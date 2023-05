'Stiekem zijn we allemaal Ikea-moe'

Bij de Openbare WerkPlaats in Amsterdam Oost kunnen handige harry's (en zij die dat willen worden) al tien jaar terecht voor klassieke hout- en metaalbewerking of andersoortig geklus. 'Een rafelrandje dat Amsterdam heel goed kan gebruiken.'

In een bruine Carhartt-overall met daaronder een knalblauwe polo zet Remco van der Vecht (51) het koffiezetapparaat in de kantine van de Openbare WerkPlaats aan. Hij doet de deur dicht; in de aangrenzende werkruimte is iemand bezig met een zaagklus.

Grappig: de overall, die tegenwoordig ook door zou kunnen voor festivaloutfit, is geen trendgestuurde modekeuze maar een simpel gevalletje nabuurschap. Het Nederlandse hoofdkantoor van Carhartt, van oorsprong een Amerikaans werkkledingmerk, zit ook op de Cruquiusweg, iets verderop. "Ik heb er tien jaar geleden gewoon aangebeld", zegt Van der Vecht. "Zo van: 'hallo buurman'. Ze zijn vanaf moment één sponsor geweest."

Er zijn hier deze ochtend een handjevol mensen zelfstandig bezig. Aan de muur hangt gereedschap, in de lucht de geur van vers bewerkt hout. Wanneer de zaag stilvalt, klinken er warme Zuid-Amerikaanse trompetklanken uit de speakers.

De werkplaats vaart op drie pijlers: het faciliteren van werkruimtes en professionele machines, het geven van cursussen en het langdurig verhuren van ateliers. Het is een mooi voorbeeld van what you see is what you get. En dat kan de stad goed gebruiken, zegt Van der Vecht, die sociologie heeft gestudeerd. "Amsterdam verstedelijkt als een malle, maar overal in de stad zijn er nog steeds mensen bezig met een 'echt' vak. Een ambacht."

Zo goed als alles in de Openbare WerkPlaats is tweedehands. Foto: Koosje Koolbergen

Creatieve uitvalsbasis

De locatie waar de Openbare WerkPlaats huist, in de industriële Cruquiusbuurt, is ook de plek waar Van der Vecht een groot deel van zijn jeugd doorbracht. Zijn vader betrok het pand in 1964, met het bedrijf Vecht Metaal. "Dat bedrijf begon hij met mijn opa. Ze deden vooral winkel- en museuminrichtingen: vitrines, stellages. Voor De Nieuwe Kerk hebben we veel gemaakt, en voor het Tropenmuseum. Alles waar de tentoonstelling dan ín en óp te zien was."

"Mijn vader had de instelling dat alle werknemers buiten werktijd ook altijd van de faciliteiten gebruik mochten maken", vertelt Van der Vecht. "Veel werkten hier dus ook aan eigen projectjes. Toen ik een jaar of twaalf was begon ik met het uit elkaar halen van mijn moeders strijkijzer, voor de leuk. Later heb ik hier mijn eigen boot ingetimmerd."

Maar toen Vecht Metaal in mindere tijden terechtkwam, wankelde die creatieve uitvalsbasis dus ook. "We vonden het allebei zo zonde als dat zou verdwijnen, maar het aanhouden voor alleen onszelf was ook geen optie. Toen zijn we op een bierviltje gaan krabbelen: 'Zouden we de werkplaats openbaar kunnen maken?'" Niet lang daarna begonnen Van der Vecht, toen nog hbo-docent, en compagnon Stijn van den Ende, destijds maatschappelijk werker, in 2012 op 400 vierkante meter werkruimte en met een tweedehands inboedel.

Tien jaar later beschikt de Openbare WerkPlaats over zo'n 1100 vierkante meter aan ruimte. Nog steeds is zo goed als alles tweedehands, tot de deurposten aan toe. "Dat is helemaal hot ja, duurzaamheid en recyclen. Maar wij lopen daar eerlijk gezegd niet zo mee te koop. Vooral omdat we het nooit anders hebben gedaan. Ik ben nooit een weggooitype geweest. Altijd proberen te herstellen en hergebruiken in plaats van iets nieuws kopen."

De werkplaats past desalniettemin bijzonder goed in de tegenwoordige tijdsgeest van consuminderen en de deeleconomie: veel klusgereedschap gebruik je zelden maar kost wél bakken geld en ruimte, om over de grote machines nog maar te zwijgen. "Waarom zou je thuis met een handzaag lopen kloten, als je ziet wat je hier tot je beschikking hebt?"

- Foto: Koosje Koolbergen

Netwerk

Zzp'ers zonder werkplek, kunstenaars, scholieren van het Hout- en Meubileringscollege, particulieren: er klopt hier een breed scala aan creatieven aan, zowel man als vrouw. Gelukkig hebben makers het in deze stad het eigenlijk altijd druk, zegt Van der Vecht.

Een werkplek huur je niet voor een maandelijks bedrag, maar reserveer je per dagdeel. Voor de standaard werkbank begint de prijs op 35 euro (exclusief btw). Zo willen ze voorkomen dat mensen hier vol goede moed aankomen, maar door drukte niet met de machines aan de slag kunnen. "Dan zou je, net als in de sportschool, telkens op je beurt moeten wachten."

Voor Amsterdammer Joep Weel (28) is het de tweede keer bij de Openbare WerkPlaats. Hij werkt vandaag aan een grote vakkenkast - een opdracht voor zijn timmerbedrijf Weelwood. "Een eigen werkruimte is voor veel zelfstandigen niet te doen in de stad. In de zomer timmer ik het liefst buiten, maar deze plek is ideaal als dat niet kan."

De sociale component van de werkplaats werkt fijn, zegt Weel. "Iedereen hier maakt iets. Dus je spiekt altijd wel waar iemand mee bezig is, je maakt een praatje, soms denk je even mee. Het is ook een soort netwerk."

"Dat is ook precies de bedoeling", zegt Van der Vecht. "Er is hier altijd een werkplaatschef aanwezig die kan helpen, maar vaak genoeg komt de hulp of de inspiratie vanuit de anderen hier."

IKEA-moe

Ook de beginnerscursussen - van meubelmaken tot glas-in-loodbewerking en van loodgieten tot lassen - vinden gretig aftrek. Ze worden vooral gevolgd door mensen die nog helemaal niks kunnen, maar des te gemotiveerder zijn. "Echt, stiekem zijn we allemaal IKEA-moe", zegt Van der Vecht.

De Openbare WerkPlaats is op die manier een plek voor kleine en grote ambities. Zo kwam er jaren geleden eens een kunstenaar die zei olifantenoren te gaan maken, zegt Van der Vecht. "Ik dacht: wat? Hij is er weken mee bezig geweest, ik had er een hard hoofd in. Bleek dat hij een opdracht had voor ARTIS. Als je nu naar het olifantenverblijf gaat, kun je ze zien: twee in brons gegoten stellages, waar je, als je je oor erop houdt, ook geluiden door hoort. De prototypes daarvoor heeft hij hier gemaakt."

Iets waar hij in het bijzonder trots op is: mensen die hier 'het licht zien'. "Er komen hier veel IT'ers. Die zitten doorgaans de hele dag met hun hoofd in hun scherm. Sommigen realiseren zich hier: 'Ik wil met mijn handen werken'. En ik denk dat dat voor veel meer mensen geldt."

Bart Stolk (57) is zo'n ex-IT'er. Hij begon een klusbedrijf na zijn IT-loopbaan en komt hier al acht jaar. Vandaag is hij bezig op de 'metaalafdeling'. "Thuis een werkplaats hebben is voor de meeste Amsterdammers niet haalbaar. Hier werk je met zeeën van ruimte. Plus, hier heb ik beter gereedschap dan ik me ooit zou kunnen veroorloven."

Bart Stolk, ex-IT'er: 'Hier heb ik beter gereedschap dan ik me ooit zou kunnen veroorloven.' Foto: Koosje Koolbergen

Rafelrandje

Om de Openbare WerkPlaats heen verrijzen ondertussen nieuwe, luxueuze appartementencomplexen: ook (of zelfs) de Cruquiusbuurt transformeert - van industrieterrein naar woon- en werkgebied.

Maar op hun kavel van 3000 vierkante meter is nog genoeg ruimte voor nieuwe plannen, aldus Van der Vecht. En de erfpacht is tot 2049 afgekocht. In andere woorden: op naar het volgende jubileum. "Ik vind het ook nog altijd leuk om iets uit te leggen wat ik misschien al wel duizend keren heb uitgelegd. Mensen die zelf iets maken, dat is mooi. Dat blijft mooi."

"Maar", zegt hij meteen daarna, "het gaat niet om mij. Het gaat om die mensen die hier rondlopen en blij zijn dat we bestaan. Dat mensen iets leren van ons, dat we meerwaarde leveren. Het moet hier voelen als een eigen plek om lekker te rommelen. Een rafelrandje. Ik denk dat Amsterdam dat heel goed kan gebruiken."

