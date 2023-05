Gert en Annemieke vonden iets bijzonders tijdens hun verbouwing

Hun droomhuis, dat was het al zo lang. Vier jaar geleden gooiden ze er een briefje in de bus om de bewoners te laten weten dat zij - als het huis zou worden verkocht - het heel graag zouden kopen. Op 1 mei kwam die droom uit. Met als extraatje een bijzondere vondst. En dat ook nog eens op 4 mei...

Hemelsbreed is het het huis aan de Beukenlaan in Harderwijk 400 meter van de plek waar ze 23 jaar woonden. "We kwamen er altijd langs als we naar het bos gaan, hier onder de A28 door", vertellen Gert (58) en Annemieke (53) Woltjes in de keuken van het huis waar inmiddels twee containers met bouwafval aan de straat staan.

Onbekende geschiedenis

Een knus huis is het, niet eens heel groot maar wel bijzonder. En dan die tuin, met die prachtig acacia's. "Ik was natuurlijk nooit binnen geweest, maar dit is zo'n mooi plekje. Hier zouden we oud willen worden."

Ze schreven een briefje. "U kent ons niet, maar als u eens van plan bent uw woning te verkopen..." Het bleef stil, tot 10 mei vorig jaar. "We werden gebeld door de makelaar. 'Hebben jullie nog interesse?'"

Nadat haar man vijf jaar terug overleed was het huis en vooral ook de tuin te groot en te bewerkelijk geworden voor eigenares Titia Dijk-Gilhuis (78). De Woltjes waren niet de enigen geweest die een briefje door de bus hadden gegooid, maar die van hun lag bovenin de map. "Ik zei tegen de makelaar, bel ze maar op."

De woning aan de Beukenlaan. Foto: Ruben Schipper Fotografie

Ze is zelf verhuisd naar Ermelo. "Ik ben erg blij dat zij het hebben gekocht. Ze gaan het heel mooi verduurzamen. en ze zijn echt geïnteresseerd in de geschiedenis van het huis."

Zomerhuis

In het afgelopen jaar had Dijk-Gilhuis de nieuwe eigenaren verteld over het huis, waar zij met haar man en drie kinderen in 1982 in was getrokken. Het is gebouwd in 1932, als zomerhuis voor een arts in Rotterdam, mogelijk ontworpen door Peter Hendrik van Lonkhuyzen, de architect van onder andere de Plantagekerk, de boerderijwoningen in het Nachthok en het Nassau Veluwe College.

Van de vorige eigenaren en van buren had het gezin Dijk destijds al gehoord dat hun woning tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers was gevorderd, als (tijdelijk) onderkomen voor de ortscommandant. Voor acht soldaten zouden boven onder het schuine dak evenzoveel kleine slaapkamers zijn geweest, met houten tussenschotten.

"Maar dat was al niet meer zo toen wij er kwamen", zegt Pancras Dijk. Hij was 9 toen hij met zijn ouders en twee zussen hier kwam wonen. Hij herinnert zich de 'geheime' gangetjes achter het timmerwerk langs en een luik naar een lage ruimte onder de vloer van de eerste etage. "Ik dacht dat ik alles over het huis wel wist."

Voor de mannschaften

Ze vonden Duitse helmen en papieren uit de oorlogstijd. "Dat hebben we aan een monteur gegeven die dat soort spullen verzamelde", weet moeder Titia nog. "En er was een kapstok voor de jassen en petten van de mannschaften. Die hebben we laten hangen."

Het huis is met die geschiedenis -"Je maakt een reis door de tijd" - alleen maar mooier geworden, vinden Gert en Annemieke Woltjes. "We zeiden tegen de aannemer, misschien vinden jullie nog iets. Twee uur later stond hij bij me." Uitgerekend op 4 mei. "Hoe mooi is dat dan...", zegt ook Dijk-Gilhuis.

Bij het strippen van de zolder - om het dak te isoleren - was een map vanachter de betimmering op de grond gegleden. Vermoedelijk daar weggestopt door een van de Duitse soldaten.

Op de keukentafel ligt de door vocht aangetaste map. Heel veel zit er niet in, maar het is voor het echtpaar wel aanleiding zich voor te stellen wat iemand destijds heeft gedacht toen hij deze spullen kennelijk wilde bewaren.

Over de plichten van de Duitse soldaat. Met een stempel dat dit boekje is bestemd voor Harderwijk. Foto: Ruben Schipper Fotografie

Op het papieren kaft van een van de boekjes in de map staat 'Verordnung über den Waffengebrauch des Wehrmacht', met pen geschreven. Het is uitgegeven in Berlijn in 1936 en gaat over het gebruik van wapens in verschillende situaties. Op een binnenblad staan 'Die Pflichten des deutschen Soldaten'. En een stempel dat dit boekje is bedoeld voor Harderwijk met de handgeschreven datum van 28 september 1941.

Het boekje met voorschriften voor de mensen van de Wehrmacht, met nauwelijks te lezen handgeschreven namen. Foto: Ruben Schipper Fotografie

Een tweede boekje draagt de titel 'Standortdienst-Vorschrift' van de Duitse Wehrmacht uit 1939. Op de voorkant en op het binnenblad zijn lastig leesbare namen geschreven. Verder nog een mapje met lege blaadjes, bestemd voor Feldpost, met enveloppen.

Vakantiefolders

Nog meer? Jazeker, maar wel van een heel andere orde. In de map vonden ze een aantal vakantiefolders van plaatsen als Schierke im Harz en Oberhof, een Wegweiserkarte naar Hotel Kreuz in Haslach en een Illustrierter Führer durch Saarbrug und umgebung.

De Duitse soldaat is mogelijk op zoek geweest naar een geschikte vakantieplek. Foto: Ruben Schipper Fotografie

"Zij waren ook maar gewoon soldaten die hierheen moesten", denkt Annemieke Woltjes. "Ze hebben gedacht dat ze ondertussen wel een keer met vakantie zouden kunnen."

Ten slotte een foldertje van het Nederlands Talen Instituut in Rotterdam. "Ze waren in Nederland terechtgekomen en ze wilden vast Nederlands leren."

Ze wilden vast Nederlands leren, denkt Annemieke Woltjes. Foto: Ruben Schipper Fotografie