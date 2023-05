Vogelgriep doodt elke dag tientallen kokmeeuwen

De vogelgriep slaat opnieuw genadeloos toe in Zeeland. Beheerders van natuurterreinen werken uit alle macht om dagelijks tientallen dode kokmeeuwen te ruimen. Ecoloog Pim Wolf van Deltamilieu Projecten vreest voor de grote stern en de visdief. Vorig jaar richtte vogelgriep een slachting aan onder deze twee vogelsoorten.

Dit artikel is afkomstig uit het PZC. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het verwijderen van dode vogels is de enige manier om een grote uitbraak van vogelgriep enigszins beperkt te houden. "Beheerders doen veel extra rondes in en rond natuurgebieden, speurend naar dode kokmeeuwen tussen de levende kokmeeuwen. En dat betekent: het witte pak aan, het mondmasker voor, de handschoenen aan, het terrein in en er weer uit."

Wolf is deskundige kustbroedvogels bij Deltamilieu Projecten, hét kennisinstituut op gebied van watervogels en kustbroedvogels in de Zuidwestelijke Delta. "De stand van zaken nu is dat er nog steeds - op relatief beperkte schaal - vogels doodgaan, vooral in de grotere kokmeeuwenkolonies in Zeeuws-Vlaanderen, op Tholen en natuurlijk Schouwen-Duiveland. Het gaat voornamelijk om kokmeeuwen, maar ook de zwartkopmeeuw is getroffen."

Her en der wat kleine clubjes

De uitbraak van vogelgriep vorig jaar zomer had vooral gevolgen voor de broedpopulatie van de grote stern en de visdief. Duizenden en duizenden vogels stierven. Wolf denkt dat het nog zeker een kwart eeuw duurt voor de broedpopulatie weer op het oude niveau van mei 2022 is. "Dat vorig jaar zestig tot 70 procent van de grote stern is gestorven, zien we nu al terug in de aantallen sterns die terug zijn gekomen. Er zit een grote club, net over de grens in Zeebrugge op het sterneneiland en er zitten her en der wat kleinere clubjes grote sterns in het Deltagebied. Maar de duizenden paren die we normaal gesproken zien, hebben we dit jaar nog niet gezien. We zijn nog volop aan het tellen in allerlei gebieden, maar voor zover ik weet gaat het maar om maximaal enkele honderden paren in Zeeland in plaats van duizenden."

Hoe het de visdief dit jaar vergaat, wordt pas later duidelijk. Een aantal kolonies is zwaar getroffen, met name bij kolonies die op drijvende eilanden broeden. "Daar was de dichtheid zeer hoog. En vogelgriep is funest als je dicht op elkaar zit. Op die vlotjes zaten ze dicht op elkaar en daar zagen we sterftes tot wel 80 procent."

Wolf verwacht dat het huidige vogelgriepvirus opnieuw problemen gaat veroorzaken onder de grote stern en de visdief. "Meeuwen en sterns zitten evolutionair gezien niet heel ver uit elkaar. Ik verwacht dat als de kokmeeuwen dit virus hebben, het slechts een kwestie van tijd is voor we ook weer dode, grote sterns gaan vinden. We zijn zeker 60 procent van de broedpopulatie kwijt, het zou ongelooflijk zonde zijn als we nog eens 60 procent grote sterns zouden kwijtraken."

Zorgwekkend

Roy Slaterus van Sovon Vogelonderzoek noemt de actuele situatie nog steeds zorgwekkend. "De vogelgriep is nog niet verdwenen. Sterker nog, de laatste dagen krijgen we verspreid over Nederland veel meldingen uit de broedkolonies. Grote sterns en visdieven lopen een maand achter in het broedschema van de kokmeeuw. We weten dat het virus dat nu rondgaat, aangepast is aan meeuwen. Dat is misschien hoopvol. Misschien zijn sterns beter bestand tegen dit virus. Maar het is moeilijk te voorspellen. Meeuwen en sterns leven in dezelfde gebieden en komen ongetwijfeld in contact met het virus."