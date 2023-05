Neergestoken Megan leeft voort op basketbalveld

Bobbie, Jil en de andere vriendinnen van het basketbalteam wilden graag een blijvende herinnering aan Megan. De vijftienjarige Bredase kwam vier jaar geleden op brute wijze om het leven. Naast het bankje ter ere van haar ligt er daarom nu ook een basketbalveld. 'Dit was haar passie.'

Het grasveld bij de Langendijk in Boeimeer is een populaire plek. Kinderen spelen in de zandbak, een man laat zijn draadloze auto over de grassprieten racen en twee jongens spelen basketbal op het omheinde voetbalveldje dat sinds november vorig jaar ook als basketbalveld kan worden gebruikt.

De vriendinnen Bobbie (21) en Jil (19) uit het vroegere basketbalteam van Megan strijken neer op de herdenkingsbank die in 2021 door de wijkraad werd geschonken om het vijftienjarige meisje Megan te eren dat in 2019 werd neergestoken en als gevolg daarvan overleed.

Inzamelingactie voor twee baskets

Alles in de buurt ademt de aanwezigheid van Megan. Het ouderlijk huis in de Bilderdijkstraat ligt om de hoek, de vroegere lagere school Petrus en Paulus staat op 60 meter afstand van het bankje en voor de herdenkingsbank ligt het basketbalveld. Jil: "Alles herinnert aan haar. Burgemeester Paul Depla sprak in 2021 bij het plaatsen van het bankje over 'een dag die bevroren is in de tijd'. Zo voelt het voor ons nog steeds als we eraan terugdenken."

Het vroegere basketbalteam van de Barons is blij dat de herdenkingsbank er staat, maar de speelsters willen ook een herinnering aan de gelukkige tijd die ze met Megan hebben doorgebracht. Na een crowdfunding konden er twee basketbalpalen worden geplaatst. Bobbie: "Basketbal was een passie van Megan. Zelfs als ze geblesseerd was, ging ze naar alle wedstrijden om het team te steunen. Al was het in Zeeland. Ze speelde met plezier, maar ook met liefde. Als een tegenstander omviel, dan was het typisch iets voor haar om te vragen: 'Gaat het?' Vervolgens hielp ze het slachtoffer opstaan."

Met elkaar erover praten geeft steun

Jil: "Megan was een lief persoon die veel tijd en energie in haar vriendinnen stak. Mede daardoor hebben we als team een sterke band." Bobbie: "Dat is nog steeds zo. Het team is uit elkaar gevallen, maar tegelijkertijd bestaat het nog steeds. Ook al spelen we niet meer. Op haar verjaardag en haar sterfdag komen we samen om haar te herdenken. Bij de een is het harder binnengekomen dan bij de ander. Iedereen verwerkt het op zijn eigen manier. Het goede is dat we met elkaar erover kunnen praten. Dat geeft veel steun."

De jongens spelen vrolijk verder op het basketbalveld. Bobbie: "Het geeft een warm gevoel dat kinderen hier basketballen. Die kids weten hoogstwaarschijnlijk niet waarom de baskets hier staan. Voor ons is het een manier om de liefde van Megan voor de dingen waar ze van hield te laten voortbestaan." Jil: "Megan zou het fijn vinden dat dit zo'n levendige plek is. Helaas heeft ze maar een korte jeugd gehad."

Jil: "Wij zijn gaan studeren, hebben ons rijbewijs gehaald en hebben de coronatijd meegemaakt." Bobbie: "Het voelt heel vreemd dat Megan dat nooit heeft meegekregen. Dat klopt niet."