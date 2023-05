Borck: 'Blij dat het woord 'mof' niet meer lijkt te bestaan'

Hij heeft tientallen jaren de Westfälische Nachrichten gevuld. Vaak wekte Enschede daarbij de nieuwsgierigheid van journalist Martin Borck uit Gronau. Sinds kort is de Duitser (62) met prepensioen. Tijdens zijn loopbaan zag hij de Nederlands-Duitse vijandigheid veranderen in vriendschap. 'Ik ben blij dat het woord 'mof' niet meer lijkt te bestaan.'

Duitsers zijn punctueel. Dus als Martin Borck per 1 mei Altersteilzeit krijgt, dan gaat zijn vervroegde uittreding ook echt stipt op die datum in. En geen minuut later. "Precies om middernacht op die eerste mei ben ik uit het redactiesysteem verwijderd en werkte mijn mailaccount van de krant niet meer." Het was Borcks eerste ervaring als vutter.

'Locker' en ontspannen

Dan zit Nederland toch net iets anders in elkaar. "Zo dicht als we bij elkaar zitten, zo verschillend zijn we ook", zegt Martin Borck (Epe, 1960) over Münsterland en Twente. "Loop bij Glanerburg Nederland of Duitsland binnen en je merkt meteen het verschil in architectuur, maar toch ook in mentaliteit. We zijn beiden nuchter, de Duitser en de Nederlander. Maar jullie zijn meer locker", omschrijft hij de ontspannen houding van de Nederlanders.

Hij zegt het allemaal in vloeiend Nederlands. Die vaardigheid hield Borck over aan de vakanties die hij als kind doorbracht aan de Noordzeekust, maar dankt hij vooral aan zijn studietijd. Die vormde met een combinatie van Nederlands, muziek en Publizistik (media) het fundament voor zijn loopbaan bij de Westfälische Nachrichten. Daar begon hij eind jaren zeventig van de vorige eeuw als freelancer met het schrijven van muziekrecensies en eindigde hij recent als regionaal verslaggever en chef-redactie.

Meer dan welke andere regiojournalist rekende de verslaggever het buurland - Twente en vooral Enschede - tot zijn werkterrein. "Ik heb mijn aandachtsgebied nooit als een halve cirkel rond Gronau en Epe gezien. Het is een hele cirkel door het gedeelde verleden met Nederland. Daarom kon mijn werk niet ophouden bij de grens."

Bommen Berend

De gezamenlijke geschiedenis was er lang een vol vijandigheid, voorspoed, tegenslag en uiteindelijk vriendschap. "Denk aan Bommen Berend (de bisschop van Münster die het als Duits krijgsheer in de 17de eeuw op Nederland had voorzien, red.) en de oorlog. Maar wat we ook gemeen hebben zijn de glorietijden en het verval van de textielindustrie die beide regio's hebben meegemaakt."

EK voetbal 1992

De vijandigheid maakte hij zelf het meest indringend mee rond het Europees kampioenschap voetbal in 1992. Het tegen Gronau vastgeplakte Glanerbrug was toen rond een duel van Oranje tegen die Mannschaft het decor van hevige rellen tussen Nederlanders en Duitsers. "Ik ging daar naartoe, stond ik een dag later op een foto op de voorpagina van De Twentsche Courant… Het was een heel andere tijd. Mof, moffen; je hoorde niks anders."

Borck zegt het op milde toon. "Het waren scheldwoorden die werden gebezigd door generaties die alle verhalen over de oorlog van hun ouders en grootouders hebben meegekregen. Ik ben in Westerbork geweest, ik begreep de pijn van Nederland door al dat leed wel. Maar ik ben blij dat je dat gescheld veel minder hoort. Wat dat betreft hebben het instituut Clingendael en politici als Wim Kok en Helmut Kohl in de jaren negentig veel goeds gedaan voor de Nederlands-Duitse verhoudingen."

13 mei 2000

Dat hij tijdens zijn werk als journalist meer in Enschede was te vinden dan Nederlandse collega's omgekeerd in Gronau en omgeving is logisch. "Enschede is meer dan drie keer zo groot en dus sociaaleconomisch van een andere betekenis. Zeker na 13 mei 2000", zegt Borck, die zich de voor Enschede inktzwarte zaterdag nog levendig herinnert. "De ruiten trilden hier in Gronau, ik ben toen meteen naar Enschede gereden. Het heeft ook hier in Gronau tot een enorme solidariteit met Enschede geleid. De beelden van de stad die zaterdag gaan nooit van mijn netvlies."

Hij blijft Enschede bezoeken. "Ik kom er ook privé vaak, ga regelmatig naar het Rijksmuseum Twenthe. Het voordeel van de grens is dat het buitenland en het vakantiegevoel dichtbij zijn. Wat ik wel zie is dat veel Duitsers in Enschede niet verder komen dan de Oude Markt en het Van Heekplein. Omgekeerd zal het niet anders zijn. Er gaan wel Nederlanders naar het rock'n'popmuseum of het Jazzfest hier, maar of het er veel zijn betwijfel ik."

