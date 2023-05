Serviërs zoeken verklaring voor schietpartijen

Na twee tragische schietpartijen in zijn land wil de Servische president Vucic wapens gaan invorderen. Maar volgens zijn tegenstanders treft hemzelf ook blaam. Critici wijzen op de verharding van de maatschappij onder het bewind van de autoritaire president.

Met haar handen over haar buik gevouwen kijkt Nevena Jovanovic (48) van een afstandje hoe twee meisje kaarsjes aansteken. Zelf heeft ze net een witte lelie neergelegd op een van de grote stapels bloemen aan het hek van basisschool Vladislav Ribnikar, in het centrum van de Servische hoofdstad Belgrado. Woensdag schoot daar een dertienjarige jongen acht medeleerlingen en een conciërge dood. Een dag later vermoordde een twintigjarige man in drie dorpen even ten zuiden van Belgrado nog eens acht jongeren, door vanuit een rijdende auto op hen te schieten.

Op de vraag of ze deze tragedie ooit voor mogelijk had gehouden, staart Jovanovic voor zich uit. Dan beginnen de tranen te rollen en komt ze nog maar moeilijk uit haar woorden. "Dit gebeurt in Amerika, maar niet bij ons."

Met haar zijn de duizenden mensen die afgelopen dagen naar de school kwamen, en ook de rest van Servië, in shock: dit soort massageweld komt in het land zelden voor. De laatste keer was tien jaar geleden, toen een doorgedraaide oorlogsveteraan dertien mensen doodschoot. En dat terwijl er in Servië veel wapens in omloop zijn: veertig op elke honderd inwoners, volgens een Zwitserse studie vijf jaar terug.

De komende twee jaar geen nieuwe wapenvergunningen

Daarmee staat Servië wereldwijd derde, achter de Verenigde Staten en Jemen. Het is een overblijfsel van de Joegoslavië-oorlogen in de jaren negentig. President Aleksandar Vucic kondigde vrijdag strenge maatregelen aan: er worden de komende twee jaar geen nieuwe wapenvergunningen uitgegeven, en alle bestaande worden tegen het licht gehouden.

Het is de bedoeling dat ongeveer 90 procent wordt ingetrokken, zei Vucic op tv. Daarnaast kunnen mensen hun niet geregistreerde pistolen en geweren een maand lang zonder gevolgen inleveren; daarna wordt de boete verdubbeld. "We gaan Servië bijna geheel ontwapenen", aldus de president.

"Het is een begin", zegt Jovanovic, die zondag speciaal van buiten Belgrado naar haar oude buurt in het centrum is gekomen om haar medeleven te betuigen. Enkele vrienden van haar hebben hier op school gezeten. Ze ziet hoe een oudere vrouw een briefje en een doos chocolaatjes tegen het hek legt, op een bed van bloemen. "Maar of het genoeg is, moeten we zien."

Verharding van de maatschappij

Die kanttekening plaatsen veel Serviërs. Critici wijzen op de verharding van de maatschappij de afgelopen jaren, onder het bewind van de autoritaire Vucic. Hij is nu negen jaar aan de macht, eerst als premier, de laatste zes jaar als president.

"De school is een plek waar geweld plaatsvindt. Maar dat geweld komt voort uit het leven in een maatschappij waar dagelijks geweld in de openbare ruimte wordt getolereerd en gestimuleerd", zei Vesna Tomic, bestuurder van een onderwijzersvakbond, tegen tv-zender N1.

Vucic kleineert en beledigt regelmatig openlijk politieke en andere tegenstanders. Onder meer via de media, die hij stevig in handen heeft. Populaire tv-kanalen programmeren realityshows waarin gescheld en geweld aan de orde van de dag zijn. Onderzoeksjournalisten tonen aan dat Vucic op zijn minst dicht tegen georganiseerde criminaliteit aanschurkt.

Daarnaast worden oorlogsmisdadigers openlijk verheerlijkt. Op 100 meter van de school houdt de politie al tijden een oogje in het zeil om ervoor te zorgen dat een grote muurschildering van oud-generaal Ratko Mladic niet wordt verwijderd. Het portret van de oud-generaal, die voor zijn rol in de genocide in Srebrenica in 1995 tot levenslang is veroordeeld, moet volgens de autoriteiten blijven staan om de openbare orde niet in gevaar te brengen.

In een speeltuin in Belgrado staat de tekst 'Kosta, we wachten je op'. Woensdag schoot de dertienjarige jongen acht medeleerlingen en een conciërge dood. Foto: AP

Sociale media krijgen de schuld

Vucic werpt de kritiek verre van zich. Zijn minister van onderwijs sprak over de 'desastreuze invloed van het internet en computerspellen en westerse waarden'. En premier Ana Brnabic geeft de schuld aan sociale media. "Daar wordt de vrijheid van meningsuiting misbruikt. Het is algemeen bekend dat de verheerlijking van geweld daar de norm is geworden waar onze kinderen mee moeten leven."

De regeringsgezinde tabloids en websites trokken dit weekeinde fel van leer tegen de oppositie, die voor maandagavond een protest in Belgrado heeft aangekondigd. Daarmee zouden Vucic' tegenstanders het drama politiseren, en zelf uit zijn op geweld.