Waarom de Hazesjes en de media niet zonder elkaar kunnen

Onophoudelijk blijven media berichten over het wel en wee van Rachel, André en Roxeanne - die op hun beurt ook niet zonder die media-aandacht lijken te kunnen. Hoog tijd om de aantrekkingskracht van de familie Hazes eens onder de loep te nemen.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In haar werkkamer wijst antropoloog Irene Stengs trots op een beeldje van André Hazes, de oude, in een glazen kast met parafernalia. Het is een kopie van het standbeeld van de Amsterdamse volkszanger (1951-2004) dat een jaar na zijn dood werd onthuld op de Albert Cuypmarkt, vlak bij de plek waar hij opgroeide.

Het was een bijzondere dag, om meerdere redenen. Een deel van de as van Hazes werd 's avonds in een vuurpijl boven de Noordzee afgeschoten - óók een gebeurtenis die zeer tot de verbeelding spreekt van de wetenschapper.

Stengs (64) is onderzoeker etnologie aan het eerbiedwaardige Meertens Instituut in Amsterdam. Als bijzonder hoogleraar antropologie van ritueel en populaire cultuur is ze daarnaast verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2015 verscheen er een boek van haar hand, Het fenomeen Hazes, waarin ze de aantrekkingskracht van de zanger analyseerde en onder meer de opkomst van de BN'er-cultuur beschreef.

"Een van mijn schatten", zegt de hoogleraar in haar werkkamer over het beeldje in de kast waarin 'Hollandsheid' is verzameld. Het Meertens Instituut betaalde er 100 euro voor en was daarmee een van de financiers van het standbeeld op de Albert Cuyp. Het initiatief was van de weduwe van Hazes, Rachel. "Dat was slim, ze gaf de fans het gevoel dat het standbeeld van hen was."

Rachel Hazes Foto: ANP

Van iedereen

De familie Hazes is van iedereen. Het is de meest besproken familie van Nederland, een sterke, nimmer verzwakkende magneet voor het deel van de media dat zich op de entertainmentindustrie richt. Onophoudelijk, dagelijks in sommige perioden, wordt bericht over de familie - ze vormen de Kardashians van de Lage Landen. Waarom, is de vraag.

De aandacht richt zich de laatste jaren op de kinderen van Hazes: Roxeanne (30) en André (29, voorheen Dreetje en Dré). De derde magneet is Rachel Hazes, de vrouw die met het bedrijf Melvin Produkties B.V. het zakelijk imperium beheert. In dit doorlopende theaterstuk met talloze plotwendingen heeft ze de rol van de kwaadaardige weduwe aangemeten gekregen; de 'gecremeerde kroket', volgens juiceverspreider (en 'hazoloog') Yvonne Coldeweijer.

André Hazes jr. en Monique Westenberg in 2019. Foto: ANP

De berichtgeving is vaak onzuiver en insinuerend. Het liefdesleven van Hazes junior en zijn 'knipperlichtverloofde' (Monique Westenberg) is een onuitputtelijke bron van inspiratie, net zoals zijn burn-out en zijn (overwonnen) alcohol- en cocaïneverslaving. Dit jaar domineerden twee kwesties die na een groots publicitair voorspel culmineerden in rechtszaken.

In de zaak van de reeds genoemde 'gecremeerde kroket' stonden Rachel Hazes en Yvonne Coldeweijer tegenover elkaar. Een maand later, in februari, volgde een nieuwe field day voor de roddelpers vanwege een moeder-dochterconflict over de erfenis van Hazes. De roddelshows Shownieuws (SBS) en RTL Boulevard hielden de kijkers dagelijks op de hoogte en een leger commentatoren stond klaar om het nieuws te duiden.

Rachel Hazes komt aan bij de rechtbank van Utrecht. Haar dochter Roxeanne had een kort geding tegen haar aangespannen over de erfenis van André Hazes senior. Foto: ANP

Een aanleiding om de ophefmachine aan te slingeren is snel gevonden. Als Hazes junior tijdens zijn vakantie in de VS op Instagram een foto post van zijn zoontje André Hazes junior junior (6) met een blikje energiedrank, zoals hij vorige week deed, staat Patty Brard in Shownieuws opgewonden klaar met een stevige mening: 'Zó raar.' Naast Brard zet Shownieuws Rob Goossens en Evert Santegoeds in als Hazes-specialisten. RTL Boulevard heeft met Luuk Ikink en Aran Bade twee Hazes-watchers.

Al het nieuws wordt samengevat op mediacourant.nl, de vergaarbak van showbizznieuws, roddel en achterklap die door velen in het métier wordt verafschuwd én door velen wordt geraadpleegd. In de eerste vier maanden van dit jaar verschenen er op de site 54 berichten waarin André Hazes figureerde, variërend van "Leontien van Moorsel vindt André en Monique er chagrijnig uitzien" tot "Johan Derksen bezorgd: 'Is André Hazes jr. weer aan de drugs'."

De geschreven pers, bladen als Privé en Story, doen fanatiek mee, maniakaal en vaak meedogenloos. In 2022 en 2023 stond op 23 van de 65 covers van Story een lid van de clan, met André Hazes jr. als koploper (19 keer). Ook Rachel (12 keer) en Roxeanne en Monique Westenberg (ieder 6 keer) werden op de voorpagina veelvuldig genoemd. In 2022 waren leden van de familie Hazes of bijfiguren zoals Klaas Otto - de voormalige leider van motorclub No Surrender had een ultrakorte relatie met Rachel - en Sarah van Soelen (een ex van junior) op 40 procent van de Story-covers te zien.

De berichtgeving beperkt zich niet alleen tot de geïsoleerde gossiphoek van de media. De Telegraaf geeft vol gas, het AD eveneens. Van 2018 tot 2023 werd André Hazes (jr. en sr.) door het AD in de krant en (vooral) online 1.600 keer genoemd, vaker dan bijvoorbeeld koningin Máxima, Sigrid Kaag, Linda de Mol, Jesse Klaver en Marco Borsato.

Onweerstaanbare cocktail

Het publiek wil Hazes. De cocktail van ruzies, seks, drank & drugs, muziek en rechtszaken is voor velen onweerstaanbaar. André Hazes junior heeft bijna 900 duizend volgers op Instagram, Monique Westenberg 745 duizend. Dus verwonderlijk is het niet dat op 24 mei een boek over junior verschijnt, een ongeautoriseerde biografie. Het is van de hand van Guido den Aantrekker, de hoofdredacteur van Story die er door de concurrentie van wordt beticht dat hij een volgzame familievriend is. De titel Grote jongen: Zoon, zanger, zondaar. André Hazes vat het leven van de 29-jarige hoofdpersoon adequaat samen.

Vorige maand werd een boek van biograaf Bert Hiddema uitgebracht over senior, Hazes - Het ware levensverhaal (Just Publishers). Het is al het derde boek van Hiddema over Hazes, de man met wie het allemaal is begonnen en die bijna twintig jaar na zijn dood allesbehalve is vergeten. De man die vorig jaar met dertien liedjes in de Top 2000 was vertegenwoordigd - junior stelt er twee tegenover - en een Amsterdamse antropoloog zover krijgt dat ze snuisterijen verzamelt die de Hazes-cultus onderstrepen.

Naast het Hazes-beeldje liggen in de glazen kast van Irene Stengs een Hazes-aansteker, een Hazes-notitieblok, een plastic munt die als betaalmiddel diende tijdens een Hazes-herdenking in de Amsterdamse Pijp - hij groeide er op in de Gerard Doustraat en had daar zijn stamcafé, de Eddy Bar - en een Hazes-tas. De tas is afkomstig uit de collectie van Lidl, de supermarktketen die in 2021 een Hazes-kledinglijn op de markt bracht, op initiatief van zijn weduwe, die onmiddellijk van hebzucht werd beticht.

Op de tas staat, behalve het silhouet van Hazes, een tekst uit een van zijn liedjes, Een glaasje bier. Stengs kent de tekst uit haar hoofd:

O een bier, een bier, een glaasje bier

Dat gaat er altijd in

Een bier, een bier, een glaasje bier

Ik heb toch zo een zin

Stengs: "Niet zijn beste nummer." Thuis heeft ze trouwens ook nog een paar Hazes-sokken liggen.

André Hazes (senior). Foto: ANP

Haar professionele interesse in André Hazes werd pas na diens dood gewekt, op de dag van zijn uitvaart in de Johan Cruijff ArenA. In het stadion zaten vijftigduizend mensen, op tv keken in Nederland en Vlaanderen 6 miljoen mensen mee. Op de middenstip stond de doodskist in een zee van bloemen. Het zoontje van Hazes was een van de sprekers, hij was pas 10. "Het was het begin van een reeks rituelen en media-events die in de populaire cultuur niet eerder te zien waren geweest."

De antropoloog begon met veldwerken. Ze bezocht jarenlang bijeenkomsten van fans en herdenkingen, bij het standbeeld van Hazes op de Albert Cuyp onder meer, en sprak met het publiek bij Hij Gelooft in Mij, de musical uit 2012.

"Het duurde niet lang voordat ik door de vaste fans werd herkend. Ik vond het ook leuk om mee te zingen tijdens de herdenkingen." Dat deed ze onder meer tijdens Holland zingt Hazes, de 'meezingconcerten' die sinds 2013 in de Ziggo Dome worden georganiseerd en voor Hazes junior en zijn zus Roxeanne de springplank naar een groot publiek betekenden. Als kind al waren de zoon en de dochter in de voetsporen van hun vader getreden. Rachel Hazes ontpopte zich als de zakenvrouw die na de dood van haar man met succes de muzikale en financiële erfenis beheerde.

Roxeanne Hazes in 2022. Foto: ANP

In haar boek Het fenomeen Hazes introduceerde Stengs in 2015 een nieuw begrip, 'afgeleid Bekende-Nederlanderschap'. Met de definitie van deze 'ABN'ers' wordt deels verklaard waarom vooral Hazes junior en zijn moeder in de media zo worden verketterd. 'Mensen die koketteren of hun voordeel doen met hun in de schoot geworpen status worden vaak niet al te serieus genomen', schrijft ze. 'Hun bekendheid is immers niet gestoeld op enige uitzonderlijke prestatie of talent.'

Stengs had destijds de kinderen nog niet in gedachten. Inmiddels heeft zowel junior als Roxeanne een eigen carrière opgebouwd. Het verschil tussen de zoon en de dochter is groot. Hij bouwt met zijn repertoire voort op dat van zijn vader, zij koos de richting van de popmuziek en doet er, anders dan haar broer (en soms tevergeefs), alles aan om publiciteit te vermijden. Met zowel haar broer als haar moeder heeft ze geen contact meer.

Stengs: "Ze kunnen best goed zingen en hebben als artiesten een eigen plek veroverd, maar het is begonnen met meeliften. Het punt is dat ze Hazes heten. Net zoals de kinderen van bijvoorbeeld Dries Roelvink en Boudewijn de Groot profiteren ze van hun achternaam en proeven ze aan bekendheid, maar tegelijkertijd hebben ze er last van."

Bridget Maasland arriveert met André Hazes bij de rechtbank. De presentatrice spande een kort geding aan tegen 'Privé', omdat het weekblad volgens haar onjuistheden over haar priveleven had gepubliceerd. Foto: ANP

De liefdesaffaires, de familieveten, de zaak van de gecremeerde kroket en de omstreden rol van Rachel als beheerder van het erfgoed: de antropoloog volgt het nieuws op de voet. "Het zijn vervolgverhalen en het is erg moeilijk om niet geïnteresseerd te blijven."

Voor een deel jaagt de familie de publiciteit zelf aan, zegt Stengs, omdat hun succes afhangt van mediabekendheid. "Want een nieuwe plaat, concertreeks of een documentaire moet worden gepromoot. Als ze uit de media zouden verdwijnen, lopen hun inkomsten enorm terug. Ook de media profiteren, Yvonne Coldeweijer bijvoorbeeld. De familie Hazes is voor media een verdienmodel."

Persoonlijke tragedies

Ook schrijver Bert Hiddema (80) werd gegrepen door de oude Hazes, een stadgenoot die hij al als jongen zag optreden en die hij sindsdien altijd is blijven volgen. "Als ik op zaterdag boodschappen ga doen op de Albert Cuyp en door de Gerard Doustraat fiets, kijk ik bij nummer 67 altijd even omhoog." Behalve biografieën van Hazes, drie maar liefst, schreef hij boeken over vier andere Amsterdamse volkshelden, Johan Cruijff, Johnny Jordaan, Rinus Michels en Ruud Gullit.

In 2005 publiceerde Hiddema zijn eerste boek over Hazes, in 2013 zijn tweede. En onlangs verscheen dus nummer drie. Zijn motivatie: "Hazes is oorspronkelijk en uniek, en zijn muziek heeft eeuwigheidswaarde. En dan is er ook nog het drama: de persoonlijke tragedies. Als schrijver kun je het niet beter treffen, ook dankzij die familie."

André Hazes junior in 2019. Foto: Getty Images

Hij doelt onder meer op de zoon en naamgenoot. Hiddema: "Een drama. Zijn vader was verslaafd aan de drank, zijn opa ook, en waarschijnlijk zijn overgrootvader ook. En junior is ook verslavingsgevoelig. Zijn leven is één groot gevecht: tegen de reputatie van zijn vader en tegen zijn verslavingen. Ik wil hem geen derderangsartiest noemen, zo erg is het niet, maar hij kan niet in de schaduw van zijn vader staan. In zijn liedjes zit niet de extra laag die zijn vader er wel in stopte."

Er is ook mededogen: "Altijd vergeleken worden met je vader, daar moet je mee leren leven. Intussen worden zijn privébesognes in de media breed uitgemeten. In de jaren zeventig kwamen BN'ers nog overal mee weg, maar als de verkering van die jongen uit gaat, wordt er een half jaar over gepraat en geschreven. Zijn leven is onmogelijk."

Maar, zegt ook Hiddema, het is óók een succesformule, een financieel lucratief project dat media-aandacht behoeft. "Ze kunnen niet zonder."

Gefundenes Fressen

Scenarioschrijver en regisseur Frank Ketelaar beaamt dat ten dele. Hij schreef samen met Kees Prins het script voor de musical Hij Gelooft in Mij (2012) en was de scenarist van een film over het leven van Hazes, Bloed, zweet & tranen (2015).

Over het verdienmodel van de familie kan hij niet oordelen, zegt hij. "Maar aandacht kan verslavend zijn. En ze maken zich ongetwijfeld zorgen als ze geen aandacht meer krijgen." Anderzijds: "Een dochter en een moeder die tegenover elkaar in de rechtszaal staan, dat gun je niemand."

Voor de scripts van de musical en de film was Ketelaar de perfecte kandidaat. Hij is Amsterdammer en woonde boven de Eddy Bar, het stamcafé van de oude Hazes. "Ik kon zijn taal goed vangen, dat idioom ligt mij wel. Dat maakte het voor mij ook interessant. Daar kwam de ongelofelijke tragiek bij van een man met een groot talent die zo destructief was dat hij zichzelf te pletter heeft gedronken. Het was letterlijk een leven met bloed, zweet en tranen. Voor een dramaschrijver was het gefundenes Fressen."

Rachel Hazes Foto: ANP

Voordat hij de scripts schreef, sprak Ketelaar destijds meermaals met Rachel Hazes, 'ze was heel openhartig'. Hij ontmoette ook de kinderen, ze waren nog jong. "Wat me vooral opviel, was dat ze zo beleefd waren. Dreetje en Roxy, werden ze nog genoemd. Het waren nette, lieve kinderen. Dat had Rachel toch netjes gedaan. Dat André door dezelfde tragiek zou worden overvallen als zijn vader en ook zo uit de bocht zou vliegen, had ik niet voorzien."

In 2022 ging de musical in reprise. Wat Ketelaar opviel: "Bij het noemen van de naam André Hazes denkt het huidige publiek eerder aan de jonge Hazes dan de oude. Zo snel gaat dat."

De familie volgt hij niet meer. "Ik geloof het allemaal wel, met al die vriendinnen. Maar zijn liedjes zijn niet slecht, toch?" Hij begint te zingen: "Leef, alsof het je laatste dag is, leef."

Documentaire over junior

De blijmoedigheid en het optimisme van André juniors grootste hit waren ver te zoeken in de vijfdelige documentaire Crossroads, die vorig jaar op Videoland verscheen. Dichter bij de zanger dan Cheeru Mampaey, een Vlaamse documentairemaker, kwam de laatste jaren niemand van de media. Ze volgde hem twee jaar lang in binnen- en buitenland en leverde een reeks af die de roddelshows en -bladen wekenlang in de ban hield.

In een artikel over de vijf grootste onthullingen waarschuwde RTL Nieuws over een 'mogelijk triggerende inhoud over eetstoornissen, mentale problemen, verslavingsproblematiek en zelfverminking'. Het was onbedoeld een samenvatting van het leven van een man in nood, opgejaagd door de media en vechtend tegen verslavingen.

Andre Hazes junior op de rode loper van de première van de documentaireserie 'André Hazes: Crossroads'. Foto: ANP

De kiem voor de documentaire was al gelegd toen Mampaey op jonge leeftijd Zij gelooft in mij (1999) van John Appel zag, de film die Hazes senior een nieuw publiek bezorgde. Ze was zwaar onder de indruk. Junior hield de boot aanvankelijk af, maar zegde na een paar maanden zijn medewerking toe. Er was meteen een klik, zegt Mampaey. Hazes legde haar geen enkele beperking op.

Mampaey: "Het is een eerlijk verhaal. Niets is gecensureerd en ik heb niets uit het zicht gelaten." Het was een intense periode. "Er werd hem geen rust gegund. André laste een mediastilte in, hij wilde aan zijn gezondheid werken, maar desondanks werd er voortdurend over hem gepraat en geschreven. Dat was niet makkelijk voor hem, en frustrerend."

Ze raakten bevriend. Mampaey leerde een man kennen die volgens haar totaal niet voldeed aan het beeld dat in de media van hem wordt geschetst. Hopelijk heeft haar documentaire een ander licht op hem geworpen, zegt ze.