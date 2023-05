Deze Twentse vintagecaravans zijn een hit

Stokoude caravans omtoveren tot luxe reispaleisjes, Erik Baas (34) uit Hengelo is er expert in. De vintage caravans van de Tukker zijn, na een moeilijke start, gewild in heel Nederland en daarbuiten. Wat is zijn geheim? 'Als je hiermee de camping op rijdt, zit je nooit zonder vrienden.'

Bijna had hij de stekker uit zijn project met vintage caravans getrokken. Na een jaar liep zijn bedrijf Glaravans totaal nog niet, vertelt Baas. "Niemand kende ons en niemand bestelde wat. We gingen er bijna aan onderdoor, ik wilde stoppen." Maar toen, als een geschenk uit de kampeerhemel, kwam er een bestelling binnen. En nog één.

Shinen aan de Costa

Inmiddels, vier jaar later, zit de tukker tot over zijn oren in het werk en werkt hij noodgedwongen met een wachtlijst. Wie deze zomer wil shinen in een volledig gerestaureerde caravan uit Hengelo heeft pech. Pas volgend najaar heeft Baas weer plek in zijn agenda. Aan de prijs voor zijn, niet goedkope, bouwwerken morrelt hij niet meer, maar daarover later meer.

Eerst leidt Baas ons rond in Glaravan nummer 13, zijn nieuwste huzarenstukje. Al bijna drie maanden sleutelt hij met een klein team bijna dagelijks aan de Westfalia uit 1960, een uniek exemplaar dat bijna uitgestorven is in caravanland. Het eindresultaat is bijna in zicht. De crème-witte caravan, die een specifieke wens van een gezin uit Amsterdam is, straalt over een paar maanden ergens op een zonnig oord in Europa.

418.000 caravans

Baas laat wat snufjes en gadgets zien. Hij wijst naar boven, naar de zonnepanelen op het dak waarmee de caravan zelfvoorzienend is. Binnen is climate control ingebouwd die je via een app op je telefoon bedient. Aan de buitenkant heeft de tukker een gasaansluiting in het design verwerkt: "Voor de skottelbraai." De binnenkant oogt stijlvol en retro en is gerestaureerd naar wensen van de klant.

Van binnen is alles nieuw, met oude details Foto: Rob Baas

Caravans worden de laatste jaren weer populairder. Het aantal caravans in Nederland daalde jarenlang, maar zit sinds de coronapandemie weer in de lift doordat mensen zochten naar flexibele vakantiemogelijkheden. Volgens cijfers van BOVAG telde Nederland in 2022 zo'n 418.000 caravan-bezitters.

Altijd aanspraak

En dat merkt Baas. Als hij een net opgeknapte Glaravan buiten de loods parkeert langs het grauwe industrieterrein aan het Twentekanaal, heeft hij direct aanspraak. Baas noemt dat het 'Volkswagenbusje-effect'. Hij legt uit: "Met zo'n wagen heb je ook altijd wat te praten. Als je met deze caravan de camping op rijdt, hoef je geen vrienden te maken. En er is ook altijd wel iemand die je helpt hem op de plek te drukken."

Erik Baas bij Glaravan nummer 13. Foto: Rikkert Harink

Nummer 13, een Westfalia, werd door de Hengeloër in Zuid-Duitsland op de kop getikt. Hij werkt altijd op dezelfde manier: de klant plaatst een 'kale bestelling', Baas zoekt er vervolgens zelf een geschikte oude caravan bij om op te knappen. De Westfalia vond hij op eBay, maar ook op Marktplaats speurt hij dagelijks naar pareltjes. Baas zoekt vooral bijzondere modellen of unieke exemplaren. "Dat is leuk voor het verhaal en voor de waarde."

Vervolgens stript hij de hele wagen tot er een lege, houten huls over blijft. Ook het onderstel wordt vernieuwd. Dan begint zijn project pas echt: de caravan opnieuw indelen en redesignen. Eigenlijk heet zijn tak van sport 'restomod', omdat het zowel restaureren als moderniseren betreft. De term 'pimpen' ziet hij inmiddels als een belediging. "Dat is echt iets heel anders. Wij zoeken stad en land af om oude onderdeeltjes te vinden en er echt een exclusieve, unieke caravan van te maken."

Een van de caravans die Erik Baas opknapte, herstel, transformeerde Foto: Rob Baas

Zelf baan bedacht

Zelf komt de tukker uit een hele andere richting, hij studeerde commerciële economie op Saxion en ging daarna aan de slag als verkoper in de sales en marketing. Zijn leven bestaat nu uit schuren, boren, timmeren, zagen en plannen. Toch ziet hij overeenkomsten. "Ik was altijd al handig. Ik al eens een huis verbouwd. Maar dit vind ik veel leuker. En ik ben goed in een beetje marketing, een beetje verkoop en een beetje klussen. Eigenlijk heb ik een baan gecreëerd die past bij mijn kwaliteiten."

Voor zijn Glaravans, een absolute nichemarkt, krijgt hij inmiddels aanvragen uit heel Nederland en zelfs daarbuiten. Nummer 14, 15, 16, 17 en 18 zijn al besteld. Zijn Instagram-account is populair en telt duizenden volgers, onder wie Ilse DeLange. Op de bovenverdieping van zijn werkplaats heeft hij dit jaar daarnaast een winkel ingericht met retro hebbedingetjes en vintage slaapzakken, "Zodat je Instagram-waardig over de camping kunt."

Wat kost dat?

Wat een Glaravan kost? Baas begint te lachen. Goedkoop is het niet, zegt hij, speciaal wel. Nummer 13 gaat de deur uit voor een slordige 50.000 euro. Een kleiner formaat is iets goedkoper, maar voor minder dan 30.000 euro kom je niet ver. Aan zijn prijs doet hij geen concessies, zegt Baas ."Als klanten interesse hebben, vertel ik ze aan de telefoon al de richtprijs, zodat ze later niet schrikken. In de praktijk zijn klanten die daadwerkelijk naar Hengelo komen er vaak al lang uit. In hun hoofd hebben ze hem al gekocht."

Wat het geheim is van zijn vintage caravans? Voor hetzelfde bedrag koop je namelijk ook een nieuwe Hobby Prestige, die vaak ook nog meer ruimte heeft ook. "Het verschil is dit", zegt Baas, terwijl hij een paar lampen aanklikt in Glaravan 13. "In een gewone caravan heb je vaak wit TL-licht of bij nieuwere led. Voel je deze sfeer, zie je dat warme licht? Dat vind je eigenlijk nergens. Alleen bij mij. Voor zover bekend ben ik namelijk de enige in Europa die op deze manier caravans restaureert."

Zelf geen caravan

Hoe zijn eigen caravan er uit ziet? Die heeft Erik Baas niet. "Ik ben een echte ondernemer en verkoop alles wat ik heb." Min of meer toevallig is hij in de caravanbusiness gerold, legt hij uit. "Van campers wilde ik wegblijven, omdat ik motorisch niet onderlegd ben. Dat probleem heb je niet met caravans. Dit zijn ook nog lichtgewichten die achter vrijwel elke auto kunnen. En inmiddels ben ik wel echt van caravans gaan houden."

Baas bouwde boven ook een showroom, 'zodat je Instagramwaardig over de camping kan' Foto: Rikkert Harink

Erik Baas tovert oude caravans om tot ware paleisjes. Hun vintage caravans zijn een hit in heel Europa. Foto: Rikkert Harink