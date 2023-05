Tessa’s keuken is lek als een mandje, haar kasten zitten vol schimmels

De Rotterdamse Tessa Hofland (31) is ten einde raad. Vanwege een lekkage in haar keuken én een flinke scheur in de muur kampt ze na elke flinke regenbui met wateroverlast in haar huurwoning. Haar keukenkastjes zitten bomvol schimmel. Het probleem speelt al jaren, maar verhuurder Metterwoon zou het probleem niet oplossen, stelt Hofland.

Vier jaar geleden betrok Hofland haar jaren dertig woning aan de Rotterdamse Schieweg. "De vorige bewoonster kwam kort daarna langs om de post op te halen. Ze vroeg of die grote scheur nog in keukenmuur zat, maar ik wist van niks. Blijkbaar was het al opgelost", zegt Hofland. Dat bleek ijdele hoop.

Een paar maanden later stroomt - na een flinke regenbui - het water langs haar keukenmuur. De huisbaas lost het op door 'wat voegjes dicht te kitten'. Maar na elke hevige plensbui, blijft het water uit de muren en het plafond stromen. Van de klusjesmannen van Metterwoon hoort Hofland dat zij geen toestemming hebben om de lekkage echt grondig aan te pakken. "Dat kost natuurlijk veel geld."

Vonkenregen uit lamp

Ondertussen nemen de lekkages in Hoflands woning toe. Alle gebreken zorgden zelfs voor zelfs gevaarlijke situaties. "Ik kwam een keer 's avonds laat thuis en nadat ik het licht aandeed, ontstond een soort vonkenregen vanuit de lamp aan het plafond. Water was langs de elektra van de lamp gelopen. Levensgevaarlijk." De klusjesman van Metterwoon adviseerde haar om de lamp van het plafond te halen.

Uiteindelijk wordt er, volgens Hofland, wel een grotere ingreep bij het balkon van de bovenburen gedaan en daarmee lijken de lekkages verholpen. Maar door al het vocht - en haar verder onverwarmde keuken - tieren de schimmels welig. Haar muren zijn inmiddels donkergroen geverfd ('Dan valt het minder op'). Op een gegeven moment komt zelfs het keukenplafond naar beneden. Dit is volgens Hofland door Metterwoon gerepareerd. Maar nu komt er water van achter de keukentegels vandaan. "Het probleem verplaatst zich alleen maar."

Haar vorig jaar geïnstalleerde keukenkastjes zitten bomvol schimmel. Uit de kastjes komt een muffige lucht en aan de achterkant zitten donkere vlekken. "Het lijkt wel een interessant biologieproject", verzucht ze. "Hier durft toch niemand meer een kopje in te zetten?" De kruidenblikjes in haar keukenlade zitten vol roest. Noodgedwongen bewaart Hofland haar borden, kopjes en etenswaren in gangkasten. Eten opwarmen of koffie zetten, doet ze in de gangkast. Daar staan de magnetron en het koffiezetapparaat.

Waterdicht huis

Hofland stelt de afgelopen jaren meerdere keren bij Metterwoon te hebben geklaagd, maar ze krijgt naar eigen zeggen steeds nul op rekest. Ze is ten einde raad. De Rotterdamse verdient net te veel om in aanmerking te komen voor hulp van het Juridisch loket. Ze kan geen beroep doen op de huurcommissie omdat haar huur net boven de grens zit van een sociale huurwoning. "De huisbaas moet dan toestemming aan de huurcommissie geven om mijn zaak in behandeling te geven. Die toestemming gaven ze niet. Het is te verdrietig voor woorden."

Tessa's keukenkastjes zitten vol schimmel. Foto: Privé

Ook het Huurteam dat werkt in opdracht voor de gemeente Rotterdam, kan niets doen. "Ze kunnen alleen een mail sturen naar de verhuurder dat er 'ernstige gebreken' zijn aangetroffen. Maar daar hoeft Metterwoon officieel niks mee te doen."

De hele situatie bezorgt haar een hoop stress. "Het enige dat ik wil is een waterdicht huis, ik hoef geen bubbelbad. Waarom kan dat nou niet?"

'De volle aandacht'

Metterwoon laat in een reactie weten het te betreuren dat Hofland zo lang met alle lekkages wordt geconfronteerd en zegt alles in het werk te stellen om de oorzaak te achterhalen. Volgens de verhuurder zijn er naar aanleiding van de lekkage in 2021 en 2022 verschillende werkzaamheden uitgevoerd. "Wij hebben hiervoor professionele bedrijven ingeschakeld; de term klusjesmannen is in dit verband een iets te lichtvoetige benaming. Metterwoon neemt de zaak zeker serieus."

De verhuurder erkent dat de problemen ondanks de werkzaamheden nog niet zijn verholpen. "De praktijk leert dat lekkages complexe oorzaken kunnen hebben. Dat is hier ook het geval." Volgens Metterwoon heeft de zaak 'de volle aandacht'.