Brabantse bedrijven verstouwen de chipdip (voorlopig) goed

NXP uit Eindhoven en ASML uit Veldhoven cruisen vooralsnog relatief makkelijk door het dal waarin de chipindustrie zich al maanden bevindt. En dat heeft een reden.

Sinds vorige zomer zit de chipindustrie in een serieuze dip. Grote bedrijven presteren matige cijfers en de vraag naar chips loopt al maanden terug. Van een tekort is zeker geen sprake meer. Toch lijkt het erop dat de Zuidoost-Brabantse chipreuzen ASML en NXP de dip vooralsnog relatief goed verstouwen.

De kwartaalomzet van NXP bleef met 2,8 miljard euro nagenoeg gelijk ten opzichte van een jaar geleden, zo bleek maandagavond. Het Eindhovense bedrijf presteerde in alle segmenten waarin het actief is beter dan analisten hadden verwacht. Nabeurs steeg de koers van NXP, dat een Amerikaanse notering heeft, met bijna 5 procent.

Contrast met grote chipbedrijven

Dat is best een contrast met grote chipbedrijven als Samsung en TSMC. Zij openden de boeken over het eerste kwartaal al eerder en daarin stonden tegenvallende resultaten. Omzetten lopen terug en grote voorraden chips moeten worden weggewerkt.

De varkenscyclus is terug van nooit weggeweest, zo lijkt het. Dat is een fenomeen waarbij tekorten en overschotten aan chips elkaar continu afwisselen.

Op het moment dat er een tekort is, investeren bedrijven in meer productiecapaciteit. Maar het bouwen van een chipfabriek duurt jaren. Als de nieuwe fabrieken eenmaal draaien, is de vraag alweer afgenomen en ontstaat een overschot aan chips.

Minder vraag naar telefoons en minder orders

De vraag naar bijvoorbeeld consumentenelektronica neemt daarnaast af als gevolg van inflatie, hoge rentes en algehele onzekerheid. Dat is ook terug te zien in de cijfers van NXP, dat betaalchips (NFC) voor telefoons maakt. De omzet in die categorie liep met 35 procent terug ten opzichte van vorig jaar en met 36 procent ten opzichte van een kwartaal geleden.

En ook chipmachinemaker ASML is zeker niet immuun. Vorige maand bleek dat het aantal orders voor nieuwe chipmachines flink is teruggelopen. Sommige klanten beperken of vertragen investeringen.

Daar staat voor ASML tegenover dat het nog voor twee jaar aan werk heeft liggen. Lang niet alle producenten trappen bovendien op de rem. In sommige industrieën groeit de vraag nog steeds.

Chips in steeds meer apparaten

Computerchips zijn in steeds meer apparaten terug te vinden. Daar zit een belangrijk verschil met het verleden, waarvan zowel ASML als NXP profiteren.

Er worden bijvoorbeeld steeds meer robots gebruikt voor productieprocessen in fabrieken. Daar zitten vaak chips van NXP in. En de verkoop van elektrische auto's neemt - zeker in China - een vlucht. In dat soort auto's zitten veel meer chips dan in ouderwetse exemplaren.