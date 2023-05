Koen laat z’n kaketoes vrij vliegen

De kaketoes van Koen Stam (24) slaan bijna dagelijks de vleugels uit en vliegen door hun woonplaats Alblasserdam. Berry en Baby Kuif zijn zogeheten free flight kaketoes. Al gaat het om de zoveel tijd wel eens mis en komen ze niet voor het donker thuis.

Met de nodige training - daarover later meer - heeft Stam zijn vogels bijgebracht dat ze zo veilig als kan eropuit kunnen. "Bij 'free flight' of 'liberty free flight' is het zo dat je ze loslaat tot ze honger krijgen. Dan keren ze terug bij de baas. Degene die hen voert; dat onthouden ze snel en goed."

Bij terugkomst zet de jonge Alblasserdammer de twee vaak terug in hun kooi. "Anders gaan ze ongein uithalen. Op auto's zitten of zich bemoeien met koffiedrinkers in een tuin. Mensen die hen proberen vast te pakken, bijten ze. Niet meteen heel hard, maar ze willen dat gewoon niet."

Plantenspuit

Het makkelijkst krijg je een kaketoe weg van de tuinset, zo tipt Stam, door even de plantenspuit op hem te richten. "Of anders het waterpistooltje van een van de kinderen. Dan vliegt-ie ook weg."

Maar waarom laat deze liefhebber twee toch kostbare vogels rondfladderen? "Ze hóren te vliegen. Dat is in ieder geval mijn opvatting", zegt Stam. Desondanks kiest een meerderheid van de eigenaren er niet voor. "Als je tien mensen met een kaketoe kent, zal er eentje zijn vogel vrij buiten laten."

Berry is een tritongeelkuifkaketoe. Om zijn oogjes zit een opvallend lichtblauw cirkeltje. Uiteraard zijn beide vogels van Stam geringd. Foto: Jeffrey Groeneweg

Vliegen is gezond voor ze. Enkel binnen in een kooi of bescheiden volière de dagen slijten, is vreselijk. Het zijn intelligente dieren die uitdagingen nodig hebben. "Dat kan met vliegen en door specifiek speelgoed in hun kooi of volière te leggen. Dat gaan ze slopen. Zijn ze lekker bezig." Stam kan het met aardig wat autoriteit zeggen, want in 2022 werkte hij een jaar lang bij papegaaien- en dierenspeciaalzaak Hareco in Sliedrecht. Inmiddels verdient hij overigens de kost als service engineer voor schepen.

Dikke maatjes

Na een paar maanden bij Hareco kocht hij Berry, in februari van dit jaar kwam daar Baby Kuif bij. De naam voor het mannetje bedacht Stam zelf, die van Baby Kuif werd haar gegeven door medewerkers van de winkel. "Ze kan haar naam zeggen, dus dat heb ik maar zo gelaten." Stam geniet ervan dat de twee dikke maatjes zijn. "Vogels zijn niet graag alleen. Dan voelen ze zich onveilig. Het zou mooi zijn als ze een echt koppel worden, al is dat afwachten. Ze zijn nog een beetje jong daarvoor."

Het los laten vliegen moet rustig opgebouwd worden. "Ik heb met hen bijvoorbeeld meerdere keren door de buurt gelopen om ze bekend te maken met de omgeving. Zo weten ze welke andere beesten er leven. Ook laat je ze buiten in een kooi of volière wennen aan verschillende weersomstandigheden." De 'recall' leren, is essentieel. Dat is het commando waarbij Berry of 'Kuif' naar Stam toekomen. Bij (naderend) onweer, stormachtig weer of bij sneeuwval laat de Alblasserdammer het duo overigens niet vrij vliegen.

Niet voeren

Om de zoveel tijd gaat het toch mis. Komt er eentje niet thuis voor het donker. "Dan is die kaketoe de weg toch kwijtgeraakt of is-ie bijgevoerd door mensen. Na zo'n extra hapje vliegt-ie weer verder weg wat thuiskomen heel lastig maakt." Op zijn Facebook-pagina vroeg Stam onlangs Alblasserdammers vriendelijk om de kaketoes met rust te laten en ze niet te voeren of naar binnen te lokken.