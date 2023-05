Boaz (19) leerde zingen van Duncan Laurence

Boaz Tooren leeft in een droom. Met zijn nummer Achterna staat de negentienjarige Boxtelaar in de Kids Top 20, tussen artiesten als Suzan & Freek, Mart Hoogkamer en Miley Cyrus. Niet gek, met Duncan Laurence als leermeester.

Nummers zingen, schrijven en ook nog eens zelf in elkaar zetten, voor Boaz is het kinderspel. Plek twaalf in de Kids Top 20 van Zapp TV is voor hem een verrassing, want het is pas zijn eerste single. Het doet hem terugdenken aan zijn jeugd. "Ik keek vaak naar het programma en toen ik klein was, was het al heel populair. Dat ik nu zelf in de lijst sta, is wel echt bijzonder. Het nummer had ik namelijk ook naar een aantal grote radiostations gestuurd, maar niemand reageerde."

Nog leuker is dat de jonge Boxtelaar op school erop wordt aangesproken. "Ik geef muziekles op De Vorsenpoel in Boxtel en iedere les zeggen mijn leerlingen dat 'meester' Boaz in de Kids Top 20 staat. Echt leuk hoe ze zo meeleven met me. Het zijn denk ik mijn jongste fans. En ze stemmen op mij zodat ik steeds hoger kom. Echt leuk om mee te maken."

Playbackshow op school

Uren brengt Boaz door in zijn studio aan huis om zijn droom als artiest te verwezenlijken. De tiener weet wat hij wil en dat is muziek maken. "Het is mij bijna met de paplepel ingegoten. Op mijn 5de begon ik met gitaarspelen en deed ik op de basisschool mee aan een playbackshow. Ik was verrassend de beste van de school en iedereen scandeerde mijn naam. Dat heeft mij zoveel vertrouwen gegeven."

Het is niet toevallig dat de Boxtelaar kiest voor een carrière in de muziek. "Mijn moeder is zangdocent en begeleidt popkoren. Ze heeft op het conservatorium gezeten en is dus ook veel met muziek bezig. Een luisterend oor in huis is er dus zeker. Al heb ik geen zangles van haar, dat vind ik toch een beetje ongemakkelijk."

Waar sommige kinderen na een tijdje hun instrument nog maar nauwelijks aanraken, ging Boaz zijn droom achtervolgen. Hij volgde in Tilburg de theateropleiding en daar kreeg hij les van een toen nog onbekende artiest. "Duncan Laurence hielp mij met schrijven en produceren. Ik vond het mooi om te zien hoe ik samen met hem creatieve teksten kon maken, om extra gevoel in een nummer over te brengen. De lessen waren namelijk bedoeld om nummers te maken, maar wij konden uren samen bezig zijn met woordspelingen en lieten de muziek voor wat het was."

Dat waren waardevolle lessen voor Boaz, al kwam daar tijdens de opleiding abrupt een einde aan. "Op een dag vertelde Duncan mij dat hij een internationale kans kreeg die hij niet kon afslaan. Dat was dus het Eurovisie Songfestival. Hij treedt nu overal op in de wereld op en af en toe hebben we nog contact."

Na de opleiding moet Boaz het dus allemaal zelf doen en dat is soms pittiger dan gedacht. "Ik heb natuurlijk wel een netwerk, maar als beginnend artiest moet je alles zelf regelen. Optreden wordt lastig als je nog maar één nummer hebt uitgebracht. Dan moet je bij een optreden van vijf liedjes er vier van een ander zingen."

Hopen op Herman Brood Academie

Het is niet het enige waar de jonge Boxtelaar tegen aanloopt in zijn prille muziekcarrière. "Ik zou eigenlijk nog willen worden toegelaten tot de Herman Brood Academie, maar de selectie is streng. Heel jammer, want dat is echt de plek waar deuren voor je open gaan en waar de mensen rondlopen die je verder kunnen helpen."

"Ik heb het nu twee keer geprobeerd, tot nu toe ben ik er niet doorheen gekomen. Ik was nog niet goed genoeg. Vorig jaar had ik mijn eerste single nog niet uitgebracht. Ik snap ook wel dat het voor hen moeilijk is om me dan toe te laten. Ik hoop dat Achterna de doorslag gaat geven bij de volgende selectie."

Niet alles lukt dus in één keer, maar dat weerhoudt Boaz niet van zijn droom. "Mocht ik niet worden toegelaten, dan is dat geen ramp. Ik ben nog jong en ik heb nog zoveel ideeën. Ik kijk soms naar Flemming Viguurs. Hij heeft ook jaren hard moeten werken om te komen waar hij nu is."

Hard werken dus en dat is soms moeilijk te begrijpen voor een ander. "Ik zit iedere dag in mijn studio, ook in het weekend. Vaak zit ik dan alleen, daar moet je in dit wereldje wel tegenkunnen. Ik kan niet zomaar met vrienden een avondje uit. Het geld dat ik verdien, stop ik meteen terug in het maken van muziek. Dat vind ik beter dan het uit te geven aan drank in de kroeg."

'In het Nederlands kan ik mijn gevoel kwijt'

Iedere week kan er dus anders uitzien voor de muzikant, al vindt Boaz dat nog niet erg. "Ik woon nog thuis, dus ik hoef nog niet van de muziek te leven. Ik probeer wel een of twee dagen op De Vorsenpoel te zijn en de rest van de week vult zich allemaal vanzelf in. Ik heb namelijk nog een stuk of zes nummers klaarliggen en het is nog een hele klus om die af te krijgen. Dat werk ziet helaas niet iedereen als je een nieuwe single op Spotify of YouTube zet."

De Boxtelaar vergelijkt de muziek die hij maakt vaak met Flemming en Snelle. "Dat is wel echt wat bij mij past. In het Nederlands kan ik echt mijn gevoel in de nummers kwijt. Dat zou ik in het Engels niet kunnen. Dan moet ik gaan nadenken over grammatica en woorden die ik niet helemaal begrijp. Dat wordt allemaal veel te moeilijk."

Pop met stukje rap

Een Engelstalig nummer kunnen luisteraars van Boaz dus niet verwachten. "Ik maak het liefst popnummers met af en toe een stukje rap erin, zoals ook Snelle dat doet. Daar ben ik op de middelbare school veel mee bezig geweest en dat ga je in een van mijn nieuwe nummers ook wel horen."