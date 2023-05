Netbeheerder Stedin zoekt naar honderden miljoenen euro’s

In Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht dreigt de energietransitie spaak te lopen op geldgebrek. Netbeheerder Stedin zoekt naarstig naar honderden miljoenen euro's om het stroomnet daar te verzwaren. Een haast onmogelijke missie.

Daniel Spetter zoekt een nieuw stopcontact. Of eigenlijk: heel véél nieuwe stopcontacten. Veel tijd heeft de operationeel manager van Euser Transport uit Barendrecht niet meer. Al ruim honderd jaar tuft zijn bedrijf met grote diesel-trucks door de Nederlandse binnensteden om supermarkten en horeca te bevoorraden, maar dat kan binnenkort op veel plekken niet meer.

Vanaf 2025 mogen vervoerders alleen nog door het centrum van grote steden als de vrachtwagens volledig emissievrij zijn. Vóór die tijd moet Spetter daarom minstens honderd van zijn vierhonderd trucks vervangen door geruisloze elektrische wagens - anders verliest hij bestaansrecht.

De e-trucks zelf zijn het probleem niet, die zijn voorhanden. "Je kunt ze gewoon bestellen in de folder", zegt Spetter. Nee, hij maakt zich zorgen over het installeren van de bijbehorende laadpalen. Daarvoor is hij volledig afhankelijk van ruimte op het regionale stroomnet. En die ruimte is er niet.

Op veel plekken is het stroomnet domweg vol

Spetter is niet de enige die geen nieuwe stopcontacten kan vinden. In het hele land lopen bedrijven en huishoudens stuk op een overbelast elektriciteitsnet. Door de opkomst van zonnepanelen en windmolens, nog eens versterkt door het naderende afscheid van aardgas, is dat net op veel plekken domweg 'vol'.

Met grote gevolgen voor de energietransitie. Bedrijven kunnen tijdelijk niet zomaar overschakelen op duurzame energie, huishoudens kunnen de stroom van hun zonnepanelen soms kortstondig niet meer terugleveren aan het stroomnet omdat het daar dan te druk op is.

In sommige delen van Nederland is het zelfs al lastig om nieuwe warmtepompen en elektrische kookplaten aan te sluiten. Bovendien verwachten experts meer storingen als er niet snel een oplossing komt. Nederlanders zullen de lamp in hun woonkamer vaker zien knipperen, zullen zien dat hun wekkerradio en de magnetronklok langzaam achter gaan lopen.

De oplossing is eigenlijk heel simpel. Méér transformatorhuisjes in de woonwijken, méér en vooral dikkere kabels in de grond. De drie regionale netbeheerders (Stedin, Liander en Enexis), elk verantwoordelijk voor het gas- en elektriciteitsnet in hun eigen regio, moeten naar schatting één op de drie straten openhalen om genoeg kabels te kunnen leggen.

Dat is de theorie. In de praktijk stokt het leggen van de kabels door trage vergunningsprocedures om straten en weilanden open te gooien, en door tekorten aan materiaal en technisch personeel. Ook Stedin, verantwoordelijk voor het net in de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Utrecht, en dus ook voor het aansluiten van de laadpalen van het Barendrechtse Euser Transport, heeft daar last van.

En dan is er ook nog geldtekort

Maar méér dan de twee andere netbeheerders heeft Stedin daarnaast een acuut geldprobleem. Dat komt onder meer doordat het bedrijf, achteraf gezien, te weinig kapitaal heeft meegekregen toen het in 2017 van energiebedrijf Eneco werd afgesplitst.

Er moet de komende jaren nog voor honderden miljoenen euro's aan kapitaal bij om genoeg nieuwe aansluitingen te kunnen aanleggen. Geld dat bijna onmogelijk bij elkaar te krijgen is, blijkt uit een rondgang van Trouw.

Voor Spetter is dat frustrerend. Hij heeft nu één laadpunt in Barendrecht, net genoeg voor de paar e-trucks die hij op dit moment heeft rondrijden. Voor zijn aanstaande elektrische vloot zou hij een heel laadplein nodig hebben, met allemaal stekkers aan hele dikke kabels, die met vloeistof worden gekoeld. Toen hij daar om vroeg, zette Stedin hem op een wachtlijst van twee jaar. Zoveel tijd heeft Spetter niet.

Financieel topman Danny Benima van Stedin voelt de haast. De zoektocht naar nieuw kapitaal duurt nu al drie jaar. Inmiddels hangt hij meerdere dagen per week aan de telefoon met bestaande en potentiële aandeelhouders. Met in essentie maar één vraag: is er íemand die aandelen wil kopen in Stedin? Alleen zo zou er genoeg geld binnenkomen om het stroomnet te verzwaren de komende jaren.

Niet iedereen mag aandeelhouder worden

Helaas heeft de netbeheerder daarbij geen toegang tot rijke pensioenfondsen of andere grote beleggers met diepe zakken. Bij wet is geregeld dat alleen gemeenten, provincies en eventueel de landelijke overheid aandelen mogen kopen van regionale netbeheerders.

Logisch, vond de wetgever een kwarteeuw geleden bij het opstellen van de Energiewet. Het onderhouden van het elektriciteitsnet is zó belangrijk, zoiets mag natuurlijk niet zomaar aan commerciële partijen worden overlaten. Maar het is geen geheim dat decentrale overheden niet omkomen in het geld. Juist de eis dat Stedin in publieke handen moet blijven, zorgt nu dus voor problemen.

Om precies te zijn heeft Stedin 8 miljard euro nodig voor 2030. Een deel daarvan zal binnenkomen uit de tarieven die klanten betalen voor het net, tarieven die worden gereguleerd door toezichthouder Autoriteit Consument & Markt. Verder mag Stedin geld lenen, maar nu al is duidelijk dat er toch echt nog een paar 100 miljoen euro bijgestort moet worden. Dat kan dus alleen maar van de huidige of anders nieuwe aandeelhouders komen.

De gemeenten met aandelen deden al wat

De huidige aandeelhouders aanspreken is eigenlijk een gepasseerd station. Die groep van 42 gemeenten uit voornamelijk Zuid-Holland, met Rotterdam, Den Haag en Dordrecht als grootste partijen, hébben de afgelopen twee jaar al een extra 450 miljoen euro ingebracht.

Het lospeuteren daarvan ging toen al met pijn en moeite. En zoiets kunnen de gemeenten niet snel nog een keer opbrengen, gaven ze destijds te kennen. Uit pure nood is Stedin daarom vorig jaar nog met het Rijk om tafel gegaan. Kon die niet een aandeel nemen? Dat leverde een toezegging van 500 miljoen euro op van de regering, over de precieze voorwaarden wordt nu onderhandeld.

Mocht dat geld er inderdaad komen, dan is er voor 2030 nog steeds zo'n 700 miljoen euro nodig, waarvan 300 miljoen in de komende paar jaar. Nog een keer naar het Rijk kijken heeft geen zin. De regering wil de kar niet alleen trekken, en heeft al aangegeven dat lokale overheden ook de portemonnee moeten trekken.

Veel gemeenten investeren niet

Dus naar wie kan Benima dan nog kijken? Alleen nog naar nieuwe aandeelhouders. Naar alle gemeenten en provinciebesturen in Stedins werkveld die momenteel wél willen dat hun stroomnet verzwaard wordt, maar die nog géén aandeelhouder zijn.

Gek genoeg zijn dat er aardig wat. Stedin heeft momenteel dus 42 aandeelhoudende gemeenten, maar bedient een gebied met bijna honderd gemeenten. Meer dan vijftig gemeenten hebben dus nog niet geïnvesteerd, waaronder ook grote steden als Utrecht en Amersfoort. Ook kan Stedin nog nieuwe aandelen proberen te slijten aan de drie provinciebesturen van Zeeland, Utrecht en Zuid-Holland.

"Krijgen we het geld niet bij elkaar, dan zullen we toch echt keuzes moeten maken", zegt Benima. "We moeten dan kiezen. Óf het bestaande net goed onderhouden, om storingen te voorkomen. Óf investeren in de uitbreiding van het net, zodat bedrijven kunnen uitbreiden en verduurzamen. Allebei gaat op een gegeven moment niet meer."

'Ook u heeft baat bij een sterke netbeheerder', schreef Stedin-bestuursvoorzitter Koen Bogers daarom vorig voorjaar in een brief aan de vijftig gemeenten zonder aandelen. De brief is ook ondertekend door Arjen van Gils, die destijds namens de bestaande aandeelhoudende gemeenten sprak.

De reis langs de gemeentehuizen

Bogers en Van Gils beginnen in de brief voorzichtig over 'solidariteit' binnen het werkgebied van Stedin: het lijkt hen 'onwenselijk' dat relatief weinig gemeenten eigenaar zijn van de netbeheerder. Hoe meer er willen instappen met een investering, hoe meer kapitaal Stedin heeft om iedereen van nieuwe stopcontacten te voorzien.

Precies die boodschap proberen Bogers, Van Gils en financieel topman Benima ondertussen ook mondeling over te brengen in de vele zaaltjes die ze aandoen. Het drietal geeft nu al een jaar lang powerpoint-presentaties om eventueel geïnteresseerde wethouders en gedeputeerden over te halen.

Die constante reis langs gemeentehuizen doet een beetje denken aan de gelikte zakenpresentaties die jonge start-ups vaak geven om nieuw kapitaal op te halen. Met één groot verschil: de drie van Stedin staan hier niet voor een groep gretige durfinvesteerders die zin hebben om geld uit te geven, maar voor wethouders van soms heel kleine en niet erg kapitaalkrachtige gemeenten. Wethouders die ook zonder de vraag van Stedin al elke cent moeten omdraaien, moeten kiezen tussen geld voor jeugdzorg of voor een nieuwe bibliotheek.

Kans op storingen groeit

Op een vrijdag in juni 2022 spreken Benima, Van Gils en Bogers in één keer een grote groep geïnteresseerde gemeenten en provincies toe via een digitale presentatie. De toehoorders horen Benima zeggen dat investeren in Stedin echt 'noodzakelijk' is voor de energietransitie. Dat Stedin zonder extra middelen niet meer aan haar wettelijke taakstelling kan voldoen om nieuwe klanten aan te sluiten. En dat de kans op storingen op het net zal vervijfvoudigen als zich geen nieuwe geldschieters melden.

Zelf heeft Stedin al het 'maximale gedaan', vertelt Benima die dag aan de wethouders en andere ambtenaren. Zo heeft het bedrijf een besparingsprogramma van 180 miljoen euro per jaar ingevoerd, dat inmiddels voor 166 miljoen gerealiseerd is. 'Er rest alleen nog versterking van het eigen vermogen door nieuw aandelenkapitaal', staat op de slides die langskomen.

Het scheelt dat veel gemeenten echt wel snappen dat een goed werkend stroomnet belangrijk is voor inwoners en lokale bedrijven. "Het is terecht dat Stedin nu bij ons aanklopt voor een investering", zegt bijvoorbeeld Marjolein Perdok. Als fractievoorzitter van D66 in de Amersfoortse gemeenteraad hecht ze aan verduurzaming, en ze baalt dat nieuwe zonneweides op dit moment niet aangesloten kunnen worden.

Gebrek aan stopcontacten treft ook woningbouw

Maar ook los van duurzaamheid komen Amersfoortse bedrijven in de problemen, bijvoorbeeld als zij willen uitbreiden of verhuizen. Zo had wasserij Koninklijke Newasco na jaren van voorbereidingen eindelijk de financiering en vergunningen rond om te verhuizen naar een nieuwe en grotere locatie in Vathorst, om er pas op het allerlaatst achter te komen dat het daar voorlopig geen stroomaansluiting kan krijgen.

Zelfs de Amersfoortse woningbouw wordt geraakt, blijkt uit een recente brief van de gemeente. Op bedrijventerreinen als Langs Eem en Spoor, Albert Heijn Leusderweg en sportterrein Liendert West moeten straks duizenden nieuwe woningen komen. Maar de bouw daarvan kan nog niet beginnen. De huidige bedrijven, die plaats moeten maken voor de woningen, kunnen nog niet verhuizen omdat er nog geen stopcontact beschikbaar is op hun nieuwe locatie.

Ironisch genoeg staat zelfs het nieuwe stadhuis in Amersfoort, waar druk aan gebouwd wordt, op een wachtlijst voor een stroomaansluiting. De bouwvakkers behelpen zich momenteel met een grote batterij.

Dus ja, de urgentie is raadslid Perdok duidelijk. Maar het is óók duidelijk dat de gemeente krap zit. "Eigenlijk zitten we nu al met een gat in onze langjarige begroting", zegt Perdok. "Ook zonder aandelen in Stedin te kopen."

Het is een spagaat waar meer gemeenten in zitten. "We zijn een beetje tot elkaar veroordeeld", concludeert Perdok. "Wij als gemeente hebben de netverzwaringen van Stedin hard nodig, en Stedin heeft de gemeenten hard nodig voor kapitaal. Maar vanwege onze krappe begroting is het toch wel lastig om heel enthousiast te zijn over die investering."

Geen harde toezegging van provincies

Kunnen provincies niet investeren? Zij hebben vaak iets meer te besteden dan gemeenten. En inderdaad: de provincie Utrecht heeft als antwoord op het verzoek van Stedin eind vorig jaar al 'een mogelijke deelneming van 75 miljoen euro in Stedin' opgenomen in de provincieplannen. Een harde toezegging is het nog niet, eerst wil de provincie meer extern advies inwinnen over zulke uitgaven.

Ook Zeeland heeft 'een positieve grondhouding', schrijft commissaris van de Koning Han Polman afgelopen november aan de leden van de Provinciale Staten. Wel heeft Polman een aantal vrij strenge voorwaarden voor een investering. Zo wil hij dat Zeeland genoeg zeggenschap krijgen binnen Stedin om haar belangen te behartigen. Bovenal moet het allemaal financieel verantwoord blijven voor de provincie. Het bedrag dat Stedin van de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten samen vraagt, in totaal 149 miljoen euro, is volgens Polman voor nu 'niet reëel'.

Een lager bedrag eventueel wel, maar dat geld moet dan eerst geleend worden. Polman zou in dat geval graag zien dat de jaarlijkse rentekosten enigszins gecompenseerd kunnen worden door de winstuitkering (dividend) die Zeeland elk jaar zal ontvangen uit haar aandelen.

Maar door de snel gestegen rente en de financiële positie van Stedin kan Zeeland die eis voorlopig vergeten. Stel dat Zeeland 100 miljoen euro zou lenen om een investering te kunnen doen. De huidige rentestand bij een langjarige lening voor dat bedrag is 3,2 procent, rekent de provincie zelf voor. De lening zou Zeeland dus opzadelen met een jaarlijkse kostenpost van 3,2 miljoen euro.

Stedin keerde de afgelopen jaren slechts enkele tientallen miljoenen euro's aan dividend uit, blijkt uit haar jaarverslagen. Vorig jaar was het zelfs maar 1 miljoen euro. En dat bedrag moet ook nog eens verdeeld worden onder alle aandeelhouders, Zeeland zou daar als eventuele geldschieter dus maar een fractie van krijgen. De dividenduitkeringen wegen de eerstkomende jaren dus waarschijnlijk niet op tegen de rentelasten om de investering te kunnen doen.

'Er is gewoon geen geld nu'

De provincie Zuid-Holland dan? Daar heeft het bestuur nog geen standpunt ingenomen over mogelijke deelname in Stedin, laat een woordvoerder weten. Maar zelfs al zouden de drie provinciebesturen staan te springen om te mogen investeren, dan nog moeten die plannen eerst langs de Provinciale Staten. Statenleden hebben immers budgetrecht, zij mogen zulke uitgaven afkeuren.

Joan van Burg, als SGP-statenlid en fractieleider een belangrijke stem in Zeeland, is bepaald niet enthousiast. "Er is gewoon geen geld nu", zegt hij stellig. "Zeeland beschikt maar over 20 miljoen aan algemene reserves, daar kun je zo'n investering niet van financieren."

Van Burg voelt zich niet gedwongen om te investeren. "Een goedwerkend net gaat er sowieso wel komen", zegt hij eerlijk, "of wij nou instappen of niet." Dat de rekening van die netverzwaring nu alleen bij de bestaande aandeelhouders ligt, is misschien vervelend, maar 'wij hebben hier op dit moment onze eigen financiële verplichtingen', zegt hij.

Ook in andere provincies is steun niet vanzelfsprekend. Eerder trokken Zuid-Hollandse Statenleden van CU-SGP, PvdA en CDA al aan de bel bij hun gedeputeerde over het feit dat Stedin bij gemeenten was langsgegaan voor meer geld. Dat 'beeld van de aankoop van een belang in Stedin voelt niet goed', stelde Nico de Jager van de Zuid-Hollandse SGP bijvoorbeeld in 2021. "Dit bedrag kan toch ook aan de jeugdzorg of sociale voorzieningen worden besteed? Wat heeft prioriteit, investeren in de samenleving of in Stedin?"

De BBB, sinds kort de grootste partij in alle provincies, moet zich nog beraden op een standpunt. De fractie in Zuid-Holland komt er 'graag later op terug', en in Zeeland wil de fractie nog niet reageren in verband met de coalitieonderhandelingen. Onderhandelingen die Benima aangrijpt om Stedins geldprobleem nog eens te benadrukken in een brief aan de formerende partijen.

Publiek of commercieel belang

Is het met al die geldzorgen nog wel houdbaar om het netbeheer volledig in publieke handen te houden? "Er wordt weleens idealistisch gedacht over publiek belang in deze discussie", zegt directeur Frans Rooijers van onderzoeksbureau CE Delft. Zolang het netbeheer niet in handen is van commerciële bedrijven, kunnen zij er ook niet met overwinsten vandoor gaan. "Maar als je er dan voor kiest om het in overheidshanden te houden, dan moet je er als overheid wél geld in blijven stoppen."