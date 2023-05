Wildlifefotograaf Chris lag vijf dagen stil voor deze foto

Hij moest er dagenlang doodstil voor liggen. Met een fikse camera in de aanslag. Maar toen had hij dé foto van een schattige eekhoorn op een piepklein vlot in het water. De Utrechtse wildlifefotograaf Chris Pin (70) is er maar wat trots op hoe hij dit kunststukje voor elkaar kreeg. 'Het is net vissen. Wanneer je beet hebt, moet je aanslaan.'

Wanneer deze redactie de fotograaf in de vroege ochtend belt, staat hij alweer klaar om op pad te gaan voor een nieuwe foto. "Ja, ik stap zo de auto in om naar de Amsterdamse Waterleidingduinen te gaan. Dat is een heel natuurgebied dichtbij Zandvoort. Vossen, damherten, boomkikkers, je kunt er van alles tegengekomen."

Het is inmiddels wekelijkse kost voor de zeventigjarige Utrechter. En dat terwijl hij eerst weinig had met de natuur. "Ik kom gewoon uit Utrecht, uit de stad, en was eigenlijk niet zo'n buitenmens. Maar toen ik tien jaar terug een nieuwe relatie kreeg in het Brabantse gebeuren is het balletje gaan rollen en ben ik meer van de natuur gaan genieten."

De fotograaf stapte over van het maken van naaktfoto's en beeldende kunst naar wildlife-fotografie. Een flinke omslag. Nu moet hij in alle vroegte zijn nest uit. "Ja, dat had ik ook nooit verwacht. Dat ik als stadsmens om een uurtje of vijf opsta om de hele dag in het bos te gaan liggen", lacht Pin.

Eekhoorn op vlot

Want dat doet hij. Per foto is hij minimaal 10 uur op één dag dag bezig en soms schiet hij dan nog niet raak. "Dan ben je helemaal naar Coevoorden toegereden. Zit je daar een hele dag dan heb je uiteindelijk niks, maar dat maakt het des te leuker als je hem wél hebt."

De foto waar het om draait: de eekhoorn op het vlot. Pin moest hier vijf dagen lang voor in een hutje liggen. Foto: Chris Pin

Volgens de fotograaf blijft het altijd opletten. "De natuur kun je niet sturen. Het is net vissen, wanneer je beet hebt moet je aanslaan." Iemand meenemen op zijn avonturen doet hij dan ook zelden. "Nee, dat vind ik alleen maar afleidend. Als je het geduld niet hebt, is het heel moeilijk om elf uur stil te zitten en bij iedere beweging kunnen de dieren wegschieten."

Maar qua geduld zit het wel goed bij Pin. Recentelijk had hij nog beet nadat hij meer dan 48 uur een eekhoorn had geobserveerd. Het leverde een prachtig resultaat op. Pin legde de eekhoorn vast op een drijvend vlot met daarop een paar nootjes.

"Daar ben ik wel een tijdje mee bezig geweest", laat hij weten. "Het was op een plek in de Maasduin, waarvan ik weet dat er eekhoorns zitten. Ik had tussendoor wat noten en hazelnoten neergegooid om ze te lokken, maar het moeilijke van het verhaal is dat ze natuurlijk precies op het vlot moeten springen."

"De eerste keer pakte ie de nootjes, at ie zijn buikje vol en ging ie ervandoor. Toen bedacht ik om de nootjes met secondelijm vast te plakken. De volgende keer sprong ie wel op het vlot, maar kieperde dat om vanwege zijn gewicht. Dus toen heb ik een baksteen aan de onderkant vastgebonden. Uiteindelijk ben ik er vijf dagen mee bezig geweest, maar toen maakte ie uiteindelijk de sprong. Ja, dan is het volop schieten."

Goed tijdverdrijf

Het is nogal wat. Vijf dagen lang verscholen in een boshutje om een foto van een eekhoorn te maken. Ook zijn familie verklaarde hem voor gek: "Zij zeiden op een gegeven moment: 'Waar ben je mee bezig?' Maar je ziet maar weer: de aanhouder wint."

Utrechter Chris Pin (70 jaar) is wildlife-fotograaf van beroep: "Ik ben eigenlijk meer een stadsmens." Foto: Chris Pin

De zeventigjarige wil ondanks zijn leeftijd nog wel even doorgaan. "Het gaat me goed af en mijn vrouw vind het ook allemaal prima. Zij werkt nog fulltime. Dus dat is geen probleem", lacht hij.