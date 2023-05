Krijgen jongeren vaker een beroerte door drugsgebruik?

Steeds meer jonge mensen krijgen een beroerte. Ongeveer 3500 mensen tussen de 18 en 50 jaar worden jaarlijks getroffen door een herseninfarct of een hersenbloeding. Drugsgebruik lijkt een rol te spelen.

Drugs zoals cocaïne en wiet verhogen het risico op een beroerte, zegt Frank-Erik de Leeuw, neuroloog van het Radboudumc in Nijmegen. "Bij het gebruik van cocaïne treedt vaak een vaatvernauwing op. Daardoor ontstaan ontstekingen in de bloedvaten, een bloedvat raakt geïrriteerd en dat kan leiden tot bloedstolsels", zegt de hoogleraar.



Ook het Trimbos-instituut noemt beroerten en hartinfarcten als 'acuut risico van cocaïnegebruik'. Bij het roken van wiet wijzen studies 'op een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, met name beroerten', zo weet het kennisinstituut voor onder meer verslavingszorg.



Maar het is volgens het Trimbos-instituut niet duidelijk in hoeverre andere factoren (zoals het roken van tabak) hierbij een rol spelen. Een oorzakelijk verband is nog niet aangetoond.



Uit rioolwateronderzoek naar drugs in Amsterdam, Utrecht en Eindhoven blijkt wel dat het gebruik van cocaïne in 2022 enigszins is toegenomen vergeleken met een jaar eerder. Nederland staat in de Europese Unie op de vijfde plaats qua percentage cocaïnegebruikers onder jongvolwassenen.

'Toenemend gebruik van drugs'

De meeste patiënten die getroffen worden door een beroerte zijn 65 jaar en ouder, maar jaarlijks krijgen dus ook duizenden jonge mensen ermee te maken. "Er is een hele lijst van bijzondere oorzaken. Zo hebben jongeren soms een afwijking aan het hart of er ontstaat een scheurtje in halsslagader. En we zien ook het toenemende gebruik van drugs."

Een beroerte kan een arm of been verlammen en het spraakvermogen aantasten. Als die klachten zijn hersteld, houden veel mensen er een concentratiestoornis aan over, hebben ze een kort lontje of kunnen ze niet tegen drukte.

Het roken van een joint, foto ter illustratie. Foto: ANP

Dat zijn de onzichtbare gevolgen. "Dat is lastig, omdat je het niet ziet aan mensen. 'Je bent er goed mee weggekomen', zeggen ze dan. Maar de impact is groot."

Volgens De Leeuw kan de helft van de patiënten na een beroerte niet meer werken op zijn of haar oude niveau.

Aantal beroertes gaat explosief stijgen

In 2021 werden er 40.200 mensen met een beroerte bij de huisarts geregistreerd, iets meer mannen dan vrouwen. Dat zijn er 110 per dag. In het Nijmeegse academische ziekenhuis komen elk jaar tussen de 700 à 1000 patiënten die dit is overkomen.

Het totale aantal mensen dat te maken krijgt met beroertes stijgt. Dat heeft alles te maken met de vergrijzing. In 2016 kregen 320.800 mensen een beroerte, in 2019 waren dat er 355.200 en 372.000 in 2021. Tot 2040 stijgt het aantal explosief naar 672.600 (inclusief TIA's), verwacht de Hersenstichting.

"De aantallen zullen stabiliseren", denkt De Leeuw. "Want we kennen de oorzaken en de risicofactoren zoals hoge bloeddruk, een hoog cholesterolgehalte, diabetes en overgewicht. Bovendien roken steeds minder mensen. Maar doordat mensen ook steeds ouder worden, nemen de aantallen de komende jaren naar verwachting nog wel toe."

Desondanks lukt het nog niet snel genoeg om duidelijk te maken hoe belangrijk het is om beroertes zoveel mogelijk te voorkómen, vindt De Leeuw. "Temeer omdat we de oorzaken kennen én de behandeling in huis hebben."