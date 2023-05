Pools stel verbleef stiekem in verlaten caravan op iemands erf

Het was toch even schrikken, toen ze in de gaten kregen dat er twee ongenode gasten verbleven in de caravan op hun erf. Zonder dat de familie Van Bentem hier zelf van wist. Een sterk staaltje buurtpreventie zorgde ervoor dat de rust terugkeerde in Noord Deurningen.

Het was een heel bijzondere situatie voor de familie uit Noord Deurningen. In het dorp werden de afgelopen maanden steeds vaker twee verder onbekende personen van Poolse komaf gespot. Waar ze verbleven, was voor iedereen onduidelijk. Tot een oplettende inwoner contact opnam.

"Onze buurman liep met zijn hond langs het Kanaal Almelo-Nordhorn, toen de Polen hem tegemoet kwamen lopen aan de andere kant van het water", schetst Siebe van Bentem. "Toen hij niet veel later achterom keek, waren de twee opeens verdwenen. Apart, maar hij zocht er niet te veel achter." Wel besloot hij de familie Van Bentem in te lichten. "Want ze 'verdwenen' ter hoogte van ons erf."

Formule 1-caravan

Er werd voor de zekerheid gekeken achter de schuur, maar de twee waren niet te vinden. Tot het oog na een tijdje viel op de deur van de caravan, die de broer van Siebe onder meer gebruikt voor tripjes naar de Formule 1. Deze stond er wat scheef in, terwijl dat daarvoor niet het geval was. "Toen we in de caravan keken, zagen we allemaal lege bierblikjes liggen. Toen wisten we genoeg."

Onder invloed

De twee 'gasten' werden in die periode - het was vlak na Pasen - meermaals gezien op het plein van basisschool de Willibrord. Hier dronken ze blikken bier en regelmatig leken ze stoned. Een heterdaadje bij de caravan lukte in eerste instantie echter niet. "Tot we ze weer zagen lopen, langs het kanaal", zegt Siebe. "Iemand anders uit Noord Deurningen belde toen ook al snel. Met mijn vader, broer, buurjongens en zo'n zes buurmannen hebben we ons vervolgens verdekt opgesteld in de buurt van de caravan."

De bedden waarin de Poolse gasten de afgelopen tijd sliepen. Foto: Wouter de Wilde

Het duurde niet lang tot de twee tevoorschijn kwamen. "We hoorden het gekraak door de bosjes en niet veel later gingen ze de caravan in. In het pikkedonker hebben we het met de hele groep in de gaten gehouden en de politie gebeld. Dat duurde nog even, want de dichtstbijzijnde politieagenten zaten op dat moment nog in de gemeente Tubbergen."

Saamhorigheid

Toen de politie eenmaal gearriveerd was, werd er actie ondernomen. De Poolse gasten moesten eruit en werden meegenomen. Siebe: "Ze hadden totaal niet in de gaten dat wij al die tijd op de uitkijk stonden. Het zegt ook veel over de saamhorigheid in een dorp als Noord Deurningen. Eén appje en er stond een groep klaar om te helpen."

Bende

Het ging in dit geval om een Poolse man van 36 en een vrouw van 18, bevestigt een woordvoerder van de politie. Siebe: "Een dag later liepen ze weer door Noord Deurningen, maar daarna hebben we ze niet meer gezien. Waarschijnlijk omdat ze hun slaapplek kwijt waren." Voor de familie restte er niets anders dan een grondige schoonmaak van de caravan. "Lege blikken bier, sigaretten. En volgens mij gebruikten ze er ook andere verdovende middelen. Het was één grote bende."