenten graven in 2018 kuilen voor biggenkadavers uit een slachthuis in Haaksbergen. Saxion heeft voor het onderzoek toestemming van de NVWA.

Onderzoekers hadden bloed nodig

Soms was het onderzoek weerbarstig. Knotter: "We werkten met kadavers uit het slachthuis die wel ingewanden hadden, maar geen bloed meer. Dat zou misschien tot andere gegevens kunnen leiden." Daarom werden er anderhalf jaar na het begin nog eens vier bij een plaatselijke boer voor de wetenschap geëuthanaseerde biggen begraven. Dat kon pas nadat een commissie dit als ethisch verantwoord had beoordeeld.

Enkele keren werden de kadavers opgegraven om de staat van ontbinding te beschrijven - wat voor studenten forensisch onderzoek een spannend en leerrijk project op zich was - en om de bevindingen te koppelen met de data van de sensoren in de kadavers en die van de drone. Lijcklama à Nijeholt herinnert zich nog zo de heldere ogen en roze tong die na twee jaar tevoorschijn kwam, terwijl er op een andere diepte alleen nog maar botten over waren.

Buurman wil groente verbouwen

Ook moest het hele spul nog eens worden herbegraven toen de buurman wat grond nodig had om groente op te verbouwen. De resten van de dertien biggen werden verplaatst naar de bosrand, wat het vliegen met de drone weer uitdagender én realistischer maakte. Bij een presentatie aan de recherche had die gezegd: "Alles mooi en aardig, maar welke misdadiger begraaft een lijk in een weiland? Dat gebeurt daar in het bos."

De CSI drone is terug na een volledig geprogrammeerde automatische inspectie van een stuk weiland. De drone vloog in rechte lijnen op en neer. "Als mensen een gebied uitkammen, kunnen ze sporen vertrappen", zegt Mersha. De drone veroorzaakt alleen wat wind. Foto: Wouter Borre

Het spreekt tot de verbeelding om de focus op het oplossen van misdrijven te richten, maar de drone is volgens Knotter en Mersha ook een prima hulpmiddel bij andere vormen van opsporing, bijvoorbeeld archeologische. Zo hebben ze tussendoor de contouren van het 15de-eeuwse kasteel Bakerbosch bij Deil verkend. In een nieuw project willen ze gangen en holen van bevers in dijken opsporen.

Het is de vraag wanneer de politie de drone werkelijk effectief bij forensisch onderzoek kan inzetten. Er zijn nog hindernissen te nemen die met formaliteiten rond het strafrechtelijk proces te maken hebben, maar ook moeten er nog veel meer data verzameld worden. Bijvoorbeeld: "Wat wij hebben verzameld gaat over stoffelijk overschotten in zandgrond, die niet ouder zijn dan vijf jaar", zegt Lijcklama à Nijeholt. In klei verloopt de ontbinding volgens haar weer heel anders.