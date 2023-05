Hoe kun je zelf kleding leren maken?

Zelf kleding maken is een vak. Maar dat betekent ook dat je het kunt leren. Waar moet je als leek op letten? Hoe voorkom je de grootste valkuilen? En kan echt iedereen met een naaimachine zelfmaakwonderen verrichten? 'Enig ruimtelijk inzicht is wel nodig.'

"Wat jammer dat je in je onderzoek naar de duurzaamheid van mode niet de zelfmaakmode hebt meegenomen", schreef een lezer onlangs. Maar mevrouw, dacht ik minzaam, mode is vakmanschap, ambacht, visie, kunst, Parijs, Milaan - van een andere orde dan de ieder wat wils patronen uit de Knippie.

Zelf kleding maken is een persoonlijke aangelegenheid. Twee jaar geleden maakte ik van een stokoud blauw katoenen bloemengordijn een jurk voor mezelf. Ik gebruikte een patroon van een jasje met een aangeknipte mouw, waar ik (met hulp van een coupeuse) een brede strook stof aan vast rimpelde. In deze jurk kwam veel samen: de juiste stof, een overzichtelijk patroon en een geslaagde improvisatiepoging. Een toevalstreffer, tussen minder geslaagde zelfmaakcreaties.

Hij deed me denken aan de jurk die ik aanhad op een dierbare vakantiefoto, en het was alsof ik met deze jurk een echo tot leven had gewekt. Geen modesensatie, maar de sensatie van een roadtrip door Noord-Spanje. Het felle zonlicht, de toen nog prille liefde, de verlaten tent die we kraakten, het blauwe meer voor onszelf - al die herinneringen werden met deze jurk naar het heden geteleporteerd. Van een dierbaar gevoel had ik iets tastbaars gemaakt. Dat voel ik nog steeds als ik de jurk draag.

Valkuilen voorkomen

Zelfmaaktransformaties zijn al aantrekkelijk sinds de goede fee Assepoesters slovenkloffie tot jurk fikste, en Maria uit The Sound of Music in één nacht gordijnen omtoverde tot zeven blije uitdossingen voor de Von Trapp-kinderen. TikTok staat vol met sewing tutorials; soepjurk wordt galajurk is niet voor niks een populair genre.

Het idee dat iets ouds een nieuw, beter leven krijgt door er zelf wat van te maken, is van het soort romantiek dat mijlenver weg staat van de textielafvalbergen uit de mode-industrie. Zo beschouwd is zelf kleding maken alsnog een uitnodigend idee. Maar hoe weg te blijven van alle valkuilen waar je als thuismaakleek tegenaan loopt? Kan iedereen met een naaimachine zelfmaakwonderen verrichten?

Zorgvuldige afwerking

"Enig ruimtelijk inzicht is wel nodig", zegt Esther Vijftigschild, een coupeuse met veel ervaring in het couturevak. "Je vertaalt een plat vlak naar een driedimensionale vorm. Gaandeweg leer je hoe lichaamsdelen zich tot elkaar verhouden, maar dat kost tijd, en er gaat weleens wat mis."

Vijftigschild maakt maatkleding en geeft borduur- en naailessen in haar atelier in Utrecht. Volgens haar schuilt het geheim van een geslaagd zelfmaakproject in de zorgvuldigheid van de maker en in diens afwerking. "Dus: hoe verwerk je de stof, heb je de Krimp eruit gehaald, heb je recht van draad geknipt, welke knopen kies je, zijn alle zijnaden even lang? Dit soort details geven je het idee dat een kledingstuk klopt, of net niet." Minstens zo belangrijk is de keuze voor de stof. Een mooie kleur of leuk motief is makkelijk te vinden, maar hoe weet je of het ook uitpakt als kledingstuk? Vijftigschild: "Laat de stof tussen je vingers bewegen. Waaier het uit, en houd het voor je lichaam. Was de stof voor je aan de slag gaat. En vermijd stretchstof, want dat doet iets met de pasvorm. Ervaring helpt."

Persoonlijke keuzes

Ervaring is ook waar Kitty Witmond op hamert. Witmond is meestercoupeuse met een modevakschool in Haarlem. Ze ziet de belangstelling voor zelf kleding maken al jaren toenemen. Toch vreest ze dat vakkennis op dit terrein afneemt. Met haar bedrijf Fifty Ways (dat behalve een stoffenwinkel ook een tutorialkanaal op YouTube, een webshop en een cursusplatform omvat) deelt ze haar kennis over het kleermakersvak met een zo breed mogelijk publiek: van beginnend thuisnaaier tot meestercoupeur.

"Bij elke stap in het maakproces gaat ervaring je helpen. Bij het tekenen of aanpassen van een patroon, bij het doorpassen zodat je het kledingstuk perfect kunt afmaken, bij het netjes, met geduld stikken van een kledingstuk, en bij het op de juiste plekken verstevigen van het kledingstuk voor een lang en duurzaam gebruik." Wie eenmaal is ingewijd in de vreugde van zelf kleding maken, wil volgens Witmond nooit meer anders: "Als je zelf kleding maakt en het patroon steeds aanpast aan je eigen lichaam, weet je hoe maatkleding voelt. Het is alsof je een tweede huid aandoet."

Het persoonlijke maakt haar vak blijvend interessant, zegt ook Vijftigschild. "Kijk naar de afwerking van een kledingstuk. Of de maker een naadband heeft geplakt, een lockmachine heeft gebruikt, of met de hand heeft gestikt, dat zijn allemaal persoonlijke keuzes."