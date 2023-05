Zenuwen voor examens? Tien goede tips om te slagen

Eva Rijnen (18) uit Tilburg haalde vorig jaar haar vwo-diploma op De Nieuwste School. Cum laude. Nu studeert ze geneeskunde in Rotterdam en geeft examentraining. Tips voor de examens? Die heeft ze genoeg, met de start van de centrale eindexamens op 11 mei in zicht.

1. Stop met uitstellen, ga iets dóen

"Uitstelgedrag. Daar heeft toch iedereen last van? Ik ook. Het is zuur als jij moet leren en je zusje niets hoeft te doen. Maar je kunt het beste gewoon iets gaan dóen. Maakt niet uit wat. Als je eenmaal bezig bent, komt de rest vanzelf. Wat mij hielp: samen met een vriendin naar de bieb gaan. Daar mag je niet kletsen. Je moet wel aan de slag. Je kunt ook niet ineens een tosti gaan maken of een eitje bakken. Thuis wel."

2. Cum laude slagen? Daag jezelf uit

"Als je cum laude wilt slagen, is het belangrijk om een reden te hebben om hard te studeren. Daag jezelf uit. Ik wilde heel graag geneeskunde gaan studeren in Rotterdam. Met een 8 gemiddeld hoef je daar de toelatingstest niet te doen. Een motivatiebrief moest ik natuurlijk wel schrijven. Maar dat vond ik niet moeilijk. Ik wil al heel lang arts worden."

3. Besef: al die examenstof is niet nieuw

"Die examens. Je móet ze doen. Maar vergeet niet dat je al heel veel hebt geleerd. Bij de examenstof zit niks nieuws meer. Je hebt alles al een keer gehad. Fris je kennis op. Kijk filmpjes over de examenstof. Oude eindexamens maken, is ook een goede manier om te studeren. Ontdek de vragen die steeds terugkomen. Dit soort vragen zitten vast en zeker ook in jouw examen."

4. Maak je niet druk over kriebels

"Soms sliep ik niet lekker. Ik had kriebels in mijn buik, vlak voor het examen. Maar zenuwen houden je scherp. Probeer je er niet druk over te maken. Natuurlijk voel je: nu móet het. Maar, weet je, stel dat het niet lukt. Stel dat je zakt. Dan heb je gewoon nog een keer een leuk laatste jaar met veel feesten en een lange vakantie."

5. Praat over hoe je je voelt

"Echt iedereen wil je helpen. Van mijn oma kreeg ik snoepjes. Van mijn moeder een gelukspoppetje. Heel lief. Ik was er blij mee. Doen anderen iets waar je niet blij van wordt? Zeg het. En zeg ook wat je wel fijn vindt. Vertel hoe je je voelt. Blij, boos of verdrietig bent. Dat helpt."

6. Extra uitleg nodig? Durf te vragen

"De beste docenten staan altijd voor je klaar. Zelfs in de uren dat ze vrij zijn. 'Kom naar me toe als je nog vragen hebt.' Dat menen ze. Doe dat dus ook. Durf om hulp te vragen. Ze zijn er voor je."

7. Centrale examens zijn niet 'groot en eng': doe het op jouw manier

"Denk niet: de centrale examens zijn groot en eng. Ze zijn niet veel anders dan de schoolexamens. Natuurlijk, je krijgt méér vragen, maar je krijgt ook méér tijd. Er zijn makkelijke en moeilijke vragen. Die makkelijke vragen kop je zo in. Je weet het gewoon! De vragen in volgorde maken, met de makkelijke beginnen, met de moeilijke beginnen? Doe wat je fijn vindt. Iedereen vindt iets anders chill."

8. Geef niet op: één avond kan het verschil maken

"Ook al sta je er niet goed voor, geef niet op. Denk niet: het heeft geen zin meer. Zelfs één avond leren, kan het verschil maken. Misschien haal je daardoor net dat twee tiende punt extra. Een dag niks doen, helpt je niet verder. Heb vertrouwen in jezelf. Ook als een examen tegenvalt. Het is niet zo dat je het niet kunt. Je hebt er alles aan gedaan. Het lukte alleen op dat moment even niet."

9. Examen gemaakt? Wees trots op jezelf

"Wat had jij hier? En daar? Ik probeerde er na een examen niet aan mee te doen. Het maakt alleen maar onzeker. Na een examen mag je juist trots zijn op jezelf. Je bent klaar! Je hebt je best gedaan. En de afloop? Het is zoals het is."

10. En, niet onbelangrijk: maak plezier!