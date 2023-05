Moeten we terug naar een Nationaal Songfestival?

Het is erop of eronder voor Mia Nicolai en Dion Cooper. Het duo staat dinsdag in de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. Volgens de bookmakers gaan ze het niet redden. Het zou voor het eerst in jaren zijn dat we de voorronde niet doorkomen.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

'Mia en Dion-wie?' En: 'de Duncan Laurence-invloed is wel heel erg aanwezig in dat liedje'. Al direct werden er vraagtekens gezet toen bekend werd wie Nederland dit jaar mag vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival. En de kritiek werd oorverdovend toen het duo Mia Nicolai en Dion Cooper in aanloop naar de liedjescompetitie in Liverpool heel vals zong tijdens songfestivalfeestjes in Madrid en Amsterdam.

De selectieprocedure is niet transparant genoeg en de commissie een te klein clubje, meenden critici achter de desks van diverse showprogramma's. Volgens hen was er sprake van vriendjespolitiek, omdat Nicolai en Cooper totale onbekenden zijn bij het grote publiek, maar toevallig wel bevriend met Duncan Laurence.

We moeten terug naar een Nationaal Songfestival, zo klonk het. In Zweden is de nationale voorronde, het Melodifestivalen, een van de best bekeken televisieprogramma's en de Scandinaviërs selecteren vaak ook echt een geweldige act. Ook dit jaar staan ze weer bovenaan de lijstjes van de bookmakers met Loreen, die eerder het Songfestival won met de megahit Euphoria. Zou dat in Nederland ook kunnen werken?

Op basis van in het verleden behaalde resultaten is het korte antwoord op die vraag: Nee.

Tot en met 2012 werden de uitverkorenen voor het Songfestival vaak geselecteerd via zo'n nationale voorronde. In 2004 voerde het Songfestival een systeem in met voorrondes. Daarna lukte het Nederland nog slechts één keer om door te stomen naar de finale. Totdat de nationale voorronde werd afgeschaft.

'Dan Sieneke maar'

De opzet van het Nationale Songfestival varieerde. Soms mocht het publiek kiezen uit artiesten, soms alleen het liedje. In 2010 schreef Pierre Kartner het liedje Ik ben verliefd (sha-la-lie) dat werd uitgevoerd door verschillende artiesten. Een vakjury en televoters mochten de beste uitvoering kiezen. Het eindigde in een gelijkstand en Kartner moest eraan te pas komen om de doorslag te geven. Kartner, die aanvankelijk weigerde te kiezen, besloot na lang aandringen dan toch dat 'dan Sieneke maar' moest gaan. De destijds achttienjarige zangeres strandde in de halve finale op plek 14.

Eurovisie Songfestivalzangeres Sieneke met haar nummer Ik ben verliefd (Sha-la-lie) in Oslo, 2010. Foto: ANP

Het was aanmodderen in die jaren, zegt radio dj Daniël Dekker. "Het Songfestival was op sterven na dood. De inzendingen waren niet goed genoeg en dan is het voor een groot publiek niet leuk om te volgen. Het is alleen spannend als je kans maakt hoog te eindigen."

Dekker maakte jarenlang deel uit van de selectiecommissie en zegt dat het kantelpunt kwam na het valse optreden van Joan Franka in verentooi tijdens de halve finale in 2012. Anouk liet op Facebook weten dat zij Nederland in 2013 wilde vertegenwoordigen en al een 'killersong' had klaar liggen. Maar, zo schreef de zangeres ook, ze had geen zin een nationale voorronde: 'Niet om arrogant te doen, maar ik vind dat ik na zeventien jaar wel genoeg bewezen heb wat betreft mijn kwaliteiten als zangeres en songwriter'.

Dus kwam er geen selectieronde en mocht Anouk gewoon gaan. En, het werkte; voor het eerst in negen jaar lukte het om de finale te bereiken en Anouk eindigde dat jaar op de negende plaats.

Gevestigde artiesten

AVROTROS, de omroep die inmiddels de organisatie van het evenement in handen had, besloot ook voor de jaren erna de koers te wijzigen. Vanaf nu geen Nationaal Songfestival meer, maar een kleine selectiecommissie met experts als Cornald Maas en Jan Smit. En er zouden vooral gevestigde artiesten worden gestuurd, mensen met een stevige podiumervaring.

Een andere belangrijke factor voor het succes in de jaren daarna was de voorbereiding die in het festival ging zitten, vertelt Dekker. Aanvankelijk was de Nederlandse delegatie een groep mensen die zich er allemaal mee wilden bemoeien. "We keken naar de landen die traditioneel veel succes hadden op het festival. Het viel op dat ze met een heel klein team waren. Toen Loreen won met Euphoria bestond de Zweedse delegatie uit hooguit vier personen.

Anouk tijdens het Eurovisie Songfestival 2013 in het Zweedse Malmö. Foto: EPA

"Ook de televisie-organisatie van het festival is in handen van een basisteam dat in het organiserende land aan de show werkt, ze vinden echt niet elk jaar opnieuw het wiel uit. Je wil dat de kwaliteit van zo'n uitzending consistent is. En dus zijn er vaak vaste geluidsmensen, vaste cameramensen, een vaste crew. Als bijvoorbeeld de Zweedse delegatie bij de repetities binnenkwam, maakten ze met iedereen een praatje. Ze waren goed op de hoogte van wie daar aan het werk waren."

"Het leek op een lobby waar je zaken voor de uitzending gedaan kon krijgen. Het werd duidelijk dat de voorbereiding de helft van het uiteindelijke resultaat is. Je krijgt nu eenmaal meer gedaan als je weet wat je wil én de juiste mensen kent. Of het nu gaat om een accreditatie of de kleur van een lamp."

Kater

Jarenlang werkte de nieuwe formule voorbeeldig. Na Anouk lukte het bijna elk jaar om de eerste halve finale te overleven en te eindigen rond de top 10. In 2014 werden The Common Linnets zelfs tweede. Plotseling stond Nederland in de top 5 van succesvolste Eurovisie-landen.

Totdat Waylon in 2018 strandde op de achttiende plek en iedereen bleef zitten met een lichte kater. De commissie besloot dat het jaar erop het liedje meer leidend moest zijn. Dat Arcade van Duncan Laurence kwam bovendrijven was stomtoevallig, zegt Dekker. "Ilse DeLange had het liedje al een tijd daarvoor toegestuurd gekregen. Toen ze het liet horen, voelde het meteen goed."

Toch kwam er direct stevige kritiek, zegt Dekker. "Het was het eerste jaar dat we niet kozen voor een gevestigde artiest. Niemand had ooit van Duncan Laurence gehoord. Maar we hadden een goed team en de garantie dat Ilse DeLange zich met de act en het muzikale deel zou bezighouden. En Arcade was natuurlijk een lied in de buitencategorie. Na de winst, voor het het eerst in 44 jaar, voelde mijn missie als volbracht. Ik had er tien jaar Songfestival opzitten, heel mooi maar ook zeer intensief."

De succesformule met een selectiecommissie lijkt, met de malheur rond de Nederlandse inzending dit jaar, te zijn uitgewerkt. Moeten we hier ook een Nationaal Songfestival optuigen met gevestigde artiesten, zoals het Zweedse Melodifestivalen? Ik denk niet dat dat hier zou werken, zegt Dekker. "Gevestigde muziekacts in Nederland vinden het prima om met elkaar op te treden, zoals bij Vrienden van Amstel, maar strijden om een ticket voor het Eurovisie-podium waar het publiek een beslissende stem heeft, dat zie ik niet gebeuren. Het zal dan gaan om nieuwe, relatief onbekende artiesten. Feitelijk dus terug naar de jaren voor de deelname van Anouk.

Joan Franka was in 2012 de Nederlandse inzending voor het Songfestival in Bakoe. Haar optreden inspireerde Anouk om zichzelf aan te bieden voor het volgende jaar. Foto: ANP

"En zonder ervaring naar zo'n Europees podium is een groot risico. De druk is enorm en niet te onderschatten. Met gevestigde artiesten die ervaring hebben op festivals en in grote zalen maak je op zo'n evenement gewoon meer kans. Duncan was echt een uitzondering met een bijzonder lied."

Gekke acts

Of Nicolai en Cooper na alle commotie dit jaar de finale gaan halen, durft Dekker niet te voorspellen. "In Europa weten weinig mensen dat het eerder is misgegaan. En ze staan op een klein podium dichtbij elkaar, in een intieme setting. Dat zou best eens kunnen werken, het liedje is goed genoeg."

Wat alles wel onzeker maakt, is dat in Liverpool de televoters het voor het eerst helemaal voor het zeggen hebben. De vakjury's zijn afgeschaft omdat er de afgelopen jaren problemen waren met de tellingen. Dat gaat zeker effect hebben op de uitslag, zegt Dekker. "Het publiek kiest niet per se voor het beste liedje."

Op de valreep neemt Dekker het nog even op voor Sieneke. "Ze zong in 2010 haar liedje spatzuiver. Het is inmiddels een soort cult-classic."

De selectiecommissie dit jaar

In de selectiecommissie van dit jaar zaten Eric van Stade (algemeen directeur AVROTROS), Cornald Maas (commentator, songfestivalexpert) en Jan Smit (commentator, presentator), Sander Lantinga (radio-dj), AVROTROS-dj Carolien Borgers en presentatrice en (voormalig) radio-dj Hila Noorzai.