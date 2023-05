Adil verruilde Soedanese oorlog voor Flevolands vakantiepark

Van de oorlog in Soedan naar een vakantiepark in Biddinghuizen. Het contrast kan bijna niet groter zijn voor Adil Gebreil (57). Hij is Soedanees, maar heeft ook een Nederlands paspoort. Dankbaar maakte hij gebruik van het Nederlandse aanbod om het land in oorlog te verlaten. 'Ik ben nu veilig. Dat is het belangrijkste.'

Dit artikel is afkomstig uit Trouw. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met Defensievliegtuigen zijn vorige week honderden Nederlanders uit Soedan geëvacueerd. Veel mensen kunnen hier terecht bij familie of vrienden, voor de pakweg 150 mensen die geen onderdak hebben is voorlopig een verblijf op vakantieparken geregeld door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Europarcs Zuiderzee, gelegen aan het randmeer vlak bij Walibi, biedt onderdak aan 46 mensen.

Laatste vakantiedag

Gezinnen genieten deze zondagmorgen in het vakantiepark van de laatste dag van de meivakantie of pakken hun auto in om weer naar huis te gaan. Kinderen spelen nog even midgetgolf, nemen een duik in het zwembad of eten een ijsje.

Bij Adil Gebreil is de vakantiestemming ver te zoeken. De beelden uit Soedan staan nog helder op zijn netvlies. In de hoofdstad Khartoem, waar hij woont, zag hij de nachtmerrie met de dag groter worden sinds de gevechten half april uitbraken. "Beschietingen, brandende auto's, dode mensen, geschreeuw van gewonden, bloed in de straten. Zo onverwacht en zo heftig."

Als vluchteling naar Nederland

Adil kwam tientallen jaren geleden als vluchteling naar Nederland en kreeg hier een verblijfstitel. Nu heeft hij zowel de Nederlandse als de Soedanese nationaliteit. Als econoom werkt hij veel in zijn geboorteland, maar ook de contacten in Nederland bleven. Hij is actief bij verschillende belangengroepen voor Soedanezen in Nederland.

Twee weken voor het geweld losbarstte, was zijn vrouw Ikhlas Nouh Osman naar Saoedi-Arabië vertrokken voor haar werk: ze is professor in de vrouwenstudies en doceert aan verschillende universiteiten. Terugvliegen naar Soedan bleek niet mogelijk, ze kwam vast te zitten in Saoedi-Arabië.

De twee verloren het contact in die hectische periode. "De Nederlandse overheid riep ons op om naar het vliegveld te komen als we gebruik wilden maken van een evacuatievlucht", vertelt Adil. "Maar voor het vervoer naar het vliegveld was iedereen op zichzelf aangewezen."

Het werd een gevaarlijke onderneming. "Overal roadblocks, beschietingen en controles. Brandstof is bijna onbetaalbaar en om langs controles te komen moesten we veel geld betalen. Gelukkig heb ik het gehaald."

Adil Gebreil tijdens de evacuatievlucht. Foto: eigen foto

Met een militair vliegtuig kon Adil naar Jordanië vliegen, vervolgens kon hij mee op een Duitse militaire vlucht naar Berlijn. Van daaruit ging het per bus naar Nederland. Hij wijst op zijn vest met een logo met het opschrift 'Bundeswehr' erop. "Onderweg gekregen. Ik had niets bij me, alleen mijn paspoort en een klein rugzakje. We mochten geen bagage meenemen."

Adil Gebreil op het vliegveld in Jordanië, waar hij met het militaire toestel achter hem naartoe gebracht werd. Foto: eigen foto

Pas in Nederland kregen hij en zijn vrouw Ikhlas weer contact. "Ik hoorde via familie dat Adil naar Nederland was geëvacueerd", vertelt Ikhlas. "Ik zag maar één oplossing: vanuit Saoedie-Arabië een vlucht naar Nederland boeken. Eenmaal hier moest ik me melden als asielzoeker en heb ik enkele nachten in een asielzoekerscentrum doorgebracht. Gelukkig snapte de IND mijn situatie en na contact met mijn advocaat kon ik ook hiernaartoe komen."

In de armen

Op het vakantiepark in Biddinghuizen konden de twee elkaar zaterdag weer in de armen sluiten. Nu zitten ze samen in een bungalow, die ook het trefpunt is voor alle andere evacués uit Soedan die in Europarcs Zuiderzee verblijven. Dit zijn ook veelal mensen met een dubbele nationaliteit die in Soedan geboren zijn.

Adil schenkt koffie en Ikhlas zet een schoteltje met pinda's neer terwijl in rap Soedanees de verhalen over tafel gaan. Mensen laten elkaar video's zien van de dingen die ze meegemaakt hebben. "Traumatisch", weet Adil. "Er zijn hier ook een paar gezinnen met kinderen. Voor die kleintjes is het vreselijk."

Hoe het nu verder moet? Sommige aanwezigen in de vakantiewoning willen in Nederland blijven, anderen hopen terug te keren naar Soedan als de rust daar enigszins weergekeerd is. Maandag is er een gesprek met de gemeente Dronten over het verblijf in Biddinghuizen.

Drie maanden

"Ik heb gehoord dat we hier drie maanden blijven", zegt Adil. Best lang voor een plek die ver van voorzieningen en openbaar vervoer af ligt, denkt hij. "Het wordt lastig. We hebben geen geld, geen kleding, alleen een dak boven ons hoofd."