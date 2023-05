Hondentrimmers drukker dan ooit: 'Wachttijd drie maanden'

Lange wachttijden en dreigende klantenstops. De forse toename van het aantal honden in Nederland - er kwamen er 80.000 bij tijdens de coronajaren 2020 en 2021 - heeft duidelijk impact op trimsalons. 'Het is hier inmiddels meer een trimfabriek. Dat is niet fijn.'

Het is stil in de trimsalon van Pets Place Boerenbond in Deventer. Vol concentratie is trimster Kiara Ukaj bezig met het snuitje van Boomer. "We hebben het zo ontzettend druk. De wachttijd hier is inmiddels opgelopen tot drie maanden", vertelt ze.

Ukaj werkte eerder bij de locatie in Enschede. "Vanwege de drukte is mij gevraagd om een week te komen helpen. Ik zit hier inmiddels al twee maanden." Voor nu werkt ze als enige trimster. Er staan wel meer trimtafels in de salon, maar ook hier hebben ze last van de krapte op de arbeidsmarkt.

De New Yorkse Kiana Ukaj uit Enschede trimt een hond bij de hondentrimsalon. Foto: Ruben Meijerink

"Sinds corona hebben we veel meer honden", vertelt Conny Vos van trimsalon Conny in Zwolle. In haar salon werken wel meerdere trimmers, waardoor de wachttijd ongeveer twee weken is. Desondanks heeft ook zij last van de drukte. "Het is nu zo druk dat de trimsalon inmiddels is omgetoverd tot een trimfabriek. Dat is niet fijn."

Peter-Jan Teune van TrimTotaal Kampen laat weten dat ook daar de drukte enorm is toegenomen. "Vorig jaar begon het al zo druk te worden dat we ons team hebben uitgebreid van één naar drie trimsters en een stagiair", meldt Teune. "Inmiddels gaan we verhuizen, omdat het huidige pand te klein is. Klanten komen nu zelfs al vanuit Emmeloord."

Klantenstop dreigt

Veel trimsalons laten via de voicemail al weten dat er een klantenstop dreigt en dat baasjes maar via WhatsApp een afspraak moeten maken. Wanneer gevraagd wordt naar de reden achter deze drukte wijzen trimsalons vaak naar een verhoogd besef bij baasjes dat het verzorgen van het eigen huisdier belangrijk is.

Henk van Houwelingen, voorzitter van de algemene belangenvereniging voor het HuisdierToiletteerbedrijf (ABHB), legt uit: "Doordat mensen meer thuiswerken kunnen ze de eerste zorg voor hun huisdier eenvoudiger regelen. De laatste tijd zien we dan ook dat er meer huisdieren in het algemeen naar de trimmer worden gebracht, zoals katten en konijnen." Bij de Pets Place in Deventer worden er vooralsnog niet veel katten geknipt, maar bij TrimTotaal is de wachttijd ook voor katten inmiddels een maand.

Hoewel het stil is wordt er wel hard gewerkt. Foto: Ruben Meijerink

Opkomst van de labradoodle

Een andere reden voor de grote drukte is de opkomst van grote en langharige hondenrassen, zoals labradoodles. "Wat we zien is dat er vooral knelpunten ontstaan bij de grote rassen, omdat dit vaak dieren zijn die meerdere keren per jaar naar de trimsalon moeten", stelt Van Houwelingen.

"Daarnaast geven deze honden vaak veel werk, waardoor ze niet altijd terecht kunnen bij een trimsalon. Ik hoorde laatst van een trimmer dat zij werd gebeld door iemand met een grote hond die na het bellen van veertien trimsalons nog steeds geen plek had gevonden."

De grote drukte is economisch positief voor de sector, maar ook zijn er veel nadelen. Zo zien veel trimsalons dat door de lange wachttijden het welzijn van honden op het spel staat. Van Houwelingen: "Wat we zien is dat trimsalons hun planning proberen aan te passen voor extra plekken. We zien zelfs dat appgroepen aangemaakt worden waarbij trimsalons elkaar proberen te helpen met de drukte."

Dat honden niet altijd snel terecht kunnen, zien veel trimsalons terug in de staat van de vacht. "De langere wachttijden zorgen ervoor dat vachten langer en viezer worden, waardoor honden meer klitten in de vacht krijgen", stelt Ukaj van de Deventer dierenwinkel.

Haar advies aan baasjes is dan ook duidelijk: borstel je hond regelmatig, in ieder geval elke twee weken. "Stel je voor dat je lang haar hebt en dat drie maanden lang niet kamt. Als je vervolgens aan de kapper vraagt om het voor jou te doen, gaat dat hoe dan ook enorm pijn doen. Daarom scheer ik soms de vacht, zelfs als de baasjes dat niet willen. Het welzijn van het dier gaat voor."