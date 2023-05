Koop je beter een nieuwe of refurbished smartphone?

Voor dure elektronica geldt: waarom nieuw kopen als je gegarandeerd dezelfde kwaliteit voor minder kunt krijgen? De refurbished-markt zit flink in de lift, geholpen door het economische tij en het duurzaamheidsdenken. Hoeveel scheelt het je per saldo? En via welke platformen koop je die het beste?

Een paar generaties terug kende geen Nederlander het woord refurbished, maar het principe erachter des te beter. Sokken met gaten werden niet weggegooid, ze werden gestopt. Elke fietsband werd tig keer geplakt en alles wat gerepareerd kon worden, werd dat. Dat heette toen nog met een Nederlands woord 'reviseren'. Wat nu refurbished heet en staat voor: gecontroleerd na gebruik, zo nodig is gerepareerd en opnieuw kan worden aangeboden voor hergebruik.

Dat was vroeger een stuk eenvoudiger dan vandaag de dag, want fabrikanten van smartphones en tablets zien liever dat je de kassa laat rinkelen door steeds vervangende producten te kopen dan hun levensduur op te rekken. Ze maken het reparateurs graag lastig met ingewikkelde schroefjes en dichtgelijmde behuizingen.

Tweedehands

Met het oog op de portemonnee - en de groeiende berg e-waste - is het niet vreemd dat steeds meer mensen voor een andere smartphone of laptop niet naar de winkel hollen, maar eens op Marktplaats rondsnuffelen. Aan kopen van een vreemde zitten natuurlijk wel risico's. Is de accu echt wel zo goed als opgegeven, of heeft-ie door het gebruik flink ingeleverd? (Tip: op iPhones check je het welzijn van de accucapaciteit onder 'instellingen', en vervolgens 'batterij' bij 'batterijconditie').

Of: na de overdracht blijkt dat de verkoper het geheugen niet netjes heeft schoongeveegd of de clouddienst vergat af te koppelen, zodat je ongevraagd op privékiekjes wordt getrakteerd of misschien wel geen aankopen kunt doen in de Appstore.

Platform voor tweedehands telefoons

Koop je een refurbished toestel, dan betaal je doorgaans iets meer dan voor een tweedehandsje, maar krijg je daarvoor een nagekeken apparaat en gemoedsrust voor terug. Dat laatste was de basis voor Swappie, opgericht door een Fin die online werd belazerd bij de aankoop van een tweedehands telefoon. Uit verbazing en frustratie dat er geen betrouwbaar platform was, besloot hij met een universiteitsvriend dat in 2016 zelf maar te bouwen.

Met succes. "Vorig jaar was Swappie volgens de Financial Times het snelst groeiende bedrijf in Europa", zegt Martine Hardveld Kleuver, regiomanager voor Nederland waar het bedrijf sinds twee jaar actief is. Je kunt er als klant je oude iPhone verkopen of een 'nieuwe' kopen.

"De telefoons die wij verkopen, komen deels van particulieren en deels uit de zakelijke markt. Dat kunnen ook voorraadpartijen of demomodellen van winkels zijn. In die gevallen hoeven ze niet eens gerefurbished te worden, maar ook die gaan door onze check. In onze fabriek in Estland en Finland doorlopen technici 52 stappen waarbij het hele toestel wordt doorgelicht. Kleine krasjes kunnen we vaak wegpoetsen, defecte of versleten onderdelen vervangen we."

Nieuw versus refurbished

iPhone 11 (vanaf-prijzen)

Nieuw: 526 euro

iUsed*: 435 euro

Coolblue Refurbished: 379 euro

Leapp: 379 euro

Swappie: 369 euro

Backmarket.nl: 335 euro

Refurbed.nl: 322 euro

(*inclusief verzendkosten en met 3 jaar garantie)

Samsung S21

Nieuw: 820 euro

Refurbed.nl: 390 euro

Backmarket: 389 euro

Nintendo Switch

Nieuw: 288 euro

Backmarket: 279 euro

PlayStation 4 Pro

Nieuw (bij release): 555 euro

Refurbed.nl: 329 euro

Backmarket: 300 euro

E-bike Giant Entour E+ 1RT

Nieuw: 1900 euro

Upmarket: 1750 euro

In een laatje

De naam verraadt het al: Swappie wil het liefst dat je iPhones ("want dat is 80 procent van de circulaire telefoonmarkt") via hen inruilt. Dan betaal je geen verzendkosten. Er moeten nog genoeg apparaten op een opknapbeurt en nieuw baasje liggen te wachten. Hardeveld Kleuver: "We recyclen nog schrikbarend weinig: minder dan 15 procent van de smartphones. De rest ligt stof te happen, ergens in een laatje. Uit onderzoek blijkt dat 65 procent van de Nederlanders oprecht denkt dat ze die ooit nog eens gebruiken. Dat reservoir biedt enorme kansen."

Daarbij bepaalt de conditie van het toestel natuurlijk wat je ervoor krijgt. Dat geldt voor de koper ook. Voor 'uitstekend' tel je vanzelfsprekend meer geld neer dan voor 'redelijk'. Je moet je dus afvragen of je die kras op de achterkant het geldverschil waard vindt, of dat je die toch niet ziet als er een hoesje om het toestel gaat. Inhoudelijk zijn de toestellen gelijk, vandaar dat je twee jaar garantie krijgt. Bij veel andere refurbished-sites is die termijn overigens één jaar.

iUsed.nl

Aanbieder iUsed.nl biedt met drie jaar zelfs langer garantie dan Apple zelf op nieuwe producten, en levert de iPhone wél compleet met laadstekker. De verzendkosten vanuit het magazijn in Nieuwegein zijn bij de prijs inbegrepen, wat een verklaring kan zijn waarom die iets hoger uitvallen dan bij de concurrentie.

Het bedrijf heeft een ruim assortiment van Apple-producten, want het biedt naast telefoons ook Macs, Macbooks, iPads en Apple Watches aan. Alle producten komen uit de lease of van ondernemingen; aan particuliere inname doet iUsed niet.

Via de zustersite swoop.nl verkoopt het bedrijf ook Windows-laptops en pc's van Dell, HP en Lenovo. "In de zakelijke markt, waar wij ons nadrukkelijk op richten, is Windows nu eenmaal dominant", vertelt directeur Jip van Asperen. "Met chiptekorten en thuiswerken kregen we er veel nieuwe klanten bij, die niet de luxe hadden een half jaar te wachten op een levering. Anders dan bij veel sites zijn onze prijzen nettobedragen; zakelijke klanten kunnen de btw terugvorderen. Maar ook gewone consumenten vinden meer en meer de weg naar ons. Want koop je een MacBook voor je schoolgaande kind dan kost een nieuwe zo'n 1200 euro. Bij ons vind je ze al vanaf 400 euro. Ook daar krijg je drie jaar garantie op."

Studenten met een geldige studentenpas krijgen nog eens tussen de 5 en 10 procent voordeel.

E-bikes

Voor iedereen met een Apple-allergie bieden kanalen als refurbed.nl en backmarket.nl een uitkomst, want daar vind je ook Android-toestellen van bijvoorbeeld Samsung en Huawei. Het Franse Back Market is feitelijk een doorgeefluik van allerlei aanbieders. Je koopt er met hetzelfde gemak een gameconsole als een soundbar of stofzuigrobot.

Voor een andere populaire productcategorie, de ebike, kun je sinds dit jaar op upway.nl terecht om een elektrische ros uit te kiezen of aan te bieden. Het merkenaanbod is zeer divers, de geschatte korting met de nieuwprijs ligt doorgaans tussen de 20 en 30 procent en er zit één jaar garantie op.

Keurmerk

Niet alleen garantie, maar ook transparantie is volgens Aldert Hanemaaijer van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een sleutelvoorwaarde voor de groei van refurbished. In de onlangs gepubliceerde Integrale Circulaire Economie Rapportage 2023 is de term nog op één hand te tellen. Dat komt doordat er geen goed zicht is op hoe groot het aandeel refurbished-artikelen op de totale Nederlandse markt is.

Hanenmaaijer: "De auto-occasionautomarkt is een mooi voorbeeld van hoe goed georganiseerd en helder zaken kunnen worden geregeld. Eigenlijk zou je voor refurbished-producten ook een apk-systeem of iets als een BOVAG-keurmerk willen. Dan kun je pas echt schaalvergroting realiseren. Nu staan we nog aan het begin van de ontwikkeling."

Lego

De refurbish-trend geldt overigens niet uitsluitend voor hightech gadgets. Ook analoog spul krijgt een tweede leven. Zo verkoopt Brickr klassieke en nieuwe Lego-sets die je met een goed gevoel cadeau durft te doen. "Op Marktplaats zit Lego negen van de tien keer in zo'n zipsluitzakje. Wij bieden de zekerheid dat geen enkel steentje ontbreekt en verpakken het mooi, met een fris geurtje", zegt Niels Woudsma van brickr.nl. "Het is geen tweedehands maar refurbished."