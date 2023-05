Groep miste vlucht door kapotte bagageband op Eindhoven

Tientallen vakantiegangers zagen eind april hun vliegtuig naar de zon vlak voor hun neus opstijgen. En dat allemaal door een storing op Eindhoven Airport. Ze zijn woedend en claimen schade: 'Maar Airport en Ryanair sturen ons van het kastje naar de muur.'

Ze waren ruim op tijd voor hun vlucht naar Ibiza, vertellen Mieke Geutjens uit Overpelt én Ilse Knijnenberg uit Arnhem, behorend tot de groep van 25 à 30 gedupeerde reizigers. Geutjens was er twee uur van tevoren en Knijnenberg al om 7.00 uur. Om 09.30 zou hun vlucht vertrekken.

Bagageband defect

Maar een defecte bagageband bij de incheckbalies gooide roet in het eten. Door de storing werden de wachtrijen alsmaar langer. "De vertrekhal stond vol. Uiteindelijk moesten we passagiers van een vlucht naar Tirana die vijf minuten eerder gepland was voor laten gaan", vertelt de Vlaamse. "Daardoor kwamen wij nét te laat bij de gate."

Ryanair wilde de groep niet doorlaten. "Heel zuur: uiteindelijk vertrok onze vlucht pas om tien over tien, omdat onze bagage er weer uit moest. Er was voldoende tijd geweest om te boarden. Heel triest ook: gezinnetjes zagen hun vakantie in het water vallen. Kinderen stonden te huilen." Tickets voor een alternatieve vlucht, via Düsseldorf en Zürich, kostten het stel 1000 euro extra. "Ik vind dat Eindhoven Airport of Ryanair ons daarvoor moet compenseren", aldus Geuskens.

Compensatie

Ook Knijnenberg is boos: "We hebben uiteindelijk een andere vlucht kunnen boeken, maar zijn alles bij elkaar 1500 euro extra kwijt." De groep is teleurgesteld en boos en bereidt juridische stappen voor. "We worden telkens afgescheept met standaardmails, waarin de partijen naar elkaar wijzen."

Eindhoven Airport wijst aansprakelijkheid van de hand. "Passagiers die een vlucht boeken, hebben een vervoersovereenkomst met de luchtvaartmaatschappij", laat een woordvoerder weten. "Het is daarom aan Ryanair om deze klacht in behandeling te nemen en om te beoordelen of zij deze passagiers gaat compenseren."

Claimbedrijf EUclaim vreest dat de groep aan het kortste eind gaat trekken. Het is 'lastig om Eindhoven Airport direct aan te schrijven, omdat de passagiers geen directe contractuele relatie hebben met de luchthaven'. En om bij Ryanair met succes beroep te kunnen doen op compensatie, moet op grond van een Europese verordening de vlucht langdurig vertraagd of geannuleerd zijn óf moeten de passagiers geweigerd zijn bij het instappen. "Van alle drie is geen sprake."

In eerdere rechtszaken hebben kantonrechters bovendien bepaald dat het niet goed functioneren van een bagageband niet valt onder de verantwoordelijkheid van de vliegmaatschappij.

'Zelf verantwoordelijk'

"Uiteindelijk zijn de reizigers zelf verantwoordelijk; zij moeten zorgen dat ze op tijd bij de gate zijn, óók in geval van een technische storing. Een vergoeding door Ryanair zou alleen op basis van coulance kunnen worden uitgekeerd." Als de gedupeerden kunnen bewijzen dat zij 2,5 uur voor vertrek aanwezig waren, maken zij meer kans, aldus EUclaim.