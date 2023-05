Afghaanse crisis verdiept zich door thuisblijven vrouwen

Afghanistan heeft het grootste aantal mensen met zware ondervoeding ter wereld. De crisis duurt nog wel even, want er zijn te weinig donoren.

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Paracetamol, glucose, antibiotica, plastic handschoenen… de lijst van medicijnen en hulpmiddelen die ontbreken in een afgelegen Afghaans ziekenhuis is lang.

Op de vraag wat er daardoor zoal niet behandeld kan worden, antwoordt het hoofd van de afdeling moeders en kinderen: "Longontsteking, bijvoorbeeld. En acute ondervoeding, dat zien we veel. Ik denk dat zeker de helft van de kinderen in de provincie zwaar ondervoed is." Zijn naam wil hij niet in de krant en de audioberichten die hij stuurt via WhatsApp worden meteen na opslaan gewist. Over de humanitaire crisis in de provincie waar hij in het regionale overheidsziekenhuis werkt mag hij alleen met toestemming van het ministerie van Volksgezondheid praten.

Vanuit heel Afghanistan komen verhalen over tekorten - aan medicijnen, aan geld en aan voedsel. Het land heeft het grootste aantal mensen met zware acute ondervoeding ter wereld, volgens een nieuw rapport van onder meer het Wereldvoedselprogramma van de VN (WFP). Ruim zes miljoen Afghanen leven op de rand van hongersnood en nog eens bijna veertien miljoen eten elke dag veel te weinig. Bijna niemand kan zich voldoende voedsel veroorloven.

Veel mensen krijgen nog maar de helft van wat ze dagelijks nodig hebben

Tegelijkertijd krijgen de VN niet genoeg donorgeld bij elkaar om alle Afghanen die dit nodig hebben te helpen. Hierdoor stopte het WFP in april al de voedselhulp aan acht miljoen mensen, krijgen deze maand nog eens vier miljoen mensen geen hulp meer en de huishoudens die de meest acute hulp nodig hebben, krijgen nog maar 50 procent van wat ze dagelijks nodig hebben.

De Afghaanse economie stortte in na de machtsovername door de Taliban in augustus 2021. Hierop sloten talloze ngo's de deuren en werden internationale banktegoeden van het land bevroren, waardoor miljoenen Afghanen geen of minder inkomsten hebben. Het is vooral deze economische crisis die de honger veroorzaakt, schrijft het WFP in een ander rapport van eind april. Wereldwijde inflatie maakt de situatie erger. Ook de beperkingen die vrouwen opgelegd krijgen, dragen bij.

"Veel vrouwen zijn alleenstaande moeders of waren de kostwinner van hun gezin", zegt Anne Kwakkenbos, genderexpert bij Cordaid, die tot augustus 2021 in Afghanistan woonde. "Door de restricties mogen of kunnen zij veel beroepen niet meer uitvoeren. Leidinggevende beroepen bij de overheid, bijvoorbeeld. Beroepen waarvoor je ver van huis moet, omdat vrouwen nu een mannelijke begeleider bij zich moeten hebben. Of werken voor ngo's, dat mag sinds december niet meer."

Afghaanse vrouwen krijgen brood in Kaboel. Foto: AFP

Cordaid kondigde aan tijdelijk te stoppen met werken in Afghanistan, omdat dit zonder vrouwelijke medewerkers niet kan. "Huisbezoeken bijvoorbeeld, dat moet een vrouw doen. Wanneer er geen mannen in het gezin zijn, dan kun je daar geen man naartoe sturen", zegt Kwakkenbos.

Inmiddels blijkt dat er toch nog veel mogelijk is als het gaat om humanitair werk, Cordaid heeft toch geen projecten te hoeven stoppen door het verbod op vrouwen bij ngo's. "We zien dat vrouwelijke medewerkers wel het veld in kunnen, maar niet altijd naar kantoor. Dan werken ze thuis." De ngo hoopt ook weer projecten te kunnen starten om vrouwen te trainen.

Er is nog steeds hoop op versoepeling van de restricties

Niet alle Taliban-strijders staan hier hetzelfde in, zegt Kwakkenbos. "Daarom is het zo belangrijk om te blijven praten met de autoriteiten", zegt zij. "Er is nog steeds hoop op versoepeling van de restricties."

Daar hopen de VN ook op. In april kondigden de Taliban aan dat vrouwen niet meer voor de VN mogen werken. De VN wilden aanvankelijk het land verlaten. Deze week kwam secretaris-generaal António Guterres hier op terug. Het WPF rapporteerde eind april dat er onderhandeld wordt met de Taliban - "om vrouwelijk personeel in staat te stellen te werken, en vrouwelijke begunstigden veilig toegang te blijven geven tot humanitaire hulp".

Voor ngo's als Cordaid is het hoe dan ook een opluchting dat de VN voorlopig blijven. "Als de VN weggaan, hebben wij ook een groot probleem", zegt Kwakkenbos. "De VN coördineren lokaal veel. En ook geldtransporten lopen via de VN." Door sancties kunnen individuele organisaties geen grote bedragen naar Afghanistan sturen of lokaal opnemen. Kwakkenbos: "Er is weinig werk, weinig geld, er zijn weinig medicijnen. Dat gaat steeds erger worden."